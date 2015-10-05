|
Психологія та саморозвиток
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:19
flyman
Повідомлень: 41058
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 2860 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:26
Саме дієве, змінити стиль життя. Це веде за собою зміну харчування та активності.
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:28
Уполовинить порции
Иначе - никак
Если нет силы воли, попроси у врача таблетки для подавления голода
anduzenko
- Повідомлень: 301
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 32 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:37
Хоч би пан Микола здогадався, що половина порад скоріше жарти
Faceless
- Повідомлень: 36668
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8247 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:54
anduzenko написав:
Если нет силы воли, попроси у врача таблетки для подавления голода
Котлеты обычно просят не у врача 😁
Сибарит
- Повідомлень: 8940
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21654 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:55
Сибарит написав:
Сдается мне, что Вы не так выбрали врача.
rjkz написав:
Что я делаю не так?
Очень многие пользуются формулами веса, не обращая внимания на структуру. Они привыкли, что вес от жира, а не от мышц, которые весят больше.
Единственное, что я вижу лишнее - это финики и молоко в кофе. Но это мелочи.
Можно, конечно, уменьшить физические нагрузки с одновременным уменьшением порций, но стоит ли это делать?
Возможно, и так. rjkz
, вам тут много советов дали но, по-моему, прав anduzenko
.
Ходить по совету Hotab
"а "по 1.5 -2 часа в режиме пульса 120+-" я, к сожалению, уже не могу.
А вот уменьшение порций помогает очень легко и быстро. Причём, практически не важно, что именно есть, главное количество еды. Но тут важно, чтобы вы были заняты и еды не было под рукой - чтобы не возникало желания съесть что-нибудь просто мимоходом. Неважно, печенье или бутерброд. Не знаю, как у кого, у меня это обходится без ощущения голода. Главное, чтобы не было что-нибудь готовое и под рукой.
ЛАД
- Повідомлень: 36592
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5359 раз.
- Подякували: 4861 раз.
Профіль
Faceless написав:
Хоч би пан Микола здогадався, що половина порад скоріше жарти
В каждой шутке есть доля шутки.
Сибарит
- Повідомлень: 8940
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21654 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:03
ЛАД написав:rjkz, вам тут много советов дали но, по-моему, прав anduzenko.
Якраз то теж скоріше жарт.
Просто взяти й уполовинити порції їжі не працює і не дає стабільного результату. А причини для зайвої ваги при нормальній активності і харчуванні треба шукати з ендокринологом в аналізах, а не знущатися над організмом
Faceless
- Повідомлень: 36668
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8247 раз.
Профіль
Faceless
Я думаю йому ще треба змінити свою активність на іншу. Важке залізо для роста маси йому не треба.
Умовно, чим жати штангу 10 раз по 100 кг, краще виконати 40 раз по 50 кг. Це спалить кратно більше енергії, але не викличе розкачування сісьок. Навпаки, підсушить їх. І спалить зайвий жир . Може 😅 Якщо потім з апетитом не наверне подвійну порцію 😅
Hotab
- Повідомлень: 16583
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 2498 раз.
Профіль
Faceless написав:
ЛАД написав:rjkz, вам тут много советов дали но, по-моему, прав anduzenko.
Якраз то теж скоріше жарт.
Просто взяти й уполовинити порції їжі не працює і не дає стабільного результату. А причини для зайвої ваги при нормальній активності і харчуванні треба шукати з ендокринологом в аналізах, а не знущатися над організмом
Від Ночкіна, якому передбачали не довго, але знайшов лікаря, який дав поради і вижив, шукайте сабж у стрімі
flyman
- Повідомлень: 41058
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 2860 раз.
Профіль
