«Зимова єПідтримка» добігає кінця, тож з’явилося важливе уточнення щодо програми. Воно може вплинути на подальші умови використання коштів або процедуру їх отримання.
Дивися повний текст
Тисяча Зеленського: «Зимова єПідтримка» добігає кінця
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 лют, 2025 20:37
Тисяча Зеленського: «Зимова єПідтримка» добігає кінця
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Тисяча Зеленського: «Зимова єПідтримка» добігає кінця
Додано: Сер 26 лют, 2025 21:31
"Не страшны дурные вести —
Мы в ответ бежим на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота! Среди бегущих
Первых нет и отстающих —
Бег на месте общепримиряющий!" (с)
|