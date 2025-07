Форуми / Все про гроші: інші

Додано: Сер 02 лип, 2025 18:50

Що таке "досить дороге" питання складне, але я про вартість і контракту теж. В нас досить дешевий в контракт, може окрім буквально кількох топ-дорогих закладів.

Тогда возвращаемся к вопросу о "равенстве возможностей".

"Дешевий" - для кого как.

"Дешевий" - для кого как.

Щодо відпрацювання. Ніби це активно намагалися впроваджувати, особливо в педуніверах, але щодо значної кількості спеціальностей в державних установах в принципі немає таких посад, а якщо і є - немає стільки вакансій. Хоча якби мало б бути, інакше не зрозуміло, в чому суть "держзамовлення". Але що є то є. Сегодня, по-моему, то, о чём пишет будивельник - "наслідки совка". Сохраняем и расширяем (?) вузы, которые были тогда. Хотя в результате 30-летнего "развития экономики" потребности сильно сократились.

А в чому нерівність можливостей, якщо на контракт можна вступити практично будь кому? І ціна буде рівною для всіх контрактників.

В том, что для кого-то "досить дешево", а для кого-то неподъёмно.



Щодо ВНЗ - їхня кількість, нібито, скоротилась ( і ще до повномасштабної війни скорочувалася).

Деякі ВНЗ розширилися за рахунок поглинання залишків інших. Наприклад, у НБУ було кілька учбових закладів, інститути банківської справи. Їх ще в 2015 відділили від НБУ і передали в підпорядкування іншим, деякі пізніше закрилися. Так Сумська УАБД стала частиною СумДУ, Черкаський інститут став підрозділом Львівського університету Франка, Київський взагалі закрився.

Щоб вести мову, розширюємо чи ні, треба навести якусь офіційну статистику для початку. Не шукав, тож однозначно не скажу.

Щодо наслідків совку в ВНЗ теж вже складно сказати, ВНЗ пережили чимало змін і реформ, зʼявилися десятки приватних закладів. Поэтому я и написал "расширяем" с вопросом.

"наслідки совка" я имел ввиду "сохранение и расширение (?) вузов, которые были тогда", хотя потребности сильно сократились.



Як я вже писав, частина бюджетних місць має залишатися. Тому є купа причин, і потреби самої держави (бюджетних установ і підприємств), і підтримка талановитих студентів, які не взмозі оплачувати контракт, бо замовлення від бізнесу це не близька перспектива. В Україні є компанії, які самі мають програми навчання, беруть студентів, безкоштовно навчають, дають практику, і влаштовують на роботу, але це не багаторічні програми, як ВО, і це одиничні приклади. Поэтому я об этом и не говорю.

Додано: Сер 02 лип, 2025 21:11

В том, что для кого-то "досить дешево", а для кого-то неподъёмно.

В том, что для кого-то "досить дешево", а для кого-то неподъёмно.

То вже за вуха притягнуто, так можна і до вступних іспитів доколупатися, бо комусь ніпадйомно.

Рівність можливостей не означає відсутність якихось вимог. Умови вступу відомі і доволі прозорі і однакові для всіх (якщо ми про контракт).

То вже за вуха притягнуто, так можна і до вступних іспитів доколупатися, бо комусь ніпадйомно.

Рівність можливостей не означає відсутність якихось вимог. Умови вступу відомі і доволі прозорі і однакові для всіх (якщо ми про контракт).

Або є варіанти бюджету, але тут будьте ласкаві виграйте конкуренцію

Додано: Сер 02 лип, 2025 21:19

Не треба шукати абсолютну рівність в правах. Вимоги - це вже не рівність. Хтось їм відповідає, а хтось ні.

А вимоги можуть бути розумові, здоровʼя, психологічний відбір, професійний (психомоторика) та інші. Хтось їм відповідає, хтось ні. Вже нерівність. Так само і фінансові вимоги

Додано: Чет 03 лип, 2025 00:13

Не треба шукати абсолютну рівність в правах. Вимоги - це вже не рівність. Хтось їм відповідає, а хтось ні.

