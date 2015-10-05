Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 554555556557> Додано: Чет 12 чер, 2025 22:18 Успіх написав: Це вже було, але!

https://youtube.com/shorts/e0mtel-u2QY ? ... BRAb4-qZfb

Але може ти цього року сам таке навчишся Це вже було, але!? ... BRAb4-qZfbАле може ти цього року сам таке навчишся там подстава. звук синтезаторный а он делает вид что играет на гитаре. акустика так не звучит. малой наёпывает новичков типа смотри как я круто умею



На экранном синтезаторе я тебе сыграю что угодно. Разве это важно? придумать бы интересную мелодию... а повторить чью то много ума не надо. с придумать проблема. она сначала должна звучать у тебя внутри, только потом руки уже играют ее на чём нибудь.





мы с пацанами пробовали писать песни, таких песен как цоя можно миллион написать. выпал снег, замёрз лёд, в тени фонарей кто то там хромая идёт. тьпфу как примитивно.



А как рыбников? это непостижимо. как будто он эту мелодии из космоса получил. я когда его слушаю даже гитару в руки брать не хочу, мне такое не придумать никогда...





там подстава. звук синтезаторный а он делает вид что играет на гитаре. акустика так не звучит. малой наёпывает новичков типа смотри как я круто умеюНа экранном синтезаторе я тебе сыграю что угодно. Разве это важно? придумать бы интересную мелодию... а повторить чью то много ума не надо. с придумать проблема. она сначала должна звучать у тебя внутри, только потом руки уже играют ее на чём нибудь.мы с пацанами пробовали писать песни, таких песен как цоя можно миллион написать. выпал снег, замёрз лёд, в тени фонарей кто то там хромая идёт. тьпфу как примитивно.А как рыбников? это непостижимо. как будто он эту мелодии из космоса получил. я когда его слушаю даже гитару в руки брать не хочу, мне такое не придумать никогда... Wirująświatła

Повідомлень: 30354 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3501 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 00:11

https://t.me/KrokooDil/23288 какое там у арестовича звание, полковник? послушайте 2 минуты Wirująświatła

Повідомлень: 30354 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3501 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 00:45 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: ----------------------------

ЛАД

............

З дуже великим часом.

Распространение фрикативного "г" происходило очень давно и постепенно вытесняло "ґ".

В русском языке как раз нет "г". Точнее буква есть, но она обозначает звук, который в сегодняшнем укр. языке обозначается буквой "ґ".

Я не филолог, спорить не буду. Но просто как раз недавно интересовался этим вопросом и немного почитал. Обвинять Союз в исчезновении звука "ґ" не приходится.

Это видно даже из тех цитат, которые я привёл из укр. Вики.

----------------------------

З української абетки літеру ґ вилучили за наказом сталіна в 1933.

https://zn.ua/ukr/ART/chim-bilshovickiy ... era-g.html Чим більшовицькій системі не догодила літера Ґ - Amp

....... ----------------------------............З дуже великим часом.Распространение фрикативного "г" происходило очень давно и постепенно вытесняло "ґ".В русском языке как раз нет "г". Точнее буква есть, но она обозначает звук, который в сегодняшнем укр. языке обозначается буквой "ґ".Я не филолог, спорить не буду. Но просто как раз недавно интересовался этим вопросом и немного почитал. Обвинять Союз в исчезновении звука "ґ" не приходится.Это видно даже из тех цитат, которые я привёл из укр. Вики.----------------------------З української абетки літеру ґ вилучили за наказом сталіна в 1933.Чим більшовицькій системі не догодила літера Ґ - Amp....... Да знаю я.

Но я говорю о звуке.

Он исчезал не благодаря Сталину. Да знаю я.Но я говорю о звуке.Он исчезал не благодаря Сталину. Там вистачає досліджень. Буква є бо є звук. Літера була включена в словники, граматику, хоч там і мінявся баланс між ґ та г з часом. За більшовиків прийнялися саме насильно викорінювати унікальну літеру з мови, це факт. То з чим тоді ви сперечаєтесь?

Ну те що вас особисто не подобається ґ, як і "харківська" граматика, вже теж зрозуміло. Саме цього власне і добивалися більшовики. Але ж ви ніби не є носієм української, в сенсі ви нею не спілкуєтесь, хоч і володієте, то чого ви так переймаєтесь? Там вистачає досліджень. Буква є бо є звук. Літера була включена в словники, граматику, хоч там і мінявся баланс між ґ та г з часом. За більшовиків прийнялися саме насильно викорінювати унікальну літеру з мови, це факт. То з чим тоді ви сперечаєтесь?Ну те що вас особисто не подобається ґ, як і "харківська" граматика, вже теж зрозуміло. Саме цього власне і добивалися більшовики. Але ж ви ніби не є носієм української, в сенсі ви нею не спілкуєтесь, хоч і володієте, то чого ви так переймаєтесь? Про "харківську" граматику нічого не знаю крім того, що була така. Чим вона відрізнялась від сьогоднішньої, не знаю. Тому обговорювати не можу.

Так, я не є носієм.

Але у радянські часи часто їздили до колгоспу. Бувало, далеко від Харкова, де люди розмовляли українською. І я з ними теж. Баби дуже хвалили, як я розмовляю, в т.ч. і промову (зараз, звісно, гірше - давно не мав практики). Жодного разу не чув "ґ", тільки "г".

Я не переймаюсь, проте вважаю, що зобов'язаний знати державну мову і не хочу бути безграмотним. Ви не згодні, що кожна зміна правопису робить безграмотними масу людей? Чи їм треба перенавчатись. Це складніше, ніж вивчати одразу - треба змінювати вже існуючі звички. Людям більше зайнятися нічим? Звук [ґ] рідковживаний в українській мові, його використовують переважно в запозиченнях або діалектах; на фонетичному рівні творить опозицію зі звуком [г] https://esu.com.ua/article-25440

Фактично треба просто запам'ятати/завчити слова з "ґ". Як виключення. І згадувати, чи це слово не запозичено і яка буква була в оригіналі g чи щось інше. В деяких випадках треба вживати "ґ" (у власних назвах), в той же час в іншомовних географічних назвах рекомендовано (не обов'язково) вживати лише "г". В іншомовних прізвищах та іменах можна і так, і так. Вам не здається що це дещо штучно?

Я, наприклад, ніколи не чув ґатунок чи ґудзик, тільки гатунок та гудзик. Для вас це дуже принципово?

Навіщо ускладнювати? Багато людей і так пишуть не дуже грамотно. Чим більше виключень, тим гірше грамотність.

