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#<1 ... 6789 Додано: П'ят 21 бер, 2025 10:10 alibob написав: https://youtu.be/NUahhVKpsJM

Тут небагато, 14хв.

Тетяна Чернігівська про дослідження мозку буддійських монахів. https://youtu.be/NUahhVKpsJMТут небагато, 14хв.Тетяна Чернігівська про дослідження мозку буддійських монахів.

извините профанация и устойчивое ощущение что тётя фантазирует. "этот участок никак не участвует" нейропсихологи бы погнали ее сцаными тряпками за такой базарно ненаучный уровень непонимания предмета, о котором она вещает.



послушайте хотя бы несколько минут как работу мозга описывают нейробиологи

эта лекция - азбука нейробиологии, еще не наука, а детский сад - 1й шаг в науку.





лекция кстати хорошо объясняет откуда берутся типы мышления (IQ, EQ и др.) а также гиперактивность (доминирование синих маркеров) и апатия с абулией (доминирование красных маркеров) 20я минута 1й части



что касается духовных практик, глубоко в вопросе не разбираюсь но вербальная информация (буквы, цифры) а так же сенсорная (поступающая в виде картинки, запахов, звуков и ощущений в теле) - далеко не полный перечень. Есть не телесные ощущения радость, удивление, любовь. По крайне мере не доказано, что они имеют телесную основу (подергали какой то нерв получили любовь).



Так же существуют сны, которые не подпадают под список выше. Во сне мы не только что то видим (допустим память умеет проецировать картинки), но и общаемся, переживаем какие-то эмоции (как минимум страх в кошмарах) и т.д. Сны самый банальный пример что видов информации поступающей в мозг гораздо больше, чем принято думать. И одной памятью тут всё не объяснить, люди видят во сне то что в жизни никогда не видели, в частности дети ( http://s.siteapi.org/2cd07656e85af28.ru ... 79d884.pdf стр 15 и далее вся книга об этом)



Вероятно, во время медитации так же идёт восприятие информации не воспринимаемой стандартными органами чувств и не касающейся нашего мира , иначе духовные практики были бы самыми продвинутыми учёными, с информацией которой нет больше ни у кого.



Подспудно вопрос почему в коре 16 ярдов нейронов а в мозжечке 69 ярдов, не связан ли мозжечок с теми видами ощущение, которые не имеют телесных регистраторов (глаза/уши и т.д.). Судя по количеству нейронов весь потенциал мозга находится там. извините профанация и устойчивое ощущение что тётя фантазирует. "этот участок никак не участвует" нейропсихологи бы погнали ее сцаными тряпками за такой базарно ненаучный уровень непонимания предмета, о котором она вещает.послушайте хотя бы несколько минут как работу мозга описывают нейробиологиэта лекция - азбука нейробиологии, еще не наука, а детский сад - 1й шаг в науку.лекция кстати хорошо объясняет откуда берутся типы мышления (IQ, EQ и др.) а также гиперактивность (доминирование синих маркеров) и апатия с абулией (доминирование красных маркеров) 20я минута 1й частичто касается духовных практик, глубоко в вопросе не разбираюсь но вербальная информация (буквы, цифры) а так же сенсорная (поступающая в виде картинки, запахов, звуков и ощущений в теле) - далеко не полный перечень. Есть не телесные ощущения радость, удивление, любовь. По крайне мере не доказано, что они имеют телесную основу (подергали какой то нерв получили любовь).Так же существуют сны, которые не подпадают под список выше. Во сне мы не только что то видим (допустим память умеет проецировать картинки), но и общаемся, переживаем какие-то эмоции (как минимум страх в кошмарах) и т.д. Сны самый банальный пример что видов информации поступающей в мозг гораздо больше, чем принято думать. И одной памятью тут всё не объяснить, люди видят во сне то что в жизни никогда не видели, в частности дети (стр 15 и далее вся книга об этом)Вероятно, во время медитации так же идёт восприятие информации не воспринимаемой стандартными органами чувств, иначе духовные практики были бы самыми продвинутыми учёными, с информацией которой нет больше ни у кого.Подспудно вопрос почему в коре 16 ярдов нейронов а в мозжечке 69 ярдов, не связан ли мозжечок с теми видами ощущение, которые не имеют телесных регистраторов (глаза/уши и т.д.). Судя по количеству нейронов весь потенциал мозга находится там. Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 21 бер, 2025 11:15, всього редагувалось 2 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 29024 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2433 раз. Подякували: 3426 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 11:01 Re: Психологія та інші цікавинки Wirująświatła написав: Вероятно, во время медитации идёт восприятие информации не воспринимаемой стандартными органами чувств и не касающейся нашего мира , иначе практики были бы самыми продвинутыми учёными с информацией которой нет ни у кого. Вероятно, во время медитации идёт восприятие информации не воспринимаемой стандартными органами чувств и не касающейся нашего мира , иначе практики были бы самыми продвинутыми учёными с информацией которой нет ни у кого.

