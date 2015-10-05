Сибарит написав:Метод попрошайничества как способ воспитания мне тоже не нравится. Уж слишком он асоциален сам по себе.
очень социален. такой кейс вам 14-16, вы в чужом городе где никого не знаете, в течении нескольких часов вам нужно завести круг оффлайн общения. Варианты просто сидеть на лавочке ждать когда все придут к вам, ходить с фразой "можно ли с вами познакомится" (в случае с противоположным полом может сработать но вряд ли, в голове 1я мысль а для чего он хочет познакомиться, ?) а тут вроде и не знакомство, просят мелочь, вежливо и культурно, попутно можно ещё что то спросить/рассказать и уже знакомство состоялось. А если ещё вы друг другу интересны, то можно сказать круг общения появился.
В следующих кейсах мы продаём прохожим велосипед, старый, пошарпаный. Все видят что это пранк (человек с смартфоном, группа поддержки 10 человек) и этот вайб вызывает положительные эмоции, которые при желании можно конвертировать в обмен тг, подпиской на тик-ток или просто знакомство. Социализация 86 уровня. У нас был малой Макс 12л который пытался обменивать одноразку (а потом наушники), его так цепанули девушки 18+ из другого города, что мы с трудом его за уши вернули к теме стрима. Они там почти любовный роман закрутили. Даже слепой бы увидел как он тем девушкам понравился.
Але бесіду в купе поїзда ви сприйняли в штики. Хоча та сама соціялізація. Тільки майже без жебракування (є профі впасти на хвіст на чужу їжу й напої, це окрема історія)
Faceless написав:Але бесіду в купе поїзда ви сприйняли в штики. Хоча та сама соціялізація.
вы так и не поняли почему. купе - замкнутое пространство, если ваш собеседник окажется с нарушениями психики вы не сможете сказать "извините у меня дела" и сойти с поезда. Вам придется терпеть его девиацию до конца поездки. Может вас такое прёт, меня - нет. Я предпочитаю общение в местах откуда я могу свободно уйти.
Faceless написав:Хоча та сама соціялізація.
тюрьма тоже социализация, вопрос на каких условиях там социализируют. Спрашивают ли ваше согласие или нет. Не все майонезы одинаково полезные
Faceless написав:Але бесіду в купе поїзда ви сприйняли в штики. Хоча та сама соціялізація.
вы так и не поняли почему. купе - замкнутое пространство, если ваш собеседник окажется с нарушениями психики вы не сможете сказать "извините у меня дела" и сойти с поезда. Вам придется терпеть его девиацию до конца поездки. Может вас такое прёт, меня - нет. Я предпочитаю общение в местах откуда я могу свободно уйти.
Faceless написав:Хоча та сама соціялізація.
тюрьма тоже социализация, вопрос на каких условиях там социализируют. Спрашивают ли ваше согласие или нет. Не все майонезы одинаково полезные
Я зрозумів, що ви боїтеся саме замкненого простору, проте якщо ви думаєте, що на відкритому просторі ризиків немає- у мене для вас погані новини:) Поїзд хоч їде недовго. А є таке пекло соціялізації, як гуртожиток
Faceless написав:А є таке пекло соціялізації, як гуртожиток
это не замкнутое пространство
Faceless написав:, що на відкритому просторі ризиків немає- у мене для вас погані новини:)
вы думаете 13ти летний пацан который ездил по польшам не встречал гопстоп или пьяных с ножом? на открытом пространстве я от них уходил (по пустырям и заброшкам не лазил) а вот в условном туалете с большой вероятностью могли прирезать или гопнуть. туалет была проблема. в плане безопасности. один стоит на входе никого не пускает, остальные гопают. Мы шли толпой в польское кафе и там ходили на толчок.
Сибарит написав:Главное в профессии психолога - вовремя смыться
а вы предпочитаете подружится с гопником? )
Faceless написав:Так вони вас взагалі не бачать чи що?
нет конечно. я же выложил скрин чата. в видео про 50 рублей. они видят только чат и то что снимает их камера. посмотрите первые 3 секунды
Я обещал видос как чуваку задонатили 6500usdt. Вообще крупные донаты не редкость. Другим пытались задонатить 5куе за кое какое задание но я пацанов отговорил принять этот донат (долярчику рассказывал эту историю). Есть люди с большим баблом которые так развлекаются.