Може повернемось до правопису початку ХІХ сторіччя? Чи ще раніше, до ХІV сторіччя?

І що до бібліотеки і біблії?

Виправляти давню помилку не будемо?

Ефір на етер виправили, а ці слова? Про "харківську" граматику нічого не знаю крім того, що була така. Чим вона відрізнялась від сьогоднішньої, не знаю. Тому обговорювати не можу.Так, я не є носієм.Але у радянські часи часто їздили до колгоспу. Бувало, далеко від Харкова, де люди розмовляли українською. І я з ними теж. Баби дуже хвалили, як я розмовляю, в т.ч. і промову (зараз, звісно, гірше - давно не мав практики). Жодного разу не чув "ґ", тільки "г".Я не переймаюсь, проте вважаю, що зобов'язаний знати державну мову і не хочу бути безграмотним. Ви не згодні, що кожна зміна правопису робить безграмотними масу людей? Чи їм треба перенавчатись. Це складніше, ніж вивчати одразу - треба змінювати вже існуючі звички. Людям більше зайнятися нічим?Фактично треба просто запам'ятати/завчити слова з "ґ". Як виключення. І згадувати, чи це слово не запозичено і яка буква була в оригіналі g чи щось інше. В деяких випадках треба вживати "ґ" (у власних назвах), в той же час в іншомовних географічних назвах(не обов'язково) вживати лише "г". В іншомовних прізвищах та іменах можна і так, і так. Вам не здається що це дещо штучно?Я, наприклад, ніколи не чув ґатунок чи ґудзик, тільки гатунок та гудзик. Для вас це дуже принципово?Навіщо ускладнювати? Багато людей і так пишуть не дуже грамотно. Чим більше виключень, тим гірше грамотність.Може повернемось до правопису початку ХІХ сторіччя? Чи ще раніше, до ХІV сторіччя?І що до бібліотеки і біблії?Виправляти давню помилку не будемо?Ефір на етер виправили, а ці слова? Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 чер, 2025 01:12, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34799 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5338 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 00:56 Успіх написав: https://youtube.com/shorts/gqyIJcrEtD8?si=S18BuMRxdI6EzmzN https://youtube.com/shorts/gqyIJcrEtD8?si=S18BuMRxdI6EzmzN

Там в шапке ты спрашиваешь мнение Бентона

Какого Бентона?

Глена Бентона? Там в шапке ты спрашиваешь мнение БентонаКакого Бентона?Глена Бентона? барабашов

Повідомлень: 5149 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 02:56 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: В одной книжке персонаж произносит что-то наподобии (по памяти) "если пешком обойти всю Землю, то можно не заметить как изменяются языки" . Это, конечно, не совсем так, но что-то в этом есть. В одной книжке персонаж произносит что-то наподобии (по памяти) "если пешком обойти всю Землю, то можно не заметить как изменяются языки" . Это, конечно, не совсем так, но что-то в этом есть.

Це було актуально років 100-200 тому. Із появою державних стандартів та обов'язкової освіти діалекти вимирають.

Цей процес (вимирання русинського діалекту) я бачу на власні очі.

В федеративних державах, як Німеччина, цей процес трохи повільніший. Це було актуально років 100-200 тому. Із появою державних стандартів та обов'язкової освіти діалекти вимирають.Цей процес (вимирання русинського діалекту) я бачу на власні очі.В федеративних державах, як Німеччина, цей процес трохи повільніший.



Читал несколько лет назад статью ВВС, что ежегодно исчезает около 400 (тут я удивлен цифрой) языков, диалектов и наречий.

В конечном счете на Земле останется менее десятка основных языков. Читал несколько лет назад статью ВВС, что ежегодно исчезает около 400 (тут я удивлен цифрой) языков, диалектов и наречий.В конечном счете на Земле останется менее десятка основных языков. rjkz

Повідомлень: 17493 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8611 раз. Подякували: 5425 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 04:26 Wirująświatła написав: rjkz написав: Я могу продолжать до бесконечности приводить примеры, только это не изменит ничего. "Спор ради спора". Я могу продолжать до бесконечности приводить примеры, только это не изменит ничего. "Спор ради спора". о чём спор? я с вами согласен. Безопасность это важно. Вопрос где та грань, чтобы не посадить себя в клетку.



случаи описанные вами кошмарные. Среди моего окружения 2их прирезали, один одноклассник, я с ним не дружил, вроде на 7м км на деньги людей кидал. другой мой друг детства, поехал к родителям в село, что дальше было не знаю.



я в 13 с группой таких же подростков ездил в польшу, старшие воспитатели с нами были но их мы видели только вечером в гостинице. Нас не кормили, мы сами себе покупали какую то еду, никого не интересовало есть ли у нас на это деньги. Любого могли выкрасть и грабануть, рэкет в польше был украинский пацаны 15-20лет. еще и свои воровали, с деньгами в гостиницу идти было нельзя, ночью обчистят, мы тут же что заработали то и тратили. Хотя нам говорили не тратиться поедем в Лодзь там всё дешевле.



далее эти поездки в Одессу.



в 30 лет подхватил ветрянку, это такая жопа была. Не могу описать, физически ничего не болело, но в голове творился хаос, даже о чём то элементарном бытовом подумать было проблемно. Мог полчаса думать как мне сходить в уборную. А если бы это случилось в командировке из которых я не вылазил? Фактически овощ, причём молниеносно.





А. еще я в 12л потерялся ночью в лесу куда мы пошли вечером с друзьями. Вышел на станцию к утру, полностью мокрый (шёл дождь). Друзья думали, что я ушел домой и меня не искали. Мы шо-то поругались тогда. Родители куда то уехали, а дед с бабой ложились спать в 9 вечера. Что случись до утра меня даже не искали бы. Если какой-то маньяк, то наверное вообще бы не нашли.





и еще десяток похожих ситуаций, когда со мной могло что то случиться. Опасности на каждом углу, если вдуматься.



Уверен у большинства "не домашних" детей такие ситуации были. Мне сложно считать вероятность как выжить или не выжить. Каждый день я езжу на самокате 20-30 км. Если ломается руль я рискую растянуться на дороге на скорости 40. Раз в неделю я езжу по лесу, где в 2022 стояла русня, вполне могу на какую мину/растяжку наехать. Кто тот лес чистил каждый метр?



Какая альтернатива? сидеть дома, фильмы смотреть/книги читать, ну и нафиг такая жизнь? я не свинья жить чтобы покушать и поспать. Даже если это даст мне 200% гарантии, что я доживу до старости.