А вимоги можуть бути розумові, здоровʼя, психологічний відбір, професійний (психомоторика) та інші. Хтось їм відповідає, хтось ні. Вже нерівність. Так само і фінансові вимоги

То вже за вуха притягнуто, так можна і до вступних іспитів доколупатися, бо комусь ніпадйомно.

Рівність можливостей не означає відсутність якихось вимог. Умови вступу відомі і доволі прозорі і однакові для всіх (якщо ми про контракт).

Або є варіанти бюджету, але тут будьте ласкаві виграйте конкуренцію ..........То вже за вуха притягнуто, так можна і до вступних іспитів доколупатися, бо комусь ніпадйомно.Рівність можливостей не означає відсутність якихось вимог. Умови вступу відомі і доволі прозорі і однакові для всіх (якщо ми про контракт).Або є варіанти бюджету, але тут будьте ласкаві виграйте конкуренцію

Hotab написав: Не треба шукати абсолютну рівність в правах. Вимоги - це вже не рівність. Хтось їм відповідає, а хтось ні.

А вимоги можуть бути розумові, здоровʼя, психологічний відбір, професійний (психомоторика) та інші. Хтось їм відповідає, хтось ні. Вже нерівність. Так само і фінансові вимоги Не треба шукати абсолютну рівність в правах. Вимоги - це вже не рівність. Хтось їм відповідає, а хтось ні.А вимоги можуть бути розумові, здоровʼя, психологічний відбір, професійний (психомоторика) та інші. Хтось їм відповідає, хтось ні. Вже нерівність. Так само і фінансові вимоги Согласен, абсолютного равенства не существует и я тоже писал об этом. Люди отличаются друг от друга по многим параметрам.

И я в который раз повторю, я говорю о равенстве возможностей для человека.

Вступні іспити - проверка личных качеств человека.

Если вас не возьмут, к примеру, в лётное училище по здоровью или психомоторике, это одно. А если вас не приняли, а приняли человека с худшими показателями или знаниями только потому, что у него (точнее, у его родителей) больше денег, это несколько другое. И воспринимается иначе. И для общества это хуже.

Согласен, абсолютного равенства не существует и я тоже писал об этом. Люди отличаются друг от друга по многим параметрам.

И я в который раз повторю, я говорю о равенстве возможностей для человека.

Вступні іспити - проверка личных качеств человека.

Если вас не возьмут, к примеру, в лётное училище по здоровью или психомоторике, это одно. А если вас не приняли, а приняли человека с худшими показателями или знаниями только потому, что у него (точнее, у его родителей) больше денег, это несколько другое. И воспринимается иначе. И для общества это хуже.

К тому же, обычно у таких родителей и связи получше. Соответственно, после окончания смогут пристроить ребёнка на лучшую работу. Не знаю, как с этим на Западе, но у нас пока так. В результате на лучших работах оказываются не лучшие люди. А порой и просто худшие. Результаты мы хорошо видим.

Додано: Чет 03 лип, 2025 00:50

Попалась интересная статья - "У британцев всего 23 часа «по-настоящему свободного» времени в неделю — вот вам и трудосберегающие технологии" . https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/18/britons-free-time-labour-saving-technology-ai-work Прошу прощения за длинные цитаты, но просто не знал, как сократить сильнее, чтобы всё же было понятно, о чём речь.

Попалась интересная статья - "У британцев всего 23 часа «по-настоящему свободного» времени в неделю — вот вам и трудосберегающие технологии" . https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/18/britons-free-time-labour-saving-technology-ai-work Прошу прощения за длинные цитаты, но просто не знал, как сократить сильнее, чтобы всё же было понятно, о чём речь.



