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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 600601602603
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:14

  ЛАД написав:Назовут как-нибудь "оператор установок по переработке отходов" или ещё что покрасивее придумают

И создадут столь сложную установку, что работа с ней потребует высшего образования 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:17

  ЛАД написав:В юристы-экономисты массово пошли, ожидая хороших зарплат/доходов. Поначалу так и было - после перехода к капитализму их сильно не хватало. Но переборщили.

И это вполне естественно. Кризисы перепроизводства характерны для любых рынков, в т.ч и для рынка труда.
Сибарит
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38
2
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:50

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Назовут как-нибудь "оператор установок по переработке отходов" или ещё что покрасивее придумают

И создадут столь сложную установку, что работа с ней потребует высшего образования 😁
А вот это как раз не обязательно.
Могут вполне обойтись вантузом и тросом. В зависимости от присвоенной квалификации. :)
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:В юристы-экономисты массово пошли, ожидая хороших зарплат/доходов. Поначалу так и было - после перехода к капитализму их сильно не хватало. Но переборщили.

И это вполне естественно. Кризисы перепроизводства характерны для любых рынков, в т.ч и для рынка труда.
Возможность хоть какого-то если не планирования, то хотя бы прогнозирования не предусматривается? Считаете невозможно?
ЛАД
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