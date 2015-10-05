Форуми / Все про гроші: інші

Данные, свидетельствующие о важности социальных отношений для формирования привязанности, получены в исследованиях доктора психологических наук, президента американской психологической ассоциации Гарри Фредерика Харлоу.



В продолжительной серии экспериментов с детенышами макак-резусов Г. Харлоу изучал влияние различных аспектов взаимодействия с матерью на развитие детенышей. Чтобы сравнить значение таких аспектов, как кормление и комфорт, обеспечиваемый телесным контактом, детеныши обезьян воспитывались в социальной изоляции с использованием искусственных макетов, имитирующих отдельные функции материнских особей (Harlow, 1958).



Впоследствии выросшие в социальной изоляции детеныши оказались не способны к нормальному общению с другими представителями своего вида. При встрече с другими особями они демонстрировали сильное возбуждение и реагировали на их появление смесью страха и нерегулируемой агрессии, чередуя эти реакции с периодами замкнутости. Неспособность к нормальному общению с другими особями негативно сказалась на формировании привязанности.



После получения потомства выросшие в изоляции макаки не проявляли заботы, связанной с кормлением и укачиванием детеныша. Как пишет Г. Харлоу (Seay, Alexander & Harlow, 1964), ни один из этих детенышей не выжил бы без помощи сотрудников лаборатории. Некоторые из выросших в изоляции макак замыкались и никак не реагировали на присутствие и настойчивые сигналы детеныша (крик, цепляние), в то же время могли ударить или поцарапать его без видимого повода.



Одна из таких макак демонстрировала страх перед детенышем, большую часть времени она сидела в углу клетки, глядя на исследователя или в пространство. Другие материнские особи реагировали агрессивно, насильственно, наносили детенышам сильные травмы , в результате которых двое детенышей умерли, а нескольких других пришлось изъять у матери из опасения подобных последствий.



Перечисленные неадекватные действия в отношении собственных детенышей со временем ослабевали и сменялись на более адекватные: увеличение неагрессивного контакта с детенышем, вынянчивание, кормление.



Три из выращенных в изоляции самок, участвовавших в эксперименте, впоследствии родили второго детеныша, по отношению к которому демонстрировали адекватное обращение и заботу.



Полученные в исследованиях Г. Харлоу и его сотрудников данные иллюстрируют тот факт, что такие эмоциональные черты, как забота и привязанность, возникают только у тех животных, которые выросли в условиях нормального социального взаимодействия.



У животных, выросших в условиях социальной изоляции, при сохранности всех биологических структур, обеспечивающих поведение привязанности, при достижении физической зрелости и готовность организма к выведению потомства и даже в ответ на поведение детеныша, побуждающее к проявлению заботы, такое поведение не возникает

из вышеописанного можно сделать вывод, что влияние среды сильнее материнского инстинкта по крайней мере у макак. Этот вывод имеет далеко идущие последствия, например про проблемы с привязанностью у "удобных" детей (об этом будет отдельная простынь).



О том что мозг не может нормально функционировать изолировано без взаимодействия со средой было установлено ранее и не оспаривается.



В 1957 г. в Университете Мак-Гилла (США) в лаборатории Дональда Хебба был организован эксперимент по влиянию сенсорной депривации на людей (то есть полная изоляция от внешнего воздействия на органы чувств).

Для участия в эксперименте пригласили группу студентов.



Суть исследования заключалась в следующем: человек ложился на кровать и завязывал себе глаза повязкой, пропускавшей свет, но не позволявшей различать объекты. Использовались так же наушники, через которые доносился легкий фоновый шум. На руки студентам надевали перчатки для сведения к минимуму тактильную стимуляцию.

Во время выполнения эксперимента через несколько часов отмечалась рассеянность внимания, снижение способности выполнения тестовых заданий и возникновение тревоги.



Несмотря на то, что за участие в эксперименте студентам ежедневно платили 20 долларов, большая часть участников не смогла выдержать сенсорную депривацию более 72 часов. У тех испытуемых, кто смог продержаться дольше, возникали иллюзии и яркие галлюцинаторные переживания.