Это выбор каждого, я сам не люблю риск.



Человеку для развития нужна сенсорно богатая среда. Можно так обезопасить ребенка, что на выходе получим РАС и ЗПР. Ближайшей песочницы мало для познания мира. А мир дальше песочницы таит в себе опасности. Тема не новая и даже наверное хрестоматийная.



Педагоги кричат всё запретить, на прогулку на веревочке. Психологи говорят, что ребенок - не собачка. А нечто более сложно устроенное. rjkz написав: А потом начались закрытия магазинов, пустые полки, непоставки товаров А потом начались закрытия магазинов, пустые полки, непоставки товаров это где в США? у нас такого не было. Были какие то лимиты шо то 50 человек на супермаркет. Но как всегда никто ничего не соблюдал.



Ваша интуиция поражает. Я помню как до 2022 вы говорили что русские что то там превратят в Алеппо. Только мне странно что вы выбрали США. Есть супер безопасные скандинавские страны. Хорватия. Кипр. У меня друг детства на Кипре живёт, спросил про безопасность вообще ноу проблем. Дети хоть ночью могут на другой конец острова уйти - с ними ничего не будет. Несчастные случаи во внимание не берем. Страна маленькая все на виду. У маньяка-грабителя ноль шансов спрятаться. Буллинга в школе тоже нет. Когда мало людей легче навести порядок. rjkz написав: И если селиться и посещать безопасные районы, то фактор преступности практически стремиться к нулю. И если селиться и посещать безопасные районы, то фактор преступности практически стремиться к нулю. когда то давно главный мент говорил в интервью, что в Ирпене околонулевая преступность. Кругом камеры. Городок маленький полиция приезжает за 5-8 минут в любую его часть. Ну и смысла нет, рядом Киев, там легче потеряться после преступления. В Ирпене дети 10-16 гуляют сами без взрослых в парках, на ц.площади и на набережной, никто их не трогает. Драк тоже не видел ни одной. Наверное это выход, искать безопасную среду, а не держать ребенка на цепи. о чём спор? я с вами согласен. Безопасность это важно. Вопрос где та грань, чтобы не посадить себя в клетку.случаи описанные вами кошмарные. Среди моего окружения 2их прирезали, один одноклассник, я с ним не дружил, вроде на 7м км на деньги людей кидал. другой мой друг детства, поехал к родителям в село, что дальше было не знаю.я в 13 с группой таких же подростков ездил в польшу, старшие воспитатели с нами были но их мы видели только вечером в гостинице. Нас не кормили, мы сами себе покупали какую то еду, никого не интересовало есть ли у нас на это деньги. Любого могли выкрасть и грабануть, рэкет в польше был украинский пацаны 15-20лет. еще и свои воровали, с деньгами в гостиницу идти было нельзя, ночью обчистят, мы тут же что заработали то и тратили. Хотя нам говорили не тратиться поедем в Лодзь там всё дешевле.далее эти поездки в Одессу.в 30 лет подхватил ветрянку, это такая жопа была. Не могу описать, физически ничего не болело, но в голове творился хаос, даже о чём то элементарном бытовом подумать было проблемно. Мог полчаса думать как мне сходить в уборную. А если бы это случилось в командировке из которых я не вылазил? Фактически овощ, причём молниеносно.А. еще я в 12л потерялся ночью в лесу куда мы пошли вечером с друзьями. Вышел на станцию к утру, полностью мокрый (шёл дождь). Друзья думали, что я ушел домой и меня не искали. Мы шо-то поругались тогда. Родители куда то уехали, а дед с бабой ложились спать в 9 вечера. Что случись до утра меня даже не искали бы. Если какой-то маньяк, то наверное вообще бы не нашли.и еще десяток похожих ситуаций, когда со мной могло что то случиться. Опасности на каждом углу, если вдуматься.Уверен у большинства "не домашних" детей такие ситуации были. Мне сложно считать вероятность как выжить или не выжить. Каждый день я езжу на самокате 20-30 км. Если ломается руль я рискую растянуться на дороге на скорости 40. Раз в неделю я езжу по лесу, где в 2022 стояла русня, вполне могу на какую мину/растяжку наехать. Кто тот лес чистил каждый метр?Какая альтернатива? сидеть дома, фильмы смотреть/книги читать, ну и нафиг такая жизнь? я не свинья жить чтобы покушать и поспать. Даже если это даст мне 200% гарантии, что я доживу до старости.Это выбор каждого, я сам не люблю риск.Человеку для развития нужна сенсорно богатая среда. Можно так обезопасить ребенка, что на выходе получим РАС и ЗПР. Ближайшей песочницы мало для познания мира. А мир дальше песочницы таит в себе опасности. Тема не новая и даже наверное хрестоматийная.Педагоги кричат всё запретить, на прогулку на веревочке. Психологи говорят, что ребенок - не собачка. А нечто более сложно устроенное.это где в США? у нас такого не было. Были какие то лимиты шо то 50 человек на супермаркет. Но как всегда никто ничего не соблюдал.Ваша интуиция поражает. Я помню как до 2022 вы говорили что русские что то там превратят в Алеппо. Только мне странно что вы выбрали США. Есть супер безопасные скандинавские страны. Хорватия. Кипр. У меня друг детства на Кипре живёт, спросил про безопасность вообще ноу проблем. Дети хоть ночью могут на другой конец острова уйти - с ними ничего не будет. Несчастные случаи во внимание не берем. Страна маленькая все на виду. У маньяка-грабителя ноль шансов спрятаться. Буллинга в школе тоже нет. Когда мало людей легче навести порядок.когда то давно главный мент говорил в интервью, что в Ирпене околонулевая преступность. Кругом камеры. Городок маленький полиция приезжает за 5-8 минут в любую его часть. Ну и смысла нет, рядом Киев, там легче потеряться после преступления. В Ирпене дети 10-16 гуляют сами без взрослых в парках, на ц.площади и на набережной, никто их не трогает. Драк тоже не видел ни одной. Наверное это выход, искать безопасную среду, а не держать ребенка на цепи.



1. Я описывал несколько раз что со мной было в детстве и писал, что то что дожил до взрослого возраста - вероятностное везение. И что довольно много сверстников не выжили или остались калеками. Я тогда не понимал насколько опасно то, чем мы развлекались.

2. Это НЙ. Тут не надо было быть мегаинтуитивным. Просто умозаключение.

