трохи про рептилоїдну і когнітивну частину інетелекту (EQ -IQ)
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:15
EQ -IQ: рептилоідо-когнітивна
трохи про рептилоїдну і когнітивну частину інетелекту (EQ -IQ)
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:18
Это цель, а я попытался чуть-чуть копнуть в сторону методов достижения.
По поводу стримов я бы не обольщался. В таком возрасте подростки уже вполне умеют фильтровать информацию так, чтобы и внимание привлечь, и свой мирок оставить закрытым.
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:22
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:26
в 1965 году шестеро мальчиков, сбежавших из католической школы, попали на необитаемый остров и застряли там больше чем на год. и животными они не стали. им удалось все это время поддерживать огонь, собирать воду и тому подобное. когда один сломал ногу, остальные соорудили шину в распределили между собой его работу. выжили все.
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:42
flyman
Цей факт щось підтверджує чи спростовує? У них була (не було) ієрархічна структура, розподіл обовʼязків? Чи всі «хто в ліс, хто по дрова»?
Факт цікавий, тільки до чого він?
Крім того, ці стріми показують «унікальне життя» (Віталік) лише одного виду груп , по типу «вуличних банд». Вони взагалі більшість, меншість? Доречні по ним робити висновки «підлітки в 2025 році соціалізуються саме отак»??
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 03 лип, 2025 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:46
очень социален. такой кейс вам 14-16, вы в чужом городе где никого не знаете, в течении нескольких часов вам нужно завести круг оффлайн общения. Варианты просто сидеть на лавочке ждать когда все придут к вам, ходить с фразой "можно ли с вами познакомится" (в случае с противоположным полом может сработать но вряд ли, в голове 1я мысль а для чего он хочет познакомиться, ?) а тут вроде и не знакомство, просят мелочь, вежливо и культурно, попутно можно ещё что то спросить/рассказать и уже знакомство состоялось. А если ещё вы друг другу интересны, то можно сказать круг общения появился.
В следующих кейсах мы продаём прохожим велосипед, старый, пошарпаный. Все видят что это пранк (человек с смартфоном, группа поддержки 10 человек) и этот вайб вызывает положительные эмоции, которые при желании можно конвертировать в обмен тг, подпиской на тик-ток или просто знакомство. Социализация 86 уровня. У нас был малой Макс 12л который пытался обменивать одноразку (а потом наушники), его так цепанули девушки 18+ из другого города, что мы с трудом его за уши вернули к теме стрима. Они там почти любовный роман закрутили. Даже слепой бы увидел как он тем девушкам понравился.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 03 лип, 2025 09:54, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 03 лип, 2025 10:02
не путай комплексы и гордыню. бандерлог будет тонуть всё равно не попросит его спасти, пфф что дети останутся без отца (какая мелочь) главное не упасть ниже плинтуса. Если здоровый бугай тонет - он должен утонуть, заболеет - умереть от болезни. К врачам за помощью я так понимаю обращаться тоже нельзя, или это другое? асоциальность в чистом виде.
откуда я знаю? вы преувеличиваете степень моего участия, я даю идеи и мотивирую. У меня нет права вето. Пацаны хотят выполняют, не хотят игнорируют чат. В котором кстати пишу не только я.
два последних стрима длились 8 часов, фильтр не расплавится всё фильтровать? а есть IRL стримы с которые длятся 24 и более часов. Если не верите ссылку дам в лс.
вот стрим длился 48 часов. какой там фильтровать? ему вчера вечером задонатили 6500USDT чтобы продлить челендж еще на 7 дней. Будет настроение выложу его реакцию.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 03 лип, 2025 10:21, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 03 лип, 2025 10:08
Додано: Чет 03 лип, 2025 10:21
Это не противоречит идее социализации подростков без участия взрослых?
Высшая степень социализации:
Мать послала сына на базар продать петуха. Пацан взял петуха,
приходит на рынок и первой попавшейся тётке говорит:
- Тёть, купи петуха!
- Сколько?
- Двадцать пять!
Ну та посмотрела, видит, петух ничё так и отвечает:
- Ну ладно, только у меня сейчас денег с собой нет, пойдём
ко мне домой, там я тебе заплачу.
Пришли они к ней домой, та дала ему денег, вдруг звонок в дверь.
Она говорит:
- Слушай, это мой муж пришёл, а ты всё-таки почти мужчина,
он может неправильно понять, короче, полезай в шкаф.
Пацан залез в шкаф, тётка открывает дверь - там любовник.
Ну она, ессесно, про парня забыла, пошла заниматься любовью.
Через некоторое время опять звонок в дверь, та любовнику:
- Чёрт, теперь точно муж, давай быстро в шкаф!
Любовник залез в шкаф, пришел действительно муж. Тут парень
любовнику шепчет:
- Дядь, купи петуха.
- Да иди ты, на хрен он мне сдался!
- Дядь, купи петуха, а то закричу!
Ну, делать нечего, заплатил мужик, стоит с петухом,
а пацан снова шепчет:
- Дядь, отдай петуха!
- Ты чего, охренел, я же только что у тебя его купил!
- Дядь, отдай петуха, а то закричу!
Что делать, пришлось отдать.
Пацан снова:
- Дядь, купи петуха.
Так продолжалось, пока не ушёл муж. Парень приходит с петухом домой,
половину денег матери, половину себе. Приходит отец, а он ему:
- Пап, купи петуха!
- отстань! Ты мне ещё в шкафу надоел!
За предложение спасибо, но я не настолько социализирован, чтобы смотреть это 24 часа 😁
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