Если исходить из привычных нам практик работы с информацией, следует уточнить, что мы понимаем под нашим миром? Если считать разные культурные среды с разными традициями мышления разными мирами, все станет на свои места.

А вот сравнение с учеными выглядит как попытка подходить к их миру с нашими критериями. В нашем мире, ученый - это человек, который стремится найти новую информацию и поделиться ей с миром. Но это привычный нам подход.

Не исключено, что упомянутые практики обладают информацией, которой больше ни у кого нет, но не склонны ей делиться, по крайней мере, с людьми из другого мира. Если исходить из привычных нам практик работы с информацией, следует уточнить, что мы понимаем под нашим миром? Если считать разные культурные среды с разными традициями мышления разными мирами, все станет на свои места.А вот сравнение с учеными выглядит как попытка подходить к их миру с нашими критериями. В нашем мире, ученый - это человек, который стремится найти новую информацию и поделиться ей с миром. Но это привычный нам подход.Не исключено, что упомянутые практики обладают информацией, которой больше ни у кого нет, но не склонны ей делиться, по крайней мере, с людьми из другого мира. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7876 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21421 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 11:04 Сибарит написав: Не исключено, что упомянутые практики обладают информацией, которой больше ни у кого нет, но не склонны ей делиться, по крайней мере, с людьми из другого мира. Не исключено, что упомянутые практики обладают информацией, которой больше ни у кого нет, но не склонны ей делиться, по крайней мере, с людьми из другого мира. что знает два человека - известно всем. В любом действии или бездействии есть смысл, как отражение ценностей. Зачем им информация которой они не пользуются? Это примерно как всю жизнь собирать камни, пусть и драгоценные, чтобы они тихо лежали на чердаке навеки скрытые от посторонних взглядов.



Наберусь циннизма предположить что в медитациях никакой ценной миру информации монахи не получают, может быть что то ценное для себя. Но в этом случае их исследование бессмысленно, что вам даст инфа что некий монах счастлив и всем доволен? Все же перед учёными стоят более практические задачи, чем тратить время на исследование того, что никому не нужно. что знает два человека - известно всем. В любом действии или бездействии есть смысл, как отражение ценностей. Зачем им информация которой они не пользуются? Это примерно как всю жизнь собирать камни, пусть и драгоценные, чтобы они тихо лежали на чердаке навеки скрытые от посторонних взглядов.Наберусь циннизма предположить что в медитациях никакой ценной миру информации монахи не получают, может быть что то ценное для себя. Но в этом случае их исследование бессмысленно, что вам даст инфа что некий монах счастлив и всем доволен? Все же перед учёными стоят более практические задачи, чем тратить время на исследование того, что никому не нужно. Wirująświatła

Повідомлень: 29024 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2433 раз. Подякували: 3426 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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