Очень опасный вирус, из разряда того, каким пугают в фильмах-апокалипсисах. Огромнейший мегаполис, который все время и без перерывов жрет и пьет. Зависит от малейших сбоев поставок. И когда уже было понятно что карантина не избежать (почему с этим тянули власти - хз, на мой взгляд, в Украине ввели карантин вовремя и очень грамотно),то понял, что в какой-то момент всего на всех не хватит. Жаль, что с масками не сообразил. Не знал тогда какие эффективны. Потом вынужден был покупать по 25 долларов за штуку. Поначалу носил строительные противопыльные, потом поверх них начал одевать хирургические. СЕбя я этим от ковида никак не защищал, а вот окружающих, на случай если я носитель - да.

2. Вывод про Алеппо ко мне пришел в 2015 (или это был 2016?), во время того что там происходило. К тому моменту война в Украине уже шла и было понятно, что не за кусочком Донбасса и Крымом пуйло ввалился. Очень познавательно было умозаключение о несвершившемся сценарии начала войны (захват Крыма-сопротивление ВСУ еще в Крыму-колонны на Киев-"принуждение к миру"). Исходил из нахождения войск рп на момент начала захвата Крыма, грузинский сценарий фактически. В Алеппо, абсолютно, с точки международного права, законно, пуйло показал на что готов пойти. Осталось только совместить 2 картинки.

3. В США так устроено, что есть абсолютно безопасные локации и есть очень опасные. Раньше можно было просто тыцнувши кнопку на сайте Трулия, выбирая недвигу в аренду или под покупку, увидеть уровень крайм ренк в каждой точке. Равно как и рассовый состав и средний доход домохозяйств. Там-же можно было посмотреть статистику количества и видов преступлений - одно дело если убийства, а другое если мелкие кражи. Я потом как-то в разговоре со своей врачем сказал где мы жили, она аж поперхнулась. Говорит, что работала в госпитале рядом (я его проходил каждый раз, когда от метро шел) и из того комплекса (два одинаковых, кажется 24 этажных, дома) привозили каждую ночь с ножевыми, огнестрелами, передозами. Потом переехал в локацию, где намного безопасней. Потом переехал где еще безопасней. А у знакомых в НДЖ в городке даже двери домов и машины не запирают. А соседний городок - один из самых криминальных в штате. Как лоскутное одеяло.

А когда-то поехали на юг НДж, там воооообще другая Америка - абсолютно благонадежный контингент. Доброжелательные и преветливые люди. Это именно про это рассказывали, что незнакомые люди здороваются и вполне искренне улыбаются. Только это курорт для верхнего среднего класса. Там даже в магазинах, в которые никто не ходит, а завтракают-обедают-ужинают в ресторанах, цены ровно в 2 раза выше на продукты чем в НЙ, которые считается самым дорогим городом на планете.

Да, так зашли в супермаркет (нам непривычно, чтобы у нас не было вообще ничего поесть там где мы живем), почти никого нет, пока расплачивались на кассе, с нами кассираша успела вполне основательно поговорить (Как дела? Вы откуда? Надолго? У нас тут хорошо, а вы еще туда съездите, там очень хорошая кухня, а вон туда поедте, там архитектура интересная, а неделю назад погода на пару дней испортилась, а вам повезло). Это кассирша в супермаркете. Пока туда шли, с нами здоровались какие-то чуваки, которые забор ремонтировали, мусорщики, которые ездили контейнеры возле домов подбирали, чувак, который поливал газон возле своего дома.

А вот когда наотрез отказался от выбора Турции для поездки на отдых - что-то сработало, мы тогда в другую страну поехали, а в это врмея в Турции Эрдоган псевдопереворот устроил. 1. Я описывал несколько раз что со мной было в детстве и писал, что то что дожил до взрослого возраста - вероятностное везение. И что довольно много сверстников не выжили или остались калеками. Я тогда не понимал насколько опасно то, чем мы развлекались.2. Это НЙ. Тут не надо было быть мегаинтуитивным. Просто умозаключение.Очень опасный вирус, из разряда того, каким пугают в фильмах-апокалипсисах. Огромнейший мегаполис, который все время и без перерывов жрет и пьет. Зависит от малейших сбоев поставок. И когда уже было понятно что карантина не избежать (почему с этим тянули власти - хз, на мой взгляд, в Украине ввели карантин вовремя и очень грамотно),то понял, что в какой-то момент всего на всех не хватит. Жаль, что с масками не сообразил. Не знал тогда какие эффективны. Потом вынужден был покупать по 25 долларов за штуку. Поначалу носил строительные противопыльные, потом поверх них начал одевать хирургические. СЕбя я этим от ковида никак не защищал, а вот окружающих, на случай если я носитель - да.2. Вывод про Алеппо ко мне пришел в 2015 (или это был 2016?), во время того что там происходило. К тому моменту война в Украине уже шла и было понятно, что не за кусочком Донбасса и Крымом пуйло ввалился. Очень познавательно было умозаключение о несвершившемся сценарии начала войны (захват Крыма-сопротивление ВСУ еще в Крыму-колонны на Киев-"принуждение к миру"). Исходил из нахождения войск рп на момент начала захвата Крыма, грузинский сценарий фактически. В Алеппо, абсолютно, с точки международного права, законно, пуйло показал на что готов пойти. Осталось только совместить 2 картинки.3. В США так устроено, что есть абсолютно безопасные локации и есть очень опасные. Раньше можно было просто тыцнувши кнопку на сайте Трулия, выбирая недвигу в аренду или под покупку, увидеть уровень крайм ренк в каждой точке. Равно как и рассовый состав и средний доход домохозяйств. Там-же можно было посмотреть статистику количества и видов преступлений - одно дело если убийства, а другое если мелкие кражи. Я потом как-то в разговоре со своей врачем сказал где мы жили, она аж поперхнулась. Говорит, что работала в госпитале рядом (я его проходил каждый раз, когда от метро шел) и из того комплекса (два одинаковых, кажется 24 этажных, дома) привозили каждую ночь с ножевыми, огнестрелами, передозами. Потом переехал в локацию, где намного безопасней. Потом переехал где еще безопасней. А у знакомых в НДЖ в городке даже двери домов и машины не запирают. А соседний городок - один из самых криминальных в штате. Как лоскутное одеяло.А когда-то поехали на юг НДж, там воооообще другая Америка - абсолютно благонадежный контингент. Доброжелательные и преветливые люди. Это именно про это рассказывали, что незнакомые люди здороваются и вполне искренне улыбаются. Только это курорт для верхнего среднего класса. Там даже в магазинах, в которые никто не ходит, а завтракают-обедают-ужинают в ресторанах, цены ровно в 2 раза выше на продукты чем в НЙ, которые считается самым дорогим городом на планете.Да, так зашли в супермаркет (нам непривычно, чтобы у нас не было вообще ничего поесть там где мы живем), почти никого нет, пока расплачивались на кассе, с нами кассираша успела вполне основательно поговорить (Как дела? Вы откуда? Надолго? У нас тут хорошо, а вы еще туда съездите, там очень хорошая кухня, а вон туда поедте, там архитектура интересная, а неделю назад погода на пару дней испортилась, а вам повезло). Это кассирша в супермаркете. Пока туда шли, с нами здоровались какие-то чуваки, которые забор ремонтировали, мусорщики, которые ездили контейнеры возле домов подбирали, чувак, который поливал газон возле своего дома.А вот когда наотрез отказался от выбора Турции для поездки на отдых - что-то сработало, мы тогда в другую страну поехали, а в это врмея в Турции Эрдоган псевдопереворот устроил. rjkz