Камеру сенсорной депривации изобрел американский психоаналитик Джон Лилли в 1954 году. Тогда перед ученым стоял вопрос, откуда мозг берет энергию для работы, является ли она внутренней или ей требуются внешние стимулы — звуки, окружающая картина, прикосновения, которые побуждают работать мозг.



Для проведения экспериментов Лилли нужны были условия, при которых человек полностью изолирован от внешних воздействий. Так появилось камера сенсорной депривации, в которую нейробиолог погрузился первым. В одном интервью он отметил, что на поставленные перед исследованием вопросы ответы не нашел: «Лично я давно сдался и перестал пытаться высчитать, как работает мозг, — ведь он такой сложный и необозримый. Однако насколько сложный, нам пока неизвестно».



«В условиях депривации с мозгом начинает происходить нечто похожее на то, что с ним происходит во сне. Когда мы спим, информация, которая поступала к нам в течение дня, как бы перезаписывается и на следующий день могут появиться новые, «свежие» мысли.





Деприва́ция (лат. deprivatio — потеря, лишение) — сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные психофизиологические либо социальные потребности



кроме сенсорной встречается



Перцептивная депривация

Эмоциональная депривация

Материнская депривация



никогда не интересовался... первый запрос в гугл выдал такое



https://news.un.org/ru/audio/2013/10/1019921

Исследования показывают, что находясь в одиночной камере длительное время, узники начинают проявлять признаки беспокойства и паники. У них появляются галлюцинации, они мечутся по камере, их охватывают вспышки гнева, они теряют способность рационально мыслить. В конце концов, у здоровых людей развивается психоз, возникают попытки членовредительства и самоубийства. Те, кто пережил одиночное заключение, говорят, что это даже страшнее физических страданий.

Нахождение человека в одиночной камере оказывает сильное воздействие на его состояние. Исследования о влиянии одиночного содержания на личность преступника показывают, что в основном это воздействие носит отрицательный характер. Например, научный сотрудник Лондонской школы экономики при Oxford Human Rights Hub Шарон Шалев (SharonShalev) в своем исследовании [Шалев, 2008] отмечает, что при изучении данного вопроса было выявлено новое заболевание, которое получило название «психоз заключения». Этот недуг проявляется, когда человек длительное время находится в изоляции, а также при отсутствии возможности трудиться либо осуществлять иную деятельность в исправительном учреждении. Основными признаками данного заболевания являются бред и галлюцинации. «Психоз заключения» включает в себя когнитивные, эмоциональные, социальные и соматические расстройства. Ученые-пенитенциаристы также отметили, что нахождение в одиночной камере может привести к снижению умственной деятельности, а также к деперсонализации [Shalev, 2008].







С момента старта эксперимента прошло почти 200 часов после чего парень уже начал демонстрировать странное поведение: это вызывает беспокойство у более чем миллиона подписчиков. Отметим, что прямая трансляция началась 16 октября, теперь зрители заметили, что он говорит о "межгалактических пришельцах", издавал "демонические звуки" и стоял, прижавшись лбом к стене, в удрученной позе.



Пользователи, которые следят за трансляцией, начинают беспокоиться о здоровье блогера. Когда прошли первые 133 часа эксперимента, пользователи начали писать о том, что эксперимент стоит прекратить, так как подопытный уже нуждается в помощи.



Исследователи отмечают, что одиночное заключение наносит значительный урон психическому и физическому здоровью и может быть таким же мучительным, как и физические пытки.

https://focus.ua/technologies/674736-be ... -cheloveka



Norme — создатель контента на платформе YouTube, который прославился благодаря шокирующим трюкам, например, отсутствие сна в течение 12 дней. Теперь он приступил к новому эксперименту: блогер пытается понять, что происходит с психикой человека спустя месяц, проведенный в одиночной камере, пишет Daily Mail. С момента старта эксперимента прошло почти 200 часов после чего парень уже начал демонстрировать странное поведение: это вызывает беспокойство у более чем миллиона подписчиков. Отметим, что прямая трансляция началась 16 октября, теперь зрители заметили, что он говорит о "межгалактических пришельцах", издавал "демонические звуки" и стоял, прижавшись лбом к стене, в удрученной позе. Пользователи, которые следят за трансляцией, начинают беспокоиться о здоровье блогера. Когда прошли первые 133 часа эксперимента, пользователи начали писать о том, что эксперимент стоит прекратить, так как подопытный уже нуждается в помощи. Исследователи отмечают, что одиночное заключение наносит значительный урон психическому и физическому здоровью и может быть таким же мучительным, как и физические пытки.

