ВАРШАВА/БУДАПЕШТ, 19 сентября (Рейтер) - Потоки украинских мигрантов в Центральную и Восточную Европу (ЦВЕ) и из них после войны могут сыграть ключевую роль в перспективах роста региона, говорится в отчете S&P Global, при этом возможное влияние на экономический рост может составить от -6% до 3%.



Почти половина украинских беженцев, находящихся в настоящее время в ЕС, проживают в 11 странах Центральной и Восточной Европы, что обеспечивает значительный рост их рынков труда. На страны ЦВЕ-11 приходится менее четверти населения ЕС.

«Направление экономического роста в Центральной и Восточной Европе может быть определено послевоенной миграцией украинцев, при этом нынешний приток украинских рабочих может как ускориться, так и повернуть вспять», — говорится в отчете S&P Global.



Чем дольше будет длиться война, тем больше вероятность того, что сальдо послевоенной украинской иммиграции будет положительным, добавили в ведомстве.



«Из-за военного положения на Украине подавляющее большинство мигрантов — это женщины и дети. В случае прекращения огня мы ожидаем, что семьи воссоединятся либо на Украине, либо в «принимающей стране»», — говорится в докладе.



По данным S&P Global, после отмены военного положения уровень интеграции женщин и детей в принимающей стране станет ключевым фактором, определяющим направление миграции.

