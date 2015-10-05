Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:21

rjkz написав: от нехер делать от нехер делать

общение для вас нехерделание? согласитесь бы быть немым, зато полностью в работе с самой высокой зп в НЙ?или общение внутри вашей семьи это ням-няшно, а если пацаны вышли постримить и пообщаться с прохожими это фу-фуфло?у вас есть какие то другие механизмы социализации подростков 15-16 лет? книжку вслух читать? в компутер играть? критикуя предлагайте. а то как то предложений от вас ноль, а критики чемодан с авоськой. Не могу поймать вашу точку зрения, кроме "всёфуфло" и "всёниззя"Учтите, предложение должно быть интересно пацанам, а не вам и бюджет = 0 денежных единиц или 1$. предлагайте (гитары их не прут, велики/скейты тоже) на работу грузчиками или в клининг всех устроить? это было интересно комсомольцам БАМа. в юнармию всех отправить, чтобы строем ходили?