Повідомлень: 17493 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8611 раз. Подякували: 5425 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 05:22 Wirująświatła написав: IQ это интеллект допущений. И даже подробные тесты не панацея, учитель мог что то забыть рассказать, или ребенок не понял вопроса в тесте, или переволновался. Может его беспокоил желудок или ему хотелось пить? Всё это снижает точность. Так же в методологии подсчёта баллов может быть ошибка. Результат теста будет суммой допущений что учитель изложил предмет точно и понятно, в момент тестирования ребенок не волновался и ничего его не беспокоило, в методике теста нет ошибки и прочее ...бла-бла-бла.



Видите какое количество допущений? о каком "то что есть" вообще речь? В быту IQ грешит неточностью обобщений от "гений" до "оболтус" и главное сам не понимает ни степень допущений, ни степень погрешности таких выводов.



Оценивать человека очень сложно. Помимо школьных знаний есть еще мотивация, бытовые навыки, навыки коммуникаций, волевые качества, область интересов и увлечений, эмпатия, вежливость, культура речи и поведения. Как это всё можно оценить одним словом? С огромной долей вероятности, что "гений" что "оболтус" - будут ошибочными оценками.



Я когда хочу что то узнать, в т.ч. о себе и своей жизни - собираю статистику. Мне эти "IQ допущения" по важным вопросам нафиг не нужны. Я хочу знать точно выгодна ли мне та или иная сделка, какое у меня состояние здоровья и т.д. без допущений с погрешностью от "всё ок" до "всё пропало".



Поскольку EQ оперирует конкретными (различаемыми) ощущениями, его невербальная точность несоразмерно выше (если он у человека высокоразвит).



Например вы с огромной точностью знаете нравится вам тот или иной человек, фильм, пицца, автомобиль.



Вы абсолютно уверены довольны ли вы поведением своего ребенка, его вежливостью, пунктуальностью, учёбой.



В большинстве случаев, EQ точно знает доволен ли его хозяин жизнью, работой, окружением, здоровьем, экологией, средой обитания, самим собой.



Для оценки доволен/недоволен не нужна статистика.



Но эти ощущения не пальцем в небо. Если человек доволен работой, значит он доволен зарплатой, начальником, коллективом, графиком. Как только один из факторов теряет положительную валентность, автоматически EQ становится недоволен работой в целом.



В этом плане оценок "скорее доволен" у EQ нет. Он интерпретирует ощущения однозначно и бинарно, как беременность - либо доволен либо нет. Потому что иначе можно умереть с голоду, не будучи уверенным голодный ты или нет. 105 ощущений достаточно для понимания чё происходит (таблица ниже). По факту у разных народов и культур гамма ощущений может отличаться. Ну и у людей с эмоциональными дефицитами 2х последних колонок нет.



Далее идут "ошибки кодирования" из EQ в IQ. Например родитель недоволен как учитель математики преподаёт его ребенку предмет, поскольку любые ощущения интегральны, с большой вероятностью родитель будет неволен и тем как ребенок сам этот предмет изучает, и школой в целом ("зачем они этого учителя держат?")



К этому недовольству добавятся другие ситуации (не вынес мусор, нахамил соседу, не помыл посуду) и вырисуется ошибочный IQ вывод - оболтус.



С переоценкой точно так же. В большинстве случаев, в своих оценках IQ опирается на EQ (или чужие оценки), а там столько всего намешано (однозначностей тоже может быть много разных). Например учитель из вежливости похвалил родителю его сына. И родитель "на эйфории" (от этой похвалы) делает ошибочный вывод, что его ребенок какой то суперспособный. Не различая ощущения от комплимента и от восхищения способностями сынка. На ощущениях это одно и тоже, тем не менее задача IQ определить что именно похвалили, какой то конкретный поступок или способности-достижения в целом.



Вчера читал, с большей вероятностью, учитель поставит высокую оценку девочке, чем мальчику. Не верите? гуглите статистику чья успеваемость выше в моем классе девочек троешниц было пару штук, и те с задержками умственного развития. Среди пацанов троешников было 50+ %. Мальчик-отличник вызывал недобрую улыбку. А получить двойку на уроке было в чём то более почётно, чем тройку.



Протестное поведение. В конфликтах с учителями, которые иногда вспыхивали, мальчики вели себя без страха, в лицо спрашивая и что вы мне сделаете? Когда то мне учительница пригрозила двойкой в табель, на что я ей при всех под общий хохот ответил, себе поставьте. Всё это формирует гендерные стереотипы и влияет на оценки. Будьте уверены, в оценках вашему ребенку сидят в т.ч. такие ситуации, имевшие место с другими детьми.



Ну и естественно "с большей вероятностью", учитель поставит высокую оценку любимчику.



В школе у меня в каком то классе поменялся учитель английского. Предыдущий лепил мне тройки и демотивировал как мог.



Новая учительница (я ей буду благодарен до донца жизни) начала мне ставить 4 и 5, привила хорошим отношением ко мне любовь к этому предмету, научила быть благодарным за знания.



Что тройки что пятёрки в той ситуации субъективные, не отражающие ровным счетом ничего. А последствия в плане влияния на меня они имели объективные.



Этим опасен IQ. Думая что мыслит точно, за точность он воспринимает вербализацию ощущений, которые часто сам не понимает. В эти оценки вклиниваются хотелки, симпатии/антипатии, настроения, состояние здоровья. Какую может дать оценку человек с температурой и орз? Влияет ли температура или головная боль на точность мышления? А если перед этим он с кем то поругался или получил штраф по почте?



Когнитивная терапия распутывает ложные связи, конечно если пациент сам этого хочет. Но многим комфортно жить в плену самообмана и ложных интерпретаций.