Фабрика Kellogg's в Батл-Крик, штат Мичиган, была тем местом, где в начале 20-го века впервые зародилась мечта о мире, свободном от работы и богатом отдыхом, и даже, в течение нескольких коротких светлых лет, взлетела. В 1930 году движение за «управляемое сокращение труда», стремящееся воспользоваться ростом производительности, который стал возможен благодаря автоматизации, чтобы открыть золотой век досуга, нашло влиятельного сторонника в лице У. К. Келлогга.



Заинтригованный утопическими возможностями, Келлогг решил сократить рабочий день на своей фабрике с восьми часов до шести и увеличить количество смен с трех до четырех. 30-часовая рабочая неделя была широко принята американскими деловыми лидерами как разумная и прогрессивная стратегия — не только защита от угрозы массовой безработицы, вызванной механизацией, но и распространение выгод. Журнал Forbes сообщил в следующем году, что «думающие люди в промышленности говорят… «Короткие часы для людей и длинные часы для машин».



К президентским выборам в США 1932 года шестичасовой рабочий день был предпочтительным решением проблемы безработицы в стране, и ожидалось, что рабочие часы продолжат сокращаться по всей стране. «Никто не думал, что это прекратится», — говорит историк Бенджамин Клайн Ханникатт, автор книги «Шестичасовой рабочий день и свободное время Келлога: забытая американская мечта». «По большей части люди были настроены оптимистично: определением прогресса были более высокие зарплаты и более короткие рабочие часы». Никогда об этом раньше не слышал.

Данные ОЭСР показывают , что среднее время, потраченное на досуг, сократилось с 1980-х годов, даже в экономиках (например, Великобритании), которые выросли за это время. Официальная статистика использования времени показывает, что отдых сокращается даже с 2020 года, особенно среди женщин, молодых людей и людей с низкими доходами.



..... Недавнее исследование Lloyds Bank показало, что у среднестатистического британца есть только 23 « по-настоящему свободных » часа в неделю (из 168). А 86% респондентов заявили, что им нужно больше. Интересно, сколько у нас?

Сейчас обещают сокращение рабочего времени благодаря ИИ.

Но идет ли сэкономленное время на большее количество свободного времени или большее количество работы?



Соучредитель Microsoft Билл Гейтс предсказал, что ИИ заменит людей «в большинстве вещей» в течение десятилетия, что приведет к двухдневной рабочей неделе (и пятидневным выходным). И все же, прямо сейчас даже четырехдневная рабочая неделя кажется несбыточной мечтой, не говоря уже о радикальных мерах (таких как всеобщий базовый доход ), которые потребуются, чтобы поглотить шок от массового увольнения.

........люди используют ChatGPT не для того, чтобы заканчивать раньше или даже вовремя, а для того, чтобы успевать больше и держаться на высоте своей, казалось бы, бесконечной рабочей нагрузки.



Столетие назад существовало коллективное желание и воля использовать технологии для управления работой, подкрепленные верой в то, что досуг сродни свободе. Предполагалось, что люди будут делать выбор, чтобы освободить больше времени для семьи или своих хобби. Но это видение было проверено — и в конечном итоге разрушено — формирующимся представлением о прогрессе как о большем количестве денег, на которые можно купить больше вещей, и о работе как о «центре жизни». В конце концов, в 1983 году рабочие Kellogg's проголосовали за отказ от шестичасовой смены, поддавшись угрозе увольнений — и обещанию повышения заработной платы. Сверхурочная работа широко рассматривалась как справедливая плата за меньшее количество досуга. Как выразился один несогласный сотрудник: «Работающие свиньи победили».



Позиция автора статьи понятна: "если мы не будем бороться за наше свободное время, мы просто найдем больше способов тратить его на работе". Для Гардиан вполне естественно и ожидаемо.

