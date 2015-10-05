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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 645646647648
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 14:10

  Ой+ написав:
  Hotab написав:Долярека досі примушують закінчити школу..

Портрет безробітного в Україні у 2025
Найвища частка осіб із вищою освітою спостерігається Києві (69,3%). У Львівській області найменше людей із неповною середньою освітою (4,6%) https://news.finance.ua/ua/portret-bezr ... ini-u-2025

  fler написав:У меня вопрос к этой суке - когда она успевает растить своих детей, родившихся после ее 50-летия?

Щось Ви так гостро реагуєте, наче дійсно загрожує демографічна мобілізація.

заздрість
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 10:00

США одобрили первую в мире инъекцию для профилактики ВИЧ, которую нужно делать всего дважды в год. Препарат ленкапавир, разработанный компанией Gilead Sciences, представляет собой мощный новый инструмент в борьбе с вирусом иммунодефицита человека. Хотя до текущего момента остаются вопросы по его доступности как в США, так и в остальном мире, пишет The Independent.

Клинические испытания показали его выдающуюся эффективность — 99,9% — он почти полностью исключает новые случаи заражения у людей из групп риска и превосходит по результатам ежедневные профилактические таблетки, которые легко забыть принять.
........
Период действия ленкапавира составляет шесть месяцев — это самая длительная защита среди существующих вариантов. Такая продолжительность может быть особенно удобной для людей, которые не хотят часто посещать врача или испытывают стигматизацию из-за ежедневного приёма лекарств.

При этом важно знать, что препарат Gilead уже продаётся для лечения ВИЧ под торговым названием Sunlenca. Профилактическая версия будет продаваться под другим именем — Yeztugo. Он вводится в виде двух подкожных инъекций в область живота, создавая под кожей небольшой "горбочек", из которого препарат постепенно всасывается в организм.
https://www.unian.net/science/odobren-novatorskiy-preparat-ot-vich-kotoryy-mozhno-prinimat-dvazhdy-v-god-i-kotoryy-mozhet-ostanovit-peredachu-infekcii-13043781.html?.
Это, конечно, успех, но поможет защититься только людям из групп риска.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 13:28

  ЛАД написав:Это, конечно, успех, но поможет защититься только людям из групп риска.

Предлагаете обязательную "чипизацию" для всех с поражением в правах отказавшихся?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 13:33

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Это, конечно, успех, но поможет защититься только людям из групп риска.

Предлагаете обязательную "чипизацию" для всех с поражением в правах отказавшихся?

Я знаю ефективний метод : перевірять сертифікат на вході в ШРТ
Навіть оголтєлі антівакси з піонерським вогником ширяються, іпричмокують «ням-ням» і питають «а куди йти за бустєром?» 😅😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 14:13

  Hotab написав:Я знаю ефективний метод : перевірять сертифікат на вході в ШРТ
Навіть оголтєлі антівакси з піонерським вогником ширяються, іпричмокують «ням-ням» і питають «а куди йти за бустєром?» 😅😅

Нифига он не эффективный. Меня не достали. Я не знаю слова ШРТ 😎
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 14:41

Сибарит
Я теж раніше не знав. Як і слово «кавалірка». Думав то собача будка.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 01:22

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Это, конечно, успех, но поможет защититься только людям из групп риска.

Предлагаете обязательную "чипизацию" для всех с поражением в правах отказавшихся?
Возможно, и предложил бы, если бы эффект был хотя бы лет на 10.
А ходить каждые полгода для людей не из групп риска, не вижу смысла.
Поэтому так и написал, успех относительный, хотя и существенный.
Кстати, уже относительно давно:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцины против ВПЧ (вируса папилломы человека) как часть плановой вакцинации во всех странах наряду с другими мерами профилактики[1]. Вакцины вводятся двумя или тремя дозами в зависимости от возраста и иммунного статуса человека[1]. Как правило, рекомендуется вакцинация девочек в возрасте от девяти до тринадцати лет[1]. Вакцины обеспечивают защиту от 5 до 10 лет.
....По состоянию на 2017 год 71 страна включила вакцины против ВПЧ в свои календари вакцинации — по крайней мере, для девочек[
https://surl.li/xlpved
У нас, насколько знаю, не включена.
ЛАД
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