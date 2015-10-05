США одобрили первую в мире инъекцию для профилактики ВИЧ, которую нужно делать всего дважды в год. Препарат ленкапавир, разработанный компанией Gilead Sciences, представляет собой мощный новый инструмент в борьбе с вирусом иммунодефицита человека. Хотя до текущего момента остаются вопросы по его доступности как в США, так и в остальном мире, пишет The Independent.
Клинические испытания показали его выдающуюся эффективность — 99,9% — он почти полностью исключает новые случаи заражения у людей из групп риска и превосходит по результатам ежедневные профилактические таблетки, которые легко забыть принять. ........ Период действия ленкапавира составляет шесть месяцев — это самая длительная защита среди существующих вариантов. Такая продолжительность может быть особенно удобной для людей, которые не хотят часто посещать врача или испытывают стигматизацию из-за ежедневного приёма лекарств.
При этом важно знать, что препарат Gilead уже продаётся для лечения ВИЧ под торговым названием Sunlenca. Профилактическая версия будет продаваться под другим именем — Yeztugo. Он вводится в виде двух подкожных инъекций в область живота, создавая под кожей небольшой "горбочек", из которого препарат постепенно всасывается в организм.
ЛАД написав:Это, конечно, успех, но поможет защититься только людям из групп риска.
Предлагаете обязательную "чипизацию" для всех с поражением в правах отказавшихся?
Возможно, и предложил бы, если бы эффект был хотя бы лет на 10. А ходить каждые полгода для людей не из групп риска, не вижу смысла. Поэтому так и написал, успех относительный, хотя и существенный. Кстати, уже относительно давно:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцины против ВПЧ (вируса папилломы человека) как часть плановой вакцинации во всех странах наряду с другими мерами профилактики[1]. Вакцины вводятся двумя или тремя дозами в зависимости от возраста и иммунного статуса человека[1]. Как правило, рекомендуется вакцинация девочек в возрасте от девяти до тринадцати лет[1]. Вакцины обеспечивают защиту от 5 до 10 лет. ....По состоянию на 2017 год 71 страна включила вакцины против ВПЧ в свои календари вакцинации — по крайней мере, для девочек[