IQ это интеллект допущений. И даже подробные тесты не панацея, учитель мог что то забыть рассказать, или ребенок не понял вопроса в тесте, или переволновался. Может его беспокоил желудок или ему хотелось пить? Всё это снижает точность. Так же в методологии подсчёта баллов может быть ошибка. Результат теста будет суммой допущений что учитель изложил предмет точно и понятно, в момент тестирования ребенок не волновался и ничего его не беспокоило, в методике теста нет ошибки и прочее ...бла-бла-бла.Видите какое количество допущений? о каком "то что есть" вообще речь? В быту IQ грешит неточностью обобщений от "гений" до "оболтус" и главное сам не понимает ни степень допущений, ни степень погрешности таких выводов.Оценивать человека очень сложно. Помимо школьных знаний есть еще мотивация, бытовые навыки, навыки коммуникаций, волевые качества, область интересов и увлечений, эмпатия, вежливость, культура речи и поведения. Как это всё можно оценить одним словом? С огромной долей вероятности, что "гений" что "оболтус" - будут ошибочными оценками.Я когда хочу что то узнать, в т.ч. о себе и своей жизни - собираю статистику. Мне эти "IQ допущения" по важным вопросам нафиг не нужны. Я хочу знать точно выгодна ли мне та или иная сделка, какое у меня состояние здоровья и т.д. без допущений с погрешностью от "всё ок" до "всё пропало".Поскольку EQ оперирует конкретными (различаемыми) ощущениями, его невербальная точность несоразмерно выше (если он у человека высокоразвит).Например вы с огромной точностью знаете нравится вам тот или иной человек, фильм, пицца, автомобиль.Вы абсолютно уверены довольны ли вы поведением своего ребенка, его вежливостью, пунктуальностью, учёбой.В большинстве случаев, EQ точно знает доволен ли его хозяин жизнью, работой, окружением, здоровьем, экологией, средой обитания, самим собой.Для оценки доволен/недоволен не нужна статистика.Но эти ощущения не пальцем в небо. Если человек доволен работой, значит он доволен зарплатой, начальником, коллективом, графиком. Как только один из факторов теряет положительную валентность, автоматически EQ становится недоволен работой в целом.В этом плане оценок "скорее доволен" у EQ нет. Он интерпретирует ощущения однозначно и бинарно, как беременность - либо доволен либо нет. Потому что иначе можно умереть с голоду, не будучи уверенным голодный ты или нет. 105 ощущений достаточно для понимания чё происходит (таблица ниже). По факту у разных народов и культур гамма ощущений может отличаться. Ну и у людей с эмоциональными дефицитами 2х последних колонок нет.Далее идут "ошибки кодирования" из EQ в IQ. Например родитель недоволен как учитель математики преподаёт его ребенку предмет, поскольку любые ощущения интегральны, с большой вероятностью родитель будет неволен и тем как ребенок сам этот предмет изучает, и школой в целом ("зачем они этого учителя держат?")К этому недовольству добавятся другие ситуации (не вынес мусор, нахамил соседу, не помыл посуду) и вырисуется ошибочный IQ вывод - оболтус.С переоценкой точно так же. В большинстве случаев, в своих оценках IQ опирается на EQ (или чужие оценки), а там столько всего намешано (однозначностей тоже может быть много разных). Например учитель из вежливости похвалил родителю его сына. И родитель "на эйфории" (от этой похвалы) делает ошибочный вывод, что его ребенок какой то суперспособный. Не различая ощущения от комплимента и от восхищения способностями сынка. На ощущениях это одно и тоже, тем не менее задача IQ определить что именно похвалили, какой то конкретный поступок или способности-достижения в целом.Вчера читал, с большей вероятностью, учитель поставит высокую оценку девочке, чем мальчику. Не верите? гуглите статистику чья успеваемость вышев моем классе девочек троешниц было пару штук, и те с задержками умственного развития. Среди пацанов троешников было 50+ %. Мальчик-отличник вызывал недобрую улыбку. А получить двойку на уроке было в чём то более почётно, чем тройку.Протестное поведение. В конфликтах с учителями, которые иногда вспыхивали, мальчики вели себя без страха, в лицо спрашивая и что вы мне сделаете? Когда то мне учительница пригрозила двойкой в табель, на что я ей при всех под общий хохот ответил, себе поставьте. Всё это формирует гендерные стереотипы и влияет на оценки. Будьте уверены, в оценках вашему ребенку сидят в т.ч. такие ситуации, имевшие место с другими детьми.Ну и естественно "с большей вероятностью", учитель поставит высокую оценку любимчику.В школе у меня в каком то классе поменялся учитель английского. Предыдущий лепил мне тройки и демотивировал как мог.Новая учительница (я ей буду благодарен до донца жизни) начала мне ставить 4 и 5, привила хорошим отношением ко мне любовь к этому предмету, научила быть благодарным за знания.Что тройки что пятёрки в той ситуации субъективные, не отражающие ровным счетом ничего. А последствия в плане влияния на меня они имели объективные.Этим опасен IQ. Думая что мыслит точно, за точность он воспринимает вербализацию ощущений, которые часто сам не понимает. В эти оценки вклиниваются хотелки, симпатии/антипатии, настроения, состояние здоровья. Какую может дать оценку человек с температурой и орз? Влияет ли температура или головная боль на точность мышления? А если перед этим он с кем то поругался или получил штраф по почте?Когнитивная терапия распутывает ложные связи, конечно если пациент сам этого хочет. Но многим комфортно жить в плену самообмана и ложных интерпретаций.



В таком случае, я вынужден признать, что в США система оценивания знаний освобождена от субъективного отношения учителя.

Тут тесты, где есть вопрос и надо выбрать правильный ответ.

Учителю остается только посчитать количество правильных ответов и выдать результат в %%.

Еще объективней - стейт тесты. То-же самое только в бОльшем объеме и потом результат с расшифровкой - например, этот результат является выше среднего по вашему боро, вот таким относительно среднего по городу, и вот таким относительно среднего по штату. И когда ты видишь, что кто-то в Департмент оф эдюкейшн определил правильные ответы твоего ребенка, сопоставил это со средними показателями по району-городу-штату, то тут влияние отношения учителя равно нулю. Имеет значение эмпатия при подаче материала, но не на оценивании.

У меня была в школе ситуация - при том, что я участвовал в олимпиадах по математике, физике, химии и по школе занимал какие-то призовые места, была училка, которая мне все время по математике ставила трояки. Я не сильно парился оценками, но потом ее сменили и оценки стали более высокими. И как-то ее поставили на замену на физику...а по физике у меня были одни пятерки . Но она журнал не открывала, устроила что-то вроде теста, я его написал пока остальные еще писали, она начала проверять. ТРИ!

