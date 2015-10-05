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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 621622623624
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:21

  rjkz написав:от нехер делать
общение для вас нехерделание? согласитесь бы быть немым, зато полностью в работе с самой высокой зп в НЙ?

или общение внутри вашей семьи это ням-няшно, а если пацаны вышли постримить и пообщаться с прохожими это фу-фуфло?

у вас есть какие то другие механизмы социализации подростков 15-16 лет? книжку вслух читать? в компутер играть? критикуя предлагайте. а то как то предложений от вас ноль, а критики чемодан с авоськой. Не могу поймать вашу точку зрения, кроме "всёфуфло" и "всёниззя"

Учтите, предложение должно быть интересно пацанам, а не вам и бюджет = 0 денежных единиц или 1$. предлагайте (гитары их не прут, велики/скейты тоже) на работу грузчиками или в клининг всех устроить? это было интересно комсомольцам БАМа. в юнармию всех отправить, чтобы строем ходили?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 04 лип, 2025 17:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:30

  ЛАД написав:
  rjkz написав:........
Прекрасный сюжет. Прекрасные актеры. Прекрасная музыка Эннио Морриконе.
Оскар кажется фильм получил.
Очень рекомендую.
Так вам понравилось это?
Но вы задавали вопрос: "Может кто-то скажет что объединяет эти произведения?"


Мне понравилось это, но не это объединяет разные произведения.
Повторюсь, я заметил, что интерес к персонажу О.Бендеру имеет разную природу.
Ответ я пока не дал.
Жду, может кто-то увидит очевидные, на мой взгляд, вещи.
Для меня было несколько неожиданным понимание того, что именно привлекло Виталия.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:34

  ЛАД написав:
  rjkz написав:...........
Во время событий в Израиле, ВВС тоже отражали атаки или нет? Это вопрос, я не в курсе.
Отражали.
Для ПВО используются все наличные средства, но каждое в своих целях.

Кстати, я встречал публикации, что Украине было передано только 6 самолетов.
Потеряно 3.
Вы ошибаетесь.
6 или 7 это была только первая партия. Позже были ещё. Сколько всего, не отслеживал.
Не много, но и не 6-7.


Спасибо, что сказали.
Да, современные истребители кроме всего прочего ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для ПВО.
Имеют очень мощные радары и ракеты воздух=воздух.
Про остальные истребители было много анонсов поставок, вплоть до десятков, но ни разу не встречал упоминания о получении. Собственно это и лишнее во время войны.
rjkz
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