сегодня не все антропологи убеждены в правильности моих выводов. Несколько известных мне психологов, занимающихся главным образом вопросами языка, указывают на то, что наши исследования среди грамотных людей, во время которых мы просили респондентов называть эмоцию, соответствующую конкретному выражению лица, не подтверждают принцип универсальности, так как слова, определяющие каждую эмоцию, не имеют идеального перевода на другие языки.



То, как эмоции отображаются в языке, является, разумеется, продуктом культуры, а не эволюции. Но результаты обследования более чем двадцати грамотных культур Запада и Востока говорят о том, что мнение большинства представителей культуры о том, какая эмоция проявляется в данном выражении лица, оказывается одинаковым.



Несмотря на проблему перевода, у нас никогда не возникало ситуации, в которой большинство людей в двух культурах приписывало бы разные эмоции одному и тому же выражению лица. Никогда! И разумеется, наши выводы опирались не только на те исследования, в ходе которых люди должны были описать фотографию каким–то одним словом.



В Новой Гвинее мы использовали истории для описания события, вызвавшего эмоцию. Мы также просили их изображать эмоции. А в Японии мы фактически измеряли движения самого лица, показывая таким образом, что когда люди находятся в одиночестве, то при просмотре неприятного фильма у них работают одни и те же мышцы лица, кем бы эти люди ни были — японцами или американцами.





мое мнение что инфа выше - туфта. Даже среди моего круга общения эмоции радости, интереса, удивления все проявляют по разному. У одних замерзают мыщцы лица в секундном ступоре, у других броуновское движение от сметения/растерянности к удивлению и обратно, у третьих нет никакой видимой глазу реакции (даже на "шок контент"). В зависимости от темперамента. Обобщать мимику целого народа - сильный ход конём.



у этого автора есть еще книга психология лжи

https://loveread.ec/read_book.php?id=3518&p=1 (бесплатно)

я её не читал, возможно когда то доберусь. читать или нет решение за вами, может кому такое интересно (вот рандомный отрывок)

Прирожденные лжецы, умеющие чрезвычайно ловко обманывать, вполне осознанно применяют свой талант, работая актерами, продавцами, адвокатами, парламентерами, шпионами и дипломатами.



Особый интерес к характеристикам людей, способных лгать наиболее успешно, проявили курсанты военных училищ: «Такой человек должен иметь гибкий ум комбинатора, ум, который работает, разлагая идеи, понятия или "слова" на компоненты и затем комбинируя их по своему усмотрению. (Игра в «Эрудит» является прекрасным образчиком такого типа мышления.) …Наиболее известные обманщики… были индивидуалистами, стремящимися во что бы то ни стало добиться успеха; такие люди, как правило, не годятся для коллективной работы… и предпочитают работать в одиночку.



Они часто убеждены в превосходстве собственного мнения. Таких людей иногда, благодаря их эксцентричности и замкнутости, принимают за представителей богемы. Однако их искусство совершенно другого рода. Это, по-видимому, только общий знаменатель для таких великих практиков обмана, как Черчилль, Гитлер, Даян и Т. Э. Лоуренс» [41] .



Такие «великие практики» должны обладать двумя совершенно различными способностями: способностью планировать стратегию обмана и способностью вводить оппонента в заблуждение при личных встречах. Гитлер, по-видимому, обладал и тем и другим даром в равной степени, хотя обычно какой-либо из них развит сильнее.



К большому сожалению, такие преуспевающие лжецы изучены слишком мало; совсем нет работ, посвященных вопросу взаимозависимости личности обманщика и области его деятельности. Я подозреваю, что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным, то есть те, кто успешно лжет в военной области, сможет не менее успешно делать это, если понадобится, и в большом бизнесе.