И объявила это. Все были в офигевшем состоянии. "Как? Ему? Три? За что?" И класс начал спрашивать что я там такого наотвечал, что она мне 3 поставила.

В результате, выяснилось, что физику та мадама не знала вообще (появились мысли или она знала алгебру и геометрию). Но почему-то другим она ставила более высокие оценки, значит это было просто предубеждение ко мне.

Похожие ситуации были в институте.

В США по другому. Правильно-неправильно и % правильных ответов. В таком случае, я вынужден признать, что в США система оценивания знаний освобождена от субъективного отношения учителя.Тут тесты, где есть вопрос и надо выбрать правильный ответ.Учителю остается только посчитать количество правильных ответов и выдать результат в %%.Еще объективней - стейт тесты. То-же самое только в бОльшем объеме и потом результат с расшифровкой - например, этот результат является выше среднего по вашему боро, вот таким относительно среднего по городу, и вот таким относительно среднего по штату. И когда ты видишь, что кто-то в Департмент оф эдюкейшн определил правильные ответы твоего ребенка, сопоставил это со средними показателями по району-городу-штату, то тут влияние отношения учителя равно нулю. Имеет значение эмпатия при подаче материала, но не на оценивании.У меня была в школе ситуация - при том, что я участвовал в олимпиадах по математике, физике, химии и по школе занимал какие-то призовые места, была училка, которая мне все время по математике ставила трояки. Я не сильно парился оценками, но потом ее сменили и оценки стали более высокими. И как-то ее поставили на замену на физику...а по физике у меня были одни пятерки . Но она журнал не открывала, устроила что-то вроде теста, я его написал пока остальные еще писали, она начала проверять. ТРИ!И объявила это. Все были в офигевшем состоянии. "Как? Ему? Три? За что?" И класс начал спрашивать что я там такого наотвечал, что она мне 3 поставила.В результате, выяснилось, что физику та мадама не знала вообще (появились мысли или она знала алгебру и геометрию). Но почему-то другим она ставила более высокие оценки, значит это было просто предубеждение ко мне.Похожие ситуации были в институте.В США по другому. Правильно-неправильно и % правильных ответов. rjkz

Повідомлень: 17493 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8611 раз. Подякували: 5425 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 05:35 Wirująświatła написав: rjkz написав: Кстати, насчет родителей, очень спорное утверждение....

а вот вторые считают своих детей недотепами и неудачниками. Кстати, насчет родителей, очень спорное утверждение....а вот вторые считают своих детей недотепами и неудачниками. в свете написанного выше. К оценке своих детей часто добавляются чувства к ним. Ребенка с УО и РАС с любовью называют "особенный" (хотя ничего там "особенного" нет, обычные дефекты). Ниже видео как мама обучая мальчика с инвалидностью его хвалит и переоценивает. Это нормально. Переоценкой и своей любовью мама помогает ему преодолеть дефект.



А если родитель называет своих нормотипичных детей "недотепами и неудачниками" это наоборот жирный маркер проблем с психикой у самого родителя. Каким бы ни был ребенок, вешать на него унизительные ярлыки непедагогично и неразумно. Потом это отрыгнется в заниженной самооценке и комплексе неполноценности. То что среди родителей есть % дебилов для меня не новость. Только их мнение я во внимание не беру. Вот такое "очень спорное утверждение"



в свете написанного выше. К оценке своих детей часто добавляются чувства к ним. Ребенка с УО и РАС с любовью называют "особенный" (хотя ничего там "особенного" нет, обычные дефекты). Ниже видео как мама обучая мальчика с инвалидностью его хвалит и переоценивает. Это нормально. Переоценкой и своей любовью мама помогает ему преодолеть дефект.А если родитель называет своих нормотипичных детей "недотепами и неудачниками" это наоборот жирный маркер проблем с психикой у самого родителя. Каким бы ни был ребенок, вешать на него унизительные ярлыки непедагогично и неразумно. Потом это отрыгнется в заниженной самооценке и комплексе неполноценности. То что среди родителей есть % дебилов для меня не новость. Только их мнение я во внимание не беру. Вот такое "очень спорное утверждение"



Ну, стоп-стоп.

Я видео не смотрел, но понятно, что имеется ввиду.

Есть похвала для повышения мотивации - это понятно.

Если один ребенок с проблемами, это объективный фактор.

Если ребенок с проблемами опорно-двигательного аппарата будет делать успехи в ходьбе, это не значит, что родитель будет говорить, что его ребенок стометровку за 8 секунд бежит. Это абсолютно понятная ситуация. Ребенок преодолевает СЕБЯ, свои проблемы, свои ограничения. И когда он это делает, его надо хвалить и мотивировать.

С другой крайностью гораздо хуже, но есть и она и куча вариантов между ними. Ну, стоп-стоп.Я видео не смотрел, но понятно, что имеется ввиду.Есть похвала для повышения мотивации - это понятно.Если один ребенок с проблемами, это объективный фактор.Если ребенок с проблемами опорно-двигательного аппарата будет делать успехи в ходьбе, это не значит, что родитель будет говорить, что его ребенок стометровку за 8 секунд бежит. Это абсолютно понятная ситуация. Ребенок преодолевает СЕБЯ, свои проблемы, свои ограничения. И когда он это делает, его надо хвалить и мотивировать.С другой крайностью гораздо хуже, но есть и она и куча вариантов между ними. rjkz

Повідомлень: 17493 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8611 раз. Подякували: 5425 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 05:50 Re: Психологія та саморозвиток

Если человек доволен работой, значит он доволен зарплатой, начальником, коллективом, графиком. Как только один из факторов теряет положительную валентность, автоматически EQ становится недоволен работой в целом.



В этом плане оценок "скорее доволен" у EQ нет. Он интерпретирует ощущения однозначно и бинарно, как беременность - либо доволен либо нет. Потому что иначе можно умереть с голоду, не будучи уверенным голодный ты или нет.







Чергові дурниці.

Відносно «голодєн-не голодєн» звичайні вітальні потреби, ясна справа що людина чітко розуміє ці сигнали організму.

Але до чого тут EQ і його начебто бінарність?

Задоволеність роботою може бути частковою («трохи бєрємєнний»), може бути вечері, і відсутня вранці, коли треба о 5 на неї вставати і їхати наприклад 2 години до неї. Далеко не бінарна, і далеко не однозначно розпізнаваєма.

