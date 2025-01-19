RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
63% українців схвалюють
діяльність Зеленського і 74%...

63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74%...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 15:22

63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74%...

Пропонуємо до обговорення:
Підтримка Володимира Зеленського дещо зросла порівняно з попереднім опитуванням. У грудні 2024 року — січні 2025 року 63% українців повністю або скоріше схвалювати його діяльність як президента.

Дивися повний текст
63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74% вважають його патріотом — опитування (опитування)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100291
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 15:22

хто опитування замовляє й сплачує, той і отримає потрібний результат
stokoz
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 21.06.11
Подякував: 241 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 15:32

Думаю що цифри коректні
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10147
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Соціологи підтвердили зростання рейтингу Зеленського...
R2 » Чет 20 лют, 2025 19:18
2 139
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2025 21:53
freeze
Юристи закликали українців перевірити водійські права і...
R2 » Чет 13 лют, 2025 17:05
1 260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2025 17:05
leoiskander
Серед новоприбулих українців у Польщі переважають...
R2 » Нед 19 січ, 2025 12:24
1 424
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 січ, 2025 12:24
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7582)
21.02.2025 13:55
Sense Bank (13647)
21.02.2025 13:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.