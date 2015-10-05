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Психологія та саморозвиток
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Додано: Сер 09 лип, 2025 20:25
rjkz написав:
...............
Наверное, вы знаете, чтто в США принято чуть что бежать к психологу.
Ну вот знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это решение жены, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.
Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.
Муж приходит домой.
"Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"
2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?
Вот теперь вопрос - что им делать?
Разводиться или искать другого психолога?
Не знаете, что психолог сказал жене?
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Додано: Сер 09 лип, 2025 20:30
Wirująświatła написав: rjkz написав:
Наконец вы признали, что родители, а не "психолог с какого-то там форума" имеют право решать что для ребенка лучше - учиться и получить образование,
афигеть. я это всегда признавал. какое отношение психолог имеет к чужим детям? с чего вы взяли что имеет, с чужих сплетен?
rjkz написав:
"социализировался" в бандах, избивая прохожих, имея все шансы либо нароваться на пулю или пристраститься к наркоте или стать действительно а"социальным" членом общества.
если вы не понимаете что такое социализация попробуйте загуглить. Ваши домысли неуместны, здесь не все идиоты.
rjkz написав:
Вы пытаетесь тут доказать что-то людям, имеющим свой, отличный от вашего, жизненный опыт. Каждый сам волен считать его удачным или нет.
где я это доказывал? вам хочется разжечь конфликт? чистая ложь. Никаких оценок чужим жизням я не давал. Кое кого критикую за асоциальность не более.
rjkz написав:
И вижу к чему это привело.
вы не знаете про мой опыт, то что я рассказывал здесь это 1% или еще меньше.
rjkz написав:
"Приятие" человека и "неприятие" - это ни о чем. Не надо всех подряд принимать или не принимать.
тю можете никого не принимать) зачем вам мнение какого то чувака с форума?
rjkz написав:Если человек мЦдак, то нафига его принимать?
а если все вокруг мудаки? всех не принимать? весь класс? всё общество? серьёзно? Это проблема. Принимают чтобы не было конфликтов. Кроме принятия/непринятия есть ещё игнор. Хотите или нет вы должны по каждому человеку с которым общаетесь сделать этот выбор.
rjkz написав:
В то-же время, всем нам приходится сосуществовать с такими мЦдаками - это может быть коллега, сосед или случайно встретившийся человек.
Аллилуя. И 2й вывод людей вы не поменяете. Если ваш начальник мудак, вы сможете его не принимать или игнорить? А другой работы нет. Я вам ответил на вопрос (который выделил жирным)? Социализация кстати об этом же, сосуществовать с мудаками не вступая с ними в конфликт. Или искать идеальное общество (можно искать всю жизнь)
rjkz написав:
"Приятие" такого человека приведет к гораздо болеее плачевным последствиям.
где я говорил что надо всех принимать? Я говорил если вы общаетесь с человеком не принимая его, возникают долгоиграющие споры, или даже конфликты. Потом вам делают на работе невыносимые условия и вы ищете другую. Увы это так работает. В коллективе не нужны бунтари или игнорщики. Нанимаясь на работу вы должны быть готовы что принять некоторых людей будет сложно, но тогда перед вами дилемма, принять или затеять споры/конфликты? Точно также если вы взяли на работу специалиста, который не ладит с коллегами, дилемма принять эту проблему (закрыть на нее глаза) или выставить его нах%р. Здесь нет правильного решения. Но лучше уметь принимать мудака, чем всю жизнь с ними конфликтовать и постоянно менять работы.
И тут мы подошли к интересному моменту.
Что делать, если вокруг мЦдаки (такое и вправду может быть и это может не быть преувеличением)?
А как-то существовать в их окружении надо.
Проявять к ним эмпатию и "социализацию"?
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Додано: Сер 09 лип, 2025 20:30
По-моему, самый конфликтный человек на этой ветке это Виталий.
Или я ошибаюсь?