Интересно мнение форумчан (если вопрос интересен). Недавно на военной ветке обсуждалось сокращение рабочего времени и почему этого не происходит.Попалась интересная статья -Прошу прощения за длинные цитаты, но просто не знал, как сократить сильнее, чтобы всё же было понятно, о чём речь.Никогда об этом раньше не слышал.Интересно, сколько у нас?Сейчас обещают сокращение рабочего времени благодаря ИИ.Позиция автора статьи понятна: "если мы не будем бороться за наше свободное время, мы просто найдем больше способов тратить его на работе". Для Гардиан вполне естественно и ожидаемо.Интересно мнение форумчан (если вопрос интересен). ЛАД 2 Повідомлень: 35044 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 03:00 Фабрика Kellogg's в Батл-Крик, штат Мичиган, была тем местом, где в начале 20-го века впервые зародилась мечта о мире, свободном от работы и богатом отдыхом

Чуть не бросил читать после этой фразы, настолько она глупа и тенденциозна.

Такая мечта воплощена в описании рая в очень многих религиях. Она впервые зародилась вместе с работой.

ЛАД написав: "если мы не будем бороться за наше свободное время, мы просто найдем больше способов тратить его на работе". "если мы не будем бороться за наше свободное время, мы просто найдем больше способов тратить его на работе".

Если мы будем бороться, мы все равно их найдем.

Я не уверен, что сокращение рабочего времени пойдет на пользу и сделает жизнь счастливее. Работа с большими перерывами даётся очень тяжело. Не стоит каждый рабочий день делать первым днём после отпуска.

Чуть не бросил читать после этой фразы, настолько она глупа и тенденциозна.

Такая мечта воплощена в описании рая в очень многих религиях. Она впервые зародилась вместе с работой.

Если мы будем бороться, мы все равно их найдем.

Я не уверен, что сокращение рабочего времени пойдет на пользу и сделает жизнь счастливее. Работа с большими перерывами даётся очень тяжело. Не стоит каждый рабочий день делать первым днём после отпуска.

Ну и как же без соображений справедливости 😁 если рабочая неделя взрослого будет 15-20 часов, а школьнику придется пахать 30-40, это будет дискриминацией детей. А учебные программы только расширяются.

Додано: Чет 03 лип, 2025 03:42

Сразу скажу, что это видео я не смотрел.

Честно скажу, что не понимаю зачем выпрашивать 50 да еще и рублей.

ЗЫ: смотрю на заставку, задний план что-то напоминает.

Это случаем не Крым?



Сразу скажу, что это видео я не смотрел.

Честно скажу, что не понимаю зачем выпрашивать 50 да еще и рублей.

ЗЫ: смотрю на заставку, задний план что-то напоминает.

Это случаем не Крым? Сразу скажу, что это видео я не смотрел.Честно скажу, что не понимаю зачем выпрашивать 50 да еще и рублей.ЗЫ: смотрю на заставку, задний план что-то напоминает.Это случаем не Крым? rjkz

Повідомлень: 17577 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8635 раз. Подякували: 5433 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 03:57 rjkz написав: Сразу скажу, что это видео я не смотрел.

Честно скажу, что не понимаю зачем выпрашивать 50 да еще и рублей. Сразу скажу, что это видео я не смотрел.Честно скажу, что не понимаю зачем выпрашивать 50 да еще и рублей. эти пацаны могли бы спросить зачем эмигрировать в США. Что то вам надо, а им нет и наоборот. Мир не ограничивается вашим пониманием оного.



По "странному стечению обстоятельств" многие писатели этой ветки страдают таким непониманием. (один фейслес аккуратно подметил, что все "уличные пацаны" +/- так себя ведут)



Причина в том что в 12-18 (период когда формируется социальность) вы (не лично вы, а многие форумчане) мало с кем дружили/общались. По крайней мере неформально за пределами школы. Поэтому с трудом понимаете зачем выпрашивать 50 рублей (мелкие деньги этим пацанам не нужны, родители их всем обеспечивают, да и 50 рублей как бы не деньги, банка энергетика 100 пачка сигарет 200 в местных валютах стоят).



