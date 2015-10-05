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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 622623624625
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:14

Не вважаю що функціонал Ф16 використовується не за призначенням.
Так, якби були наземні засоби, то дешевше і безпечніше. Але виходим з того що є.
В бій з су35 йому не можна. Тоді для чого він ? ППО. Будуть ще інші типи, носії гарних ракет. Якби були ракети
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:27

  Wirująświatła написав:


тут бандерлог спрашивал в чём социализация, да в том чем интереснее у тебя контент на канале, тем выше твоя популярность. Динозавры вы пещерные.
та напевно печерні. Тільки і шо? З якого я маю приймати світ тіктокерів? Мені ж до них в стрім не треба. :lol: і пустої популярності теж.
Ви якось рроігнорували моє питання про ісландію. Вони ж якось повернули врємя вспять? Не треба всю молодь валити докупи он в мене 18р пацани воюють безпілотниками. Найкращі вбивці в бригаді. Тож вродь стрімери, но ділом зайняті. А не порожні тіктоки знімають
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:33


тут бандерлог спрашивал в чём социализация, да в том чем интереснее у тебя контент на канале, тем выше твоя популярность.




ПорнХаб найсоціальніший. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:33

  Hotab написав:Не вважаю що функціонал Ф16 використовується не за призначенням.
Так, якби були наземні засоби, то дешевше і безпечніше. Але виходим з того що є.
В бій з су35 йому не можна. Тоді для чого він ? ППО. Будуть ще інші типи, носії гарних ракет. Якби були ракети

В самом начале писали, что для фронтового применения. Сейчас не знаю.
Хотя в качестве ПВО против ракет, наверное, использовать можно и нужно.
Против шахедов... Не уверен.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 лип, 2025 19:47, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:55

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:..........
тут бандерлог спрашивал в чём социализация, да в том чем интереснее у тебя контент на канале, тем выше твоя популярность. Динозавры вы пещерные.
та напевно печерні. Тільки і шо? З якого я маю приймати світ тіктокерів? Мені ж до них в стрім не треба. :lol: і пустої популярності теж.
Ви якось рроігнорували моє питання про ісландію. Вони ж якось повернули врємя вспять? Не треба всю молодь валити докупи он в мене 18р пацани воюють безпілотниками. Найкращі вбивці в бригаді. Тож вродь стрімери, но ділом зайняті. А не порожні тіктоки знімають

+ поставил, но вообще предлагаю не кормить тролля.
Вы не обратили внимание - уже началось: "немного провоцирую чтобы расшевелить муравейник."
Потом окажется - "коллекционирую посты" (как стримы).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:27

Re: Психологія та саморозвиток

Але потроллить, щоб розворушити дискусію- це вже соціопатія
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 00:09

  Faceless написав:Але потроллить, щоб розворушити дискусію- це вже соціопатія

Та хіба ж тільки це.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 06:10

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Не вважаю що функціонал Ф16 використовується не за призначенням.
Так, якби були наземні засоби, то дешевше і безпечніше. Але виходим з того що є.
В бій з су35 йому не можна. Тоді для чого він ? ППО. Будуть ще інші типи, носії гарних ракет. Якби були ракети

В самом начале писали, что для фронтового применения. Сейчас не знаю.
Хотя в качестве ПВО против ракет, наверное, использовать можно и нужно.
Против шахедов... Не уверен.

Вот и меня смущает не использование для ПВО в принципе, а именно работа по очень массовым низкоскоростным целям, для которых ракет заведомо не хватит.
С шахедам прекрасно справятся вертушки и кукурузники, даже гражданские, если поставить пулемет и стрелять из открытой двери. Главное - уравнять скорость.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 06:14

Сибарит наче основний спосіб з Ф16 по шахедам - це авіаційна гармата. Звідки і необхідність підходити ближче.Ну і ризики, як наслідок. Плюс (насправді мінус) пілот один, і він легко втягується , втрачаючи по перше контроль за відстанню, по друге - за висотою.
Hotab
 
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