  #<1 ... 749750751752
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 20:03

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Что я делаю не так?

Сдается мне, что Вы не так выбрали врача.
Очень многие пользуются формулами веса, не обращая внимания на структуру. Они привыкли, что вес от жира, а не от мышц, которые весят больше.
Единственное, что я вижу лишнее - это финики и молоко в кофе. Но это мелочи.
Можно, конечно, уменьшить физические нагрузки с одновременным уменьшением порций, но стоит ли это делать?


Спасибо.
С врачем все нормально, по всем вопросам что были кроме этого, она справилась на отлично.
С весом, да, согласен, у меня и мышечная масса большая и кости плотные.
Но немного жира есть тоже, есть что сбрасывать.
Другое дело, что я таким был всегда и мне никогда не удавалось избавиться от этого небольшого количества, в детстве был даже более "круглый". Такой тип телосложения.
Огромными усилиями иногда удается снизить вес, но он мгновенно нарастает до определенной цифры и больше не растет.
Насчет еды, то что я ем - белок и растительную пищу, я не вижу как может сказываться на массе (яйца? мясо? Брокколи? Свежие огурцы, помидоры, зелень?). Молоко в кофе -вынужденный ход, без молока бывает изжога.
Финики? Ну можно убрать. Только это уж совсем печально будет.
Я лет 20 на завтрак ел творог.
Уже и его убрал.
Меня не столько проблема с весом волнует, сколько один показатель крови. Если не снизить вес, он еще выростет и будет плохо.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 20:06

  UA написав:
  rjkz написав:И вопрос к Хотабу, может Бетону (если он тут появляется) и может кто еще что подскажет.
В общем, мне надо сбросить паундов 10.
Врач сказала. На самом деле надо.
Я не говорю что надо похудеть, там лишнего веса может те самые 5 кг и есть.
Может чуть больше.
С детства я был мезоморфом, благодаря спорту стал эндомезоморфом.
Никогда не был эндоморфом.
И вот, во мне было тогда 228 паундов, мне врач сказала, что если не сброшу минимум 10 паундов - будут серьезные проблемы.
И вот, к своей физической активности, была добавлена диета.
Исключены сладости, быстрые углеводы и некоторые фрукты (апельсины, бананы и тп), соки.
Практически удалена из рациона поваренная соль.
Практически убраны переработанные продукты (пельмени (ем такие, что вместо мясной начинки - шпинат).
В общем, совсем все закрутили и где-то этой весной я вышел на 205-207 паундов.
Но летом у меня уже ехала крыша и дал слабину на мороженное, фрукты и сыр (я его обожаю, но сильно набираю вес). И начал опять набирать вес.
Причем, от мороженного я буквально чувствовал что пухну.
Но там такое дело, что через 2 недели после остановки употребления мороженного все нормализуется. Как-бы то ни было, но мороженное не ем уже с месяц.
При этом рацион никак нельзя назвать располагающим к набору веса.
Утром большой свежий салат без соли с на оливковом масле и омлет из 2-х яиц с стручковой фасолью. 2 чашки (кофейные) кофе с молоком. Обед - окрошка на йогурте из овощей. С цельнозерновой питой (такая лепешка). 2 чашки кофе с молоком. Ужин - мясо или рыба со свежими овощами и слегка отваренной броколли.
Никакого гарнира. Чай. Иногда с финиками. Иногда с орехами.
В день в среднем прохожу 14 тысяч шагов, включая бег 2-3 раза в неделю.
Дома отжимаюсь от пола(подходы по 20 раз с ногами на кровати), гантели (вес небольшой, но большое количество раз (до 150). упражнение на бицепс, плечи, спину). Упражнения для пресса - ролик для пресса, халахуп с кулачками (корейский, если кто знает) и планка.
На площадке время от времени играю в волейбол и баскетбол. Не очень интенсивно, в юношестве была спортивная травма, сейчас берегу колено.
И ...мой вес сейчас вернулся к 227 паундам.
Что я делаю не так?
Знаю что большие веса могут помочь, но есть некоторая проблема с позвоночником в районе лопаток, поэтому не рискую.

Большие веса помогут набрать вес.
1. Мышечная ткань имеет больший объемный вес чем жировая.
2. Организм реагирует на большие веса созданием запасов.

Плаваю по 1 км в день. Результат положительный.
Но у меня свои показания - суставам ног торба. Присел, встать уже проблема.
Позвоночник как и всех 50+ с букетом диагнозов.


К сожалению на бассейн совсем нет времени.
Тем более каждый день.
Летом всего 2 раза был на пляже, хотя мне до него совсем близко.
Да, плаванье хорошо. 1 км я уже фиг проплыву, мало плавал в последние годы.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 20:09

  барабашов написав:Пузо согнать пресс на швед.стенке помогает
Особенно когда голова внизу, а ноги вверху
Общий жир только подсчёт калорий и тот же бег(коленям ж...) и велик.
Плаваете в море или 50метровом басике?


Именно пуза у меня нет, есть распределенный жир в районе талии, его немного, но есть.
Существует абдоминальный жир (вокруг внутренних органов), от него очень тяжело избавиться.
  #<1 ... 749750751752
