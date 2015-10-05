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Психологія та саморозвиток
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Додано: Пон 07 лип, 2025 10:09
Faceless написав:
Wirująświatła написав:вчера после обеда было 111тыс сегодня уже 118тыс. непрочитанных сообщений. общительные люди да?
Фубля.
Всего сообщений: 10 095
Поясніть вже, нащо тут ця інформація про руснявий чат малоліток? Показати що підлітки здатні дофіга писати ні про що? Так то не секрет. У вас соціалізація вже звелася до переписки ні про що 24/7 з сумнівними людьми?
Модератор, а ви вірні питання почали задавать, але для чого?
Здать цього педіатра мєнтам, хай розбираються.
Тут є над чим попрацювать, у мене є знайома саме з такою спеціалізацією- кримінальний психолог, хай спеціалісти працюють.
Чи форум буде закривать очі на кримінал?
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Додано: Пон 07 лип, 2025 10:14
Wirująświatła написав:
мой пост был о том насколько интенсивным может быть общение в чатах
Спілкування просто заради спілкування? Я, наприклад, спілкувався одночасно з трьома дівчатами, бувало цілими днями, бо було цікаво, багато різних тем - життя, музика, відносини, комп'ютерні ігри навіть. Пізніше були зустрічі з ними в реалі. А тут про що? Ти ж виклав, значить знаєш про що розмовляти з SOSITEHUY666?
Wirująświatła написав:
Какие ко мне вопросы?
Питання, це так ці чати впливають на тебе, що ти кидаєшся на мене через звичайне питання?
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Додано: Пон 07 лип, 2025 10:18
Striker написав:
А тут про що? Ти ж виклав, значить знаєш про що розмовляти з SOSITEHUY666?
даже если не понимаю, начал бы общение чтобы понять. не надо смотреть на ники. Человек гораздо более многогранен, чем нелепое сочетание букв. Да я с ними общался в том чате пару дней. Пошлостей там нет если вы об этом. Быстрые выводы (что с ними не о чем общаться) от низкого IQ "не читал, но осуждаю". Здесь половина таких, не вникая даже поверхностно делают выводы уровня шарикова.
Striker написав:
Питання, це так ці чати впливають на тебе, що ти кидаєшся на мене через звичайне питання?
да. полегчало? к чему например, был этот дебильный вопрос? еще раз я тебе ничего не должен, хочу проигнорю, хочу нахуй пошлю. Помни об этом, прежде чем лезть со своими вопросами. Вы блять тут все думаете, что я обязан с вами общаться, что-то объяснять, выкладывать то что вам нравится. Нет таких обязанностей ни перед кем. Захотел выложил, не захотел не выложил. Манипулируйте своими жёнами и знакомыми что им делать.
предъявлять претензии и навязываться со своими вопросами к человеку который вам ничего не должен - жирный признак асоциальности
. Фейслеса это тоже касается.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 лип, 2025 10:32, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 10:27
Striker написав:
А тут про що? Ти ж виклав, значить знаєш про що розмовляти з SOSITEHUY666?
Wirująświatła написав:
Какие ко мне вопросы?
Питання, це так ці чати впливають на тебе, що ти кидаєшся на мене через звичайне питання?
не мішайте, розкриватись психологу.
розумію, що хочеться його тойво... трішки повозюкать фізіономією по асфальту но... пансьтву буде корисно познайомитись з "сучасною психологією"... вони ж стараються надавати допомогу, і що важно дітям)
тут багато хто думає, що він не справжній... і диплом підроблений,
но все серйозніше, це така секта з своєю ідеологією...
те що він нам радить спілкуватись з тими цікавими ніками то не біда, но він іще дітей вчить "стрімити", випрашувати на вулиці і що послушність батькам та хороше навчання в школі це проблеми з головою...
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Додано: Пон 07 лип, 2025 10:32
Wirująświatła написав: Striker написав:
А тут про що? Ти ж виклав, значить знаєш про що розмовляти з SOSITEHUY666?
даже если не понимаю, начал бы общение чтобы понять. не надо смотреть на ники. Человек гораздо более многогранен, чем нелепое сочетание букв. Да я с ними общался в том чате пару дней. Пошлостей там нет если вы об этом. Быстрые выводы (что с ними не о чем общаться) от низкого IQ "не читал, но осуждаю". Здесь половина таких, не вникая даже поверхностно делают выводы уровня шарикова.
Striker написав:
Питання, це так ці чати впливають на тебе, що ти кидаєшся на мене через звичайне питання?
да. полегчало? к чему например был этот дебильный вопрос? еще раз я тебе ничего не должен, хочу проигнорю, хочу нахуй пошлю. Помни об этом, прежде чем лезть со своими вопросами.