сегодня не все антропологи убеждены в правильности моих выводов. Несколько известных мне психологов, занимающихся главным образом вопросами языка, указывают на то, что наши исследования среди грамотных людей, во время которых мы просили респондентов называть эмоцию, соответствующую конкретному выражению лица, не подтверждают принцип универсальности, так как слова, определяющие каждую эмоцию, не имеют идеального перевода на другие языки.



То, как эмоции отображаются в языке, является, разумеется, продуктом культуры, а не эволюции. Но результаты обследования более чем двадцати грамотных культур Запада и Востока говорят о том, что мнение большинства представителей культуры о том, какая эмоция проявляется в данном выражении лица, оказывается одинаковым.



Несмотря на проблему перевода, у нас никогда не возникало ситуации, в которой большинство людей в двух культурах приписывало бы разные эмоции одному и тому же выражению лица. Никогда! И разумеется, наши выводы опирались не только на те исследования, в ходе которых люди должны были описать фотографию каким–то одним словом.



В Новой Гвинее мы использовали истории для описания события, вызвавшего эмоцию. Мы также просили их изображать эмоции. А в Японии мы фактически измеряли движения самого лица, показывая таким образом, что когда люди находятся в одиночестве, то при просмотре неприятного фильма у них работают одни и те же мышцы лица, кем бы эти люди ни были — японцами или американцами.





мое мнение что инфа выше - туфта. Даже среди моего круга общения эмоции радости, интереса, удивления все проявляют по разному. У одних замерзают мыщцы лица в секундном ступоре, у других появляются броуновское движение сметения/растерянности, у третьих нет никакой видимой глазу реакции (даже на "шок контент"). В зависимости от темперамента.



у этого автора есть еще книга психология лжи

https://loveread.ec/read_book.php?id=3518&p=1 (бесплатно)

я её не читал, возможно когда то доберусь. читать или нет решение за вами, может кому такое интересно (вот рандомный отрывок)

Прирожденные лжецы, умеющие чрезвычайно ловко обманывать, вполне осознанно применяют свой талант, работая актерами, продавцами, адвокатами, парламентерами, шпионами и дипломатами.



Особый интерес к характеристикам людей, способных лгать наиболее успешно, проявили курсанты военных училищ: «Такой человек должен иметь гибкий ум комбинатора, ум, который работает, разлагая идеи, понятия или "слова" на компоненты и затем комбинируя их по своему усмотрению. (Игра в «Эрудит» является прекрасным образчиком такого типа мышления.) …Наиболее известные обманщики… были индивидуалистами, стремящимися во что бы то ни стало добиться успеха; такие люди, как правило, не годятся для коллективной работы… и предпочитают работать в одиночку.



Они часто убеждены в превосходстве собственного мнения. Таких людей иногда, благодаря их эксцентричности и замкнутости, принимают за представителей богемы. Однако их искусство совершенно другого рода. Это, по-видимому, только общий знаменатель для таких великих практиков обмана, как Черчилль, Гитлер, Даян и Т. Э. Лоуренс» [41] .



Такие «великие практики» должны обладать двумя совершенно различными способностями: способностью планировать стратегию обмана и способностью вводить оппонента в заблуждение при личных встречах. Гитлер, по-видимому, обладал и тем и другим даром в равной степени, хотя обычно какой-либо из них развит сильнее.



К большому сожалению, такие преуспевающие лжецы изучены слишком мало; совсем нет работ, посвященных вопросу взаимозависимости личности обманщика и области его деятельности. Я подозреваю, что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным, то есть те, кто успешно лжет в военной области, сможет не менее успешно делать это, если понадобится, и в большом бизнесе.



Проблема в психологии часто в том, кто определяет является ли это "научным фантазированием ".

недостаток таких исследований - они не учитывают влияние среды, которое может оказаться ключевым предиктором формирования той или иной эмоциональной реакции. В частности личности того кто проводит эксперимент. С другим терапевтом опыт перешагивания через кусочки бумаги мог бы оказаться менее успешным. ..........недостаток таких исследований - они не учитывают влияние среды, которое может оказаться ключевым предиктором формирования той или иной эмоциональной реакции. В частности личности того кто проводит эксперимент.

Почему?

Ломать, может, и не ломают, но приводят к сильным изменениям.

Не знаю, насколько стойким и необратимым.