Так само всі інші почуття.





Оце, Віталя, і є причина (одна з ) чому я не читаю твої простирадла.

Ти вважаєш, що ти збираєш найкращий нектар, приносиш в хоботочку нам найкраще і ми маємо бути вдячні , що ти за нас виконав чорнову роботу, приніс на блюдці найсмачніше і готове до вживання. (принаймні нещодавно ти щось подібне розказував, переконуючи, що хто не хоче це їсти, то він просто взагалі з заглушеним інформаційним каналом.. як можна це не їсти?? Це ж ням-ням!)

Але я, знаючи, що бджола ніяка не бджола, а не пойми що, не виключно що муха, не можу довіряти такому меду. Не можу їсти цей продукт безоговорочно, без перевірки.

Так якщо я маю це ще і перевіряти щоразу, то навіщо мені такий «мед»?? Там часто «гівно».

Такого неперевіреного «меду» повно всюди, повна мережа анонімусів , що розказують свої погляди. Твої (особисто для мене) нічим не цінніші інших, а часто і явно фальшиві).



Причому зверни увагу, я не доводив тобі що ти нікчема.(можливо тут хтось це їсть, на здоровʼя) Я просто залишив за собою право не їсти це. А ти ніяк не міг це прийняти, все чіплявся до мене вимагаючи пояснень , або «їж давай!», видумуючи якісь несуразні причини, від «жалко гроші на інтернет», до «тебе не цікавлять інші люди».



Ну і звичайно, як справжній професіональний психолог, так розпсіхувався на моє зізнання «я не дивлюсь твій контент», що почав вслід кричати ледь не прокльони «від тебе всі баби підуть!! Ти їх не втримаєш грошима!! Ти токсік, з тобою неможливо спілкуватись»))

Ій-бо, початкова школа , піонервожата яка підміняє шкільного психолога. Чергові дурниці.Відносно «голодєн-не голодєн» звичайні вітальні потреби, ясна справа що людина чітко розуміє ці сигнали організму.Але до чого тут EQ і його начебто бінарність?Задоволеність роботою може бути частковою («трохи бєрємєнний»), може бути вечері, і відсутня вранці, коли треба о 5 на неї вставати і їхати наприклад 2 години до неї. Далеко не бінарна, і далеко не однозначно розпізнаваєма.Так само всі інші почуття.Оце, Віталя, і є причина (одна з ) чому я не читаю твої простирадла.Ти вважаєш, що ти збираєш найкращий нектар, приносиш в хоботочку нам найкраще і ми маємо бути вдячні , що ти за нас виконав чорнову роботу, приніс на блюдці найсмачніше і готове до вживання. (принаймні нещодавно ти щось подібне розказував, переконуючи, що хто не хоче це їсти, то він просто взагалі з заглушеним інформаційним каналом.. як можна це не їсти?? Це ж ням-ням!)Але я, знаючи, що бджола ніяка не бджола, а не пойми що, не виключно що муха, не можу довіряти такому меду. Не можу їсти цей продукт безоговорочно, без перевірки.Так якщо я маю це ще і перевіряти щоразу, то навіщо мені такий «мед»?? Там часто «гівно».Такого неперевіреного «меду» повно всюди, повна мережа анонімусів , що розказують свої погляди. Твої (особисто для мене) нічим не цінніші інших, а часто і явно фальшиві).Причому зверни увагу, я не доводив тобі що ти нікчема.(можливо тут хтось це їсть, на здоровʼя) Я просто залишив за собою право не їсти це. А ти ніяк не міг це прийняти, все чіплявся до мене вимагаючи пояснень , або «їж давай!», видумуючи якісь несуразні причини, від «жалко гроші на інтернет», до «тебе не цікавлять інші люди».Ну і звичайно, як справжній професіональний психолог, так розпсіхувався на моє зізнання «я не дивлюсь твій контент», що почав вслід кричати ледь не прокльони «від тебе всі баби підуть!! Ти їх не втримаєш грошима!! Ти токсік, з тобою неможливо спілкуватись»))Ій-бо, початкова школа , піонервожата яка підміняє шкільного психолога. Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 чер, 2025 06:23, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 15392 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2412 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 06:20 rjkz написав: Есть похвала для повышения мотивации - это понятно. Есть похвала для повышения мотивации - это понятно. я другое хотел сказать. у ребенка только формируется самооценка, и если начать даже без хлобы называть его неудачником, оболтусом и т.д. он начнет сам себя таким считать. Я 30 раз сталкивался с этим явлением. Особенно актуально у сирот. Им там все вдалбывают что вы никому не нужны, это правда, но есть и другая правда, можно создать свою семью, найти работу и стать нужным своей семье. Об этом как то им не говорят. К счастью в 13-14 самооценку еще можно поднять.



В 22м веке (если люди к тому времени друг друга не перебьют), оскорбительные клише для ребенка будут равны другому насилию. Понимаете чем опасен буллинг? не тем что кому то дадут по морде или подсрачник, а понижением самооценки. Если ребенок примет что он жертва, он на жизнь будет смотреть как жертва, берять за любую работу он будет думать что выполнить ее хорошо нет смысла, всё равно начальство его унизит. Я вас шокирую, но в крайностях такой человек не воспринимает хорошее к себе отношение, как минимум думает что это ложь, как максимум что такая форма издевательства. Вот так сбивается спектр ценностей и оценок. я другое хотел сказать. у ребенка только формируется самооценка, и если начать даже без хлобы называть его неудачником, оболтусом и т.д. он начнет сам себя таким считать. Я 30 раз сталкивался с этим явлением. Особенно актуально у сирот. Им там все вдалбывают что вы никому не нужны, это правда, но есть и другая правда, можно создать свою семью, найти работу и стать нужным своей семье. Об этом как то им не говорят. К счастью в 13-14 самооценку еще можно поднять.В 22м веке (если люди к тому времени друг друга не перебьют), оскорбительные клише для ребенка будут равны другому насилию. Понимаете чем опасен буллинг? не тем что кому то дадут по морде или подсрачник, а понижением самооценки. Если ребенок примет что он жертва, он на жизнь будет смотреть как жертва, берять за любую работу он будет думать что выполнить ее хорошо нет смысла, всё равно начальство его унизит. Я вас шокирую, но в крайностях такой человек не воспринимает хорошее к себе отношение, как минимум думает что это ложь, как максимум что такая форма издевательства. Вот так сбивается спектр ценностей и оценок. Wirująświatła

Повідомлень: 30354 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3501 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 554555556557> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4445

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34