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Finance.ua: Як держава фінансово допомагає з новонародженими
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 10 бер, 2025 20:39
Пропонуємо до обговорення:
Про суми та сучасні форми державної допомоги
Державна допомога під час народження дитини в Україні є однією з ключових форм соціальної підтримки. Вона охоплює грошові виплати, матеріальні компенсації, податкові пільги та низку регіональних ініціатив. Finance.ua детально розглянув еволюцію цієї допомоги, сучасні програми та актуальні суми виплат.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 20:39
Ганебні виплати, що в десятки раз менші навіть за східноєвропейські. Одна з причин демографічної катастрофи.
"Малозабезпечені та багатодітні родини мають право на додаткові виплати та пільги."
Багатодітні мають право на виплати тільки якщо вони і малозабезпечені.
З 2014 р. виплати 860 грн зафіксували. У скільки десятків разів за цей час зросли соціальні виплати суддям та прокурорам?
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