Формальные учебки и прочие заведения для социализации плохо подходят, потому что распределением ролей там занимаются педагоги (тогда на первых местах оказываются "любимчики") или действует "право силы" (в народе "дедовщина"). Всё это работает потому что человеку из школы/учебки некуда деться, поэтому его "социализируют" с искажениями общечеловеческих ценностей. Вместо дружбы навязываются авторитеты и прочее. Вот такой социализации нужно бояться, а не уличной, где всё добровольно.



Разместил здесь эти видео чтобы увидеть асоциальные реакции. я их увидел.



Зачем выпрашивать? если коротко, показать всем что ты это можешь. Конкуренция - часть социализации. Это ж не дети в песочке которым мамы носики вытирают. Чтобы в социуме обратить на себя внимание, надо что-то уметь, такое чего не умеют другие. Других это мотивирует тоже чему то научиться, чтобы получить одобрение своей группы. Многие "попрошайки" в итоге с кем то знакомились, обменивались тг и т.д. Всё это происходило на центральной улице в вечернее время и люди были морально готовы что с ними будут знакомиться. В другом месте реакция могла быть менее адекватная.



Можно вбить себе в голову что это глупости и никому не нужно, но с этой (и подобных ей установок) начинает формироваться асоциальность, которая по итогу приводит к конфликтности и эмоциональным дефицитам, а так же к отсутствию интереса к людям и эмпатии. В семье такой человек быстро выгорает либо становится склонным к деспотизму. Отказывается видеть в детях личности, признавать их право на собственное мнение.



Кстати, видео вы не смотрели потому что у вас нет интереса к этим людям. Уважаю вашу порядочность в этом признаться. Некоторые не посмотрев, сразу начали критиковать, впрочем они часто выражают мнение не имея малейшего представления о чем речь. Есть и такая девиация.



Не обижайтесь если ваше окружение перестанет интересоваться вами. Например, вас уволят не вникая полезный вы специалист или профан. Те же яйца только в профиль по сути. Глобально убери интересы к людям и общество вернётся в пещеры. Вы до сих пор не в пещере только потому, что кому-то интересны. Я не утрирую. Исключение - удаленная работа фрилансеры или разовые заказы (например таксист).



Для желающих всё обобщать, степень интереса тоже бывает разная, вы можете быть интересны работодателю как специалист, но не интересны как человек. В этой схеме есть один минус, вас легко поменяют на девушку с красивым лицом/фигурой. Возможно без нужного опыта.У меня на комбинате такая девушка руководила маркетингом и хвасталась большим количеством просмотров продукции на проме без покупок. Потом ей объяснили что просмотры накручивает сам пром. Очень удобно 3 грн лид емнип, 1000 просмотров затраты 3000 грн в день, конверсия 0,0001%. Комбинат мог себе позволить такую роскошь.



Проходя классическое собеседование главная цель - вызвать интерес к себе, и только после этого можно поговорить о вашем опыте и об остальном. Как я понимаю миллионов наследства у вас нет, поэтому приходиться работать по найму, используя чужой интерес к вам в личных целях (вы же не единственный специалист на НЙ? могли вместо вас выбрать другого?)



