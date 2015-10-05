RSS
  #<1 ... 734735736737
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 12:53

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:історичні центри західних міст де дорога зроблена під кінну тягу і так й не перероблялась під питанням.
а булочку из макдональс курьерам на ослах доставлять? тогда надо всю цивилизацию отменять, запретить ДВС вернуть на улицы брычки, чё за избирательность против самокатов?
  Banderlog написав:Велосипедисти здебільшого більш дисципліновані.
потому что на них ездит поколение 60+. хотя у нас возле школы огромная велопарковка на 100 великов если не больше. Это везде так?

Самокати зараз закон не помічає. На рахунок автомобільного руху по історичних центрах то він обмежений. І якось на автомобілі ганяти міським парком мало кому вголову приходить як і бігати пішки посеред проїзжої частини.
Хочете їздити на новому танспорті то треба переробляти транспортну мережу і відділяти самокатчиків і ведосипедистів в окрему зону.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 12:57

  Banderlog написав:Хочете їздити на новому танспорті то треба переробляти транспортну мережу і відділяти самокатчиків і ведосипедистів в окрему зону.
обсуждение пришло к тому, что мэрия вместо запретов должна выделить под самокаты/велики отдельные дорожки. Запрещать много ума не надо, с этим даже имбецил справится. Поэтому когда вижу тупорылые запреты в принципе понимаю интеллектуальный уровень чиновников.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 13:13

Поэтому когда вижу тупорылые запреты в принципе понимаю интеллектуальный уровень чиновников


Або розуміння чиновниками, що переробити місто фінансово (а інколи і технічно) неможливо. І виходять з того що є: хтось на дорозі зайвий
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 13:20

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Виталя що, даже на шизоидов и маниакально - депрессивных не класифицируешь?
для себя отмечаю есть у человека проблемы с пониманием обращенной речи, адаптацией и коммуникациями. В зависимости от их наличия меняется тип взаимоотношений. Если я вижу что человек не понимает обращенную речь, я и не буду пытаться ему что то объяснить. А от диагноза шизик не холодно ни жарко.

Наверное дофига людей приходиться отметать?
Шиз может бесконечно "конструктивно" вести дискуссию или спорить по разным вопросам.
Только результат этих дискуссий всегда один.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 13:24

Stubborn

UA

Шиз может бесконечно "конструктивно" вести дискуссию или спорить по разным вопросам.
Только результат этих дискуссий всегда один.



«Бесконечно конструктивно» може сперечатись зовсім не обовʼязково «шиз» .
Це ти просто знаєш лише це слово.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 13:27

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Хочете їздити на новому танспорті то треба переробляти транспортну мережу і відділяти самокатчиків і ведосипедистів в окрему зону.
обсуждение пришло к тому, что мэрия вместо запретов должна выделить под самокаты/велики отдельные дорожки. Запрещать много ума не надо, с этим даже имбецил справится. Поэтому когда вижу тупорылые запреты в принципе понимаю интеллектуальный уровень чиновников.

По самокатам и великам - прокат нужно запретить. Большинство берущих на прокат просто ездить не умеют + за оплаченную минуту стремятся проехать как можно большее расстояние невзирая на дорожную обстановку.
И самокаты от 21+
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 13:32

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Хочете їздити на новому танспорті то треба переробляти транспортну мережу і відділяти самокатчиків і ведосипедистів в окрему зону.
обсуждение пришло к тому, что мэрия вместо запретов должна выделить под самокаты/велики отдельные дорожки. Запрещать много ума не надо, с этим даже имбецил справится. Поэтому когда вижу тупорылые запреты в принципе понимаю интеллектуальный уровень чиновников.
як їх виділити посеред історичної частини? Вона спроектована з певною пропускною спроможністю. І заданою швидкістю руху. Хіба все зносити і будувати заново. Ви ж не дивуєтесь забороні заїзду фур в центри міст? Доріжки для велосипедистів можно виділити, але там де трафік не загружений.