Кстати, "мирные" цитаты с какого-то чата ни о чём. Во всяком случае, из скриншотов сложно делать хоть какие-то выводы.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 20:33
ЛАД написав: rjkz написав:
...............
Наверное, вы знаете, чтто в США принято чуть что бежать к психологу.
Ну вот знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это решение жены, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.
Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.
Муж приходит домой.
"Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"
2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?
Вот теперь вопрос - что им делать?
Разводиться или искать другого психолога?
Не знаете, что психолог сказал жене?
Вот про это она не сказала.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 20:36
rjkz написав:
И еще вопрос (ко всем).
Вот, если заболит зуб, человек идет к дантисту.
Для чего человек идет к психологу?
Поплакаться в жилетку?
Наверное, чтобы обсудить свои какие-то проблемы, которые не знает как решить, точнее, сомневается в правильности своих рассуждений или решений. Думаю, что каждый сомневается, но не все и не всё обсуждают с кем-либо.
ПС. Если что, я к психологу никогда не ходила - сама справлялась. И если вдруг приходит мысль "а что, если бы я тогда поступила так или сяк", то быстренько напоминаю себе почему "тогда" я поступила именно "так" и самоедство на этом заканчивается. То же самое, если надо принять какое-то решение сейчас или в будущем - взвешиваю варианты "за" и "против", рассматриваю возможные последствия, риски, выгоды и после этого делаю выбор.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 20:39
rjkz написав:
..........
И тут мы подошли к интересному моменту.
Что делать, если вокруг мЦдаки (такое и вправду может быть и это может не быть преувеличением)?
А как-то существовать в их окружении надо.
Проявлять к ним эмпатию и "социализацию"?
С такими ситуациями в жизни не сталкивался. Чтобы одни
мудаки.
Если они не агрессивные, то как-то сосуществовать можно. С агрессивными сложнее. Но обычно можно установить какие-то приемлемые для обеих сторон рамки мирного сосуществования. Мне, как правило, удавалось. Честно говоря даже не помню случаев, когда не удалось. Разве что с замполитом в армии, но меня это не сильно напрягало.
Всё это, конечно, если нельзя избежать общения.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 20:41
rjkz написав: ЛАД написав:
.......
Не знаете, что психолог сказал жене?
Вот про это она не сказала.
Жаль, было бы очень интересно.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 20:48
rjkz написав:
Проявять к ним эмпатию и "социализацию"?
от принятия до эмпатии так от Бердичева до Луны. Принимая мудака вы признаете, что ваши жизненные позиции очень разные, но это не повод для споров и конфликта. Максимум что вы от него хотите - не нарушать ваших границ. Принять не означает поселить в своей квартире. "Здрасьте", "как дела", "до свидания". И ничего больше. В споры с такими людьми лучше не вступать. Их исход неблагоприятный, зачем заводить лишних врагов?. Аналогично если нет к человеку интереса, зачем с ним общаться? чтобы по итогу сказать "вы мне всегда были неинтересны?" это как правила гигиены, не делать поступки вызывающие конфликты, пока не нарушают ваши границы.
и встречный вопрос, как научить подростка ладить с мудаком? вы этого мудака домой приведёте?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 09 лип, 2025 21:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 20:57
rjkz написав:
... знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это решение жены
, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.
Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.
Муж приходит домой.
"Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"
2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?
Вот теперь вопрос - что им делать?
Разводиться или искать другого психолога?
Прожив в браке около 20 лет они уже честно могут себе признаться, было ли им комфортно друг с другом все это время или они "старались сохранить семью" ради детей, ради родителей, чтобы не обсуждали друзья и знакомые и т.д. Если не было комфортно, значит не подходят и лучше развестись, чтобы дать себе шанс на лучшую жизнь. Дети уже взрослые, они не пострадают и поймут.
"Решение жены" означает, что именно ее что-то не устраивает и она не может это изменить. Да, верю, что 20 лет она как-то мирилась с этим (или пыталась что-то изменить, но безуспешно), но теперь ее уже это "достало" и она хочет перемен в жизни.
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