По-перше, нік - не випадкові букви, а свідомо обрані. І це вже дещо каже про людину, хоча, тут ви праві, поспішні висновки тут часто помилкові.
Але от щодо цінності такого спілкування ви самі відповіли своїми діями - глянули пару днів, і вас не тягне дізнатися, що ж там в 100к непрочитаних - бо ви і самі розумієте, що то пустопорожні балачки підлітків. Вочевидь немає теми, яку варто було б продовжувати, думок, які варто було б почитати.
Це як і будь-які чати в великих каналах. Як колись всілякі аськи і вебчати, де багато з хто зависав колись школярем чи студентом залежно від віку. Смолток, що розтягнувся до нескінченності. От тільки ваше життя нічого не втрачає, коли ви перестаєте то читати, бо вони пустопорожні, і ви самі це розумієте
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Додано: Пон 07 лип, 2025 10:41
Faceless написав:
і вас не тягне дізнатися, що ж там в 100к непрочитаних - бо ви і самі розумієте, що то пустопорожні балачки підлітків. Вочевидь немає теми, яку варто було б продовжувати, думок, які варто було б почитати.
там нет IQ информации, это правда, но и время когда IQ информацию получали из общения прошло. Всё что нужно человеку в быту легко гуглится и представлено на ют.
Там в чате идёт обмен EQ контентом, мемчики и прочее, обрывки слов, обрывки фраз. каждый обрывок несет какую то эмоцию. контент который вы не понимаете и не хотите понимать.
Этот обмен дарит им положительные эмоции, отсюда такая интенсивность чата. Мне было сложно включиться в этот обмен, пришлось отключить ментальные установки, и главное перестать искать какой либо смысл, кроме ощущений и способы их передачи чату. Если для кого-то ощущения ценности не представляют - сидите и дальше в своих депрессиях, ничем и никем не интересуясь.
на 632й странице я так и не смог объяснить некоторым, что нет ни одной IQ ценности ради которой хотелось бы жить. Хотеть что либо это уже работа EQ . Все ваши проблемы в том что IQ лезет в область смыслов, ценностей и ощущений. Это как дикарь полез бы внутрь айфона.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 10:53
Wirująświatła написав: Faceless написав:
і вас не тягне дізнатися, що ж там в 100к непрочитаних - бо ви і самі розумієте, що то пустопорожні балачки підлітків. Вочевидь немає теми, яку варто було б продовжувати, думок, які варто було б почитати.
там нет IQ информации, это правда, но и время когда IQ информацию получали из общения прошло. Всё что нужно человеку в быту легко гуглится и представлено на ют.
Там в чате идёт обмен EQ контентом, мемчики и прочее, обрывки слов. контент который вы не понимаете и не хотите понимать.
Этот обмен дарит им положительные эмоции, отсюда такая интенсивность чата. Мне было сложно включиться в этот обмен, пришлось отключить ментальные установки, и главное перестать искать какой либо смысл, кроме ощущений. Если для кого-то ощущения ценности не представляют - сидите и дальше в своих депрессиях, ничем и никем не интересуйтесь.
Так забавно, але виходить, що саме ви тут в депресії, шукаєте спілкування і емоційності, і взагалі в ролі дитини, яку не розуміють. Тож і сидите в "курілках" як анк-шпіон серед підлітків. Ніби нічого поганого немає, раз це вам допомагає розібратися з собою- так чудово.
Щодо того, що зі спілкування зараз не отримують інформацію - помилка. Можливо, менше, але спільноти по інтересам і професійні не зникли, і далеко не все можна легко нагуглити, часом і не знаєш, що шукати.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 10:56
Faceless
думайте что угодно) в каком это веке человек в депрессии чем то делиться со злобным окружением? почитайте что такое депрессия.
вы для меня самое злобное окружение, которое я когда либо видел в своей жизни. Тем не менее я нахожу в себе силы чем-то с вами делиться. А то что вам это неинтересно - не мои проблемы, вы же зачем то сюда пришли? кушайте что дают.
Faceless написав:
нерозділене платонічне кохання
любовь это всегда принятие. посмотрите, где хотаб а где принятие?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 07 лип, 2025 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 10:58
Wirująświatła написав:Faceless
думайте что угодно) в каком это веке человек в депрессии чем то делиться с окружением? почитайте что такое депрессия.
Faceless написав:
нерозділене платонічне кохання
любовь это всегда принятие. посмотрите, где хотаб а где принятие?
Людина розривається між вами і флаєм. Та і взагалі, у кохання немає стандартів
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Додано: Пон 07 лип, 2025 11:00
Faceless написав:
Людина розривається між вами і флаєм. Та і взагалі, у кохання немає стандартів
я дал вам 100% инструмент как отличать нормальное общение от гавна. Будете вы это делать или нет мне без разницы.
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