Я пишу неприятные вещи и вы все вправе на меня обидеться, стать мне пожизненными врагами и т.д. но мне пофиг. Я с интересом узнал что вам это неинтересно, поэтому вышел такой длинный пост, адресованный в равной степени ко всем, потому что проблема общая. эти пацаны могли бы спросить зачем эмигрировать в США. Что то вам надо, а им нет и наоборот. Мир не ограничивается вашим пониманием оного.По "странному стечению обстоятельств" многие писатели этой ветки страдают таким непониманием. (один фейслес аккуратно подметил, что все "уличные пацаны" +/- так себя ведут)Причина в том что в 12-18 (период когда формируется социальность) вы (не лично вы, а многие форумчане) мало с кем дружили/общались. По крайней мере неформально за пределами школы. Поэтому с трудом понимаете зачем выпрашивать 50 рублей (мелкие деньги этим пацанам не нужны, родители их всем обеспечивают, да и 50 рублей как бы не деньги, банка энергетика 100 пачка сигарет 200 в местных валютах стоят).Формальные учебки и прочие заведения для социализации плохо подходят, потому что распределением ролей там занимаются педагоги (тогда на первых местах оказываются "любимчики") или действует "право силы" (в народе "дедовщина"). Всё это работает потому что человеку из школы/учебки некуда деться, поэтому его "социализируют" с искажениями общечеловеческих ценностей. Вместо дружбы навязываются авторитеты и прочее. Вот такой социализации нужно бояться, а не уличной, где всё добровольно.Разместил здесь эти видео чтобы увидеть асоциальные реакции. я их увидел.Зачем выпрашивать? если коротко, показать всем что ты это можешь. Конкуренция - часть социализации. Это ж не дети в песочке которым мамы носики вытирают. Чтобы в социуме обратить на себя внимание, надо что-то уметь, такое чего не умеют другие. Других это мотивирует тоже чему то научиться, чтобы получить одобрение своей группы. Многие "попрошайки" в итоге с кем то знакомились, обменивались тг и т.д. Всё это происходило на центральной улице в вечернее время и люди были морально готовы что с ними будут знакомиться. В другом месте реакция могла быть менее адекватная.Можно вбить себе в голову что это глупости и никому не нужно, но с этой (и подобных ей установок) начинает формироваться асоциальность, которая по итогу приводит к конфликтности и эмоциональным дефицитам, а так же ки эмпатии. В семье такой человек быстро выгорает либо становится склонным к деспотизму. Отказывается видеть в детях личности, признавать их право на собственное мнение.Кстати, видео вы не смотрели потому что у вас нет интереса к этим людям. Уважаю вашу порядочность в этом признаться. Некоторые не посмотрев, сразу начали критиковать, впрочем они часто выражают мнение не имея малейшего представления о чем речь. Есть и такая девиация.Не обижайтесь если ваше окружение перестанет интересоваться вами. Например, вас уволят не вникая полезный вы специалист или профан. Те же яйца только в профиль по сути. Глобально убери интересы к людям и общество вернётся в пещеры. Вы до сих пор не в пещере только потому, что кому-то интересны. Я не утрирую. Исключение - удаленная работа фрилансеры или разовые заказы (например таксист).Для желающих всё обобщать, степень интереса тоже бывает разная, вы можете быть интересны работодателю как специалист, но не интересны как человек. В этой схеме есть один минус, вас легко поменяют на девушку с красивым лицом/фигурой. Возможно без нужного опыта.У меня на комбинате такая девушка руководила маркетингом и хвасталась большим количеством просмотров продукции на проме без покупок. Потом ей объяснили что просмотры накручивает сам пром. Очень удобно 3 грн лид емнип, 1000 просмотров затраты 3000 грн в день, конверсия 0,0001%. Комбинат мог себе позволить такую роскошь.Проходя классическое собеседование главная цель - вызвать интерес к себе, и только после этого можно поговорить о вашем опыте и об остальном. Как я понимаю миллионов наследства у вас нет, поэтому приходиться работать по найму, используя чужой интерес к вам в личных целях (вы же не единственный специалист на НЙ? могли вместо вас выбрать другого?)Я пишу неприятные вещи и вы все вправе на меня обидеться, стать мне пожизненными врагами и т.д. но мне пофиг. Я с интересом узнал что вам это неинтересно, поэтому вышел такой длинный пост, адресованный в равной степени ко всем, потому что проблема общая. Wirująświatła

Повідомлень: 30471 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 07:06 Re: Психологія та саморозвиток





Я пишу неприятные вещи и вы все вправе на меня обидеться





Ти не є «значимим взрослим» (принаймні для мене), щоб на твою маячню ображатись. Ти не показав тут ні професійних знань, ні дотримання кодексу честі психолога , нема на тебе образ. Бо не було і очікувань.





По "странному стечению обстоятельств" многие писатели этой ветки страдают





У людей без розуміння процесів багато в житті «странностєй» . А їх насправді тут і нема. Бо асоціальний тут ти один єдиний, а не всі навколо тебе. Коли всі неправі, а правий Віталік звичайно в житті буває, але не тоді, коли оці «всі» є абсолютно різна не знайома між собою публіка з різних міст , з різним соціальним статусом, і яка не зговорювалась гнобити нашого психолога. Очевидно не правий наш психолог.





Причина в том что в 12-18 (период когда формируется социальность) вы (не лично вы, а многие форумчане) мало с кем дружили/общались. По крайней мере неформально за пределами школы





Проблема в тому, що ти в чергове не знаючи тут нікого, робиш хибні висновки. Так, бродяжнічав ти тут один. Так, крав їжу мабуть теж один. Трогали тебе нижче пупця теж одного . Але це не єдині способи соціалізації, як ти тут вперто доводиш, так само як вперся з надважливістю саме eq.

Після школи всі ходили на всякі секції (ті ж качалки) , де різношорстна публіка , та ще і різного віку. Ходили на дискотеки , і не з однокласниками. На вихідних (та все літо) ходили з сусідськими хлопцями на річку , на рибалку, взимку на лижах в «поход» з ранку до вечора, що після заходу сонця в 4 і до 9 вечора батьки вже всіх шукали, бо ніхто їм не казав куди поїхали, а мобільних не було. Строїли халабуди з говна і разок, і копали землянки (є так 3 на з метри, і в глибину 2+, ставили буржуйки , монтували там лежаки з лози, і ледь не угорали від диму. Всілякі саморобні пітарди, спици, болти, димовухи з селітри.. Сірка з кілограмових пакетах з хозмагу.

Влітку толпою сплав на плоту по Десні, який самі ж зробили. З зупинкою на ніч in the middle of nowhere..

Але якось не крали, не бродяжнічали . Мої особисті компаньйони мінялись (та мабуть у всіх так). Коли я бачив що костяк (більшість ) компанії іде по шляху «а давайте не підемо сьогодні в школу» , я раз це зробив, другий, бо це особливо не вплине на результат навчання, а потім зрозумів, що з ними треба прощатись.. І правильно. Вони взагалі перестали ходити в школу. Я закінчив школу відмінником, а вони її не закінчили взагалі. Навіть неповну середню не отримали. Все життя вахтовим методом їздять в Київ на стройку на найнижчі посади. Або охоронцями вахтовим методом. Пропиті наглухо.

Коротше тобі нах не треба моє життя, це я для себе як дід біля підʼїзду по згадував, але ти психолог пустишка .. Ти людей не тільки не читаєш (що і не дивно, без особистого знайомства це непросто), але ще і даєш оцінки.





увидел.



Зачем выпрашивать? если коротко, показать всем что ты это можешь. Конкуренция - часть социализации.





Так наче ж був і є прекрасний спосіб «конкуренції»: хто більше підтягнеться на турніку, хто скрутить склепку. На дискотеках популярні хлопці,, які вміють танцювати не просто дригаючись, а щось осмислене (так було колись, я там давно не був))

Це все фігня по віталіку??





Кстати, видео вы не смотрели потому что у вас нет интереса к этим людям.





А не мати інтересу до якихось людей - це щось постидне?? Людей навколо дуже багато, якщо робота не з дому, то з багатьма так чи інакше треба контактувати. Отримати мою увагу - це забрати частину мого часу. Це треба чимось заслужити: позитивним чи негативним. Ця публіка на відео не заслуговує моєї уваги, як всякий трипер від Шмідта, чи тормоз Сосеін від Флаймана. В цю ніч фраза «я здесь ради долярчика и еще некоторых» перетворилась в просто «я здесь ради долярчика». 😅Ти не є «значимим взрослим» (принаймні для мене), щоб на твою маячню ображатись. Ти не показав тут ні професійних знань, ні дотримання кодексу честі психолога , нема на тебе образ. Бо не було і очікувань.У людей без розуміння процесів багато в житті «странностєй» . А їх насправді тут і нема. Бо асоціальний тут ти один єдиний, а не всі навколо тебе. Коли всі неправі, а правий Віталік звичайно в житті буває, але не тоді, коли оці «всі» є абсолютно різна не знайома між собою публіка з різних міст , з різним соціальним статусом, і яка не зговорювалась гнобити нашого психолога. Очевидно не правий наш психолог.Проблема в тому, що ти в чергове не знаючи тут нікого, робиш хибні висновки. Так, бродяжнічав ти тут один. Так, крав їжу мабуть теж один. Трогали тебе нижче пупця теж одного . Але це не єдині способи соціалізації, як ти тут вперто доводиш, так само як вперся з надважливістю саме eq.Після школи всі ходили на всякі секції (ті ж качалки) , де різношорстна публіка , та ще і різного віку. Ходили на дискотеки , і не з однокласниками. На вихідних (та все літо) ходили з сусідськими хлопцями на річку , на рибалку, взимку на лижах в «поход» з ранку до вечора, що після заходу сонця в 4 і до 9 вечора батьки вже всіх шукали, бо ніхто їм не казав куди поїхали, а мобільних не було. Строїли халабуди з говна і разок, і копали землянки (є так 3 на з метри, і в глибину 2+, ставили буржуйки , монтували там лежаки з лози, і ледь не угорали від диму. Всілякі саморобні пітарди, спици, болти, димовухи з селітри.. Сірка з кілограмових пакетах з хозмагу.Влітку толпою сплав на плоту по Десні, який самі ж зробили. З зупинкою на ніч in the middle of nowhere..Але якось не крали, не бродяжнічали . Мої особисті компаньйони мінялись (та мабуть у всіх так). Коли я бачив що костяк (більшість ) компанії іде по шляху «а давайте не підемо сьогодні в школу» , я раз це зробив, другий, бо це особливо не вплине на результат навчання, а потім зрозумів, що з ними треба прощатись.. І правильно. Вони взагалі перестали ходити в школу. Я закінчив школу відмінником, а вони її не закінчили взагалі. Навіть неповну середню не отримали. Все життя вахтовим методом їздять в Київ на стройку на найнижчі посади. Або охоронцями вахтовим методом. Пропиті наглухо.Коротше тобі нах не треба моє життя, це я для себе як дід біля підʼїзду по згадував, але ти психолог пустишка .. Ти людей не тільки не читаєш (що і не дивно, без особистого знайомства це непросто), але ще і даєш оцінки.Так наче ж був і є прекрасний спосіб «конкуренції»: хто більше підтягнеться на турніку, хто скрутить склепку. На дискотеках популярні хлопці,, які вміють танцювати не просто дригаючись, а щось осмислене (так було колись, я там давно не був))Це все фігня по віталіку??А не мати інтересу до якихось людей - це щось постидне?? Людей навколо дуже багато, якщо робота не з дому, то з багатьма так чи інакше треба контактувати. Отримати мою увагу - це забрати частину мого часу. Це треба чимось заслужити: позитивним чи негативним. Ця публіка на відео не заслуговує моєї уваги, як всякий трипер від Шмідта, чи тормоз Сосеін від Флаймана. Востаннє редагувалось Hotab в Чет 03 лип, 2025 07:43, всього редагувалось 3 разів. Hotab Повідомлень: 15584 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2422 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 07:25 Hotab написав: В цю ніч фраза «я здесь ради долярчика и еще некоторых» перетворилась в просто «я здесь ради долярчика». 😅

В цю ніч фраза «я здесь ради долярчика и еще некоторых» перетворилась в просто «я здесь ради долярчика». 😅

А что в этом плохого?

Совершенно очевидно, и Вы это не скрываете, что Вы здесь ради Виталия.

Мы все ищем себе интересных собеседников. А что в этом плохого?Совершенно очевидно, и Вы это не скрываете, что Вы здесь ради Виталия.Мы все ищем себе интересных собеседников. Сибарит

