Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 749750751752 Додано: Пон 06 жов, 2025 20:03 Сибарит написав: rjkz написав: Что я делаю не так? Что я делаю не так?

Сдается мне, что Вы не так выбрали врача.

Очень многие пользуются формулами веса, не обращая внимания на структуру. Они привыкли, что вес от жира, а не от мышц, которые весят больше.

Единственное, что я вижу лишнее - это финики и молоко в кофе. Но это мелочи.

Можно, конечно, уменьшить физические нагрузки с одновременным уменьшением порций, но стоит ли это делать? Сдается мне, что Вы не так выбрали врача.Очень многие пользуются формулами веса, не обращая внимания на структуру. Они привыкли, что вес от жира, а не от мышц, которые весят больше.Единственное, что я вижу лишнее - это финики и молоко в кофе. Но это мелочи.Можно, конечно, уменьшить физические нагрузки с одновременным уменьшением порций, но стоит ли это делать?



Спасибо.

С врачем все нормально, по всем вопросам что были кроме этого, она справилась на отлично.

С весом, да, согласен, у меня и мышечная масса большая и кости плотные.

Но немного жира есть тоже, есть что сбрасывать.

Другое дело, что я таким был всегда и мне никогда не удавалось избавиться от этого небольшого количества, в детстве был даже более "круглый". Такой тип телосложения.

Огромными усилиями иногда удается снизить вес, но он мгновенно нарастает до определенной цифры и больше не растет.

Насчет еды, то что я ем - белок и растительную пищу, я не вижу как может сказываться на массе (