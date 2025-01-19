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63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74%...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2025 15:22
Пропонуємо до обговорення:
Підтримка Володимира Зеленського дещо зросла порівняно з попереднім опитуванням. У грудні 2024 року — січні 2025 року 63% українців повністю або скоріше схвалювати його діяльність як президента.
Дивися повний текст 63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74% вважають його патріотом — опитування (опитування)
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Додано: П'ят 21 лют, 2025 15:22
хто опитування замовляє й сплачує, той і отримає потрібний результат
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stokoz
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Додано: П'ят 21 лют, 2025 15:32
Думаю що цифри коректні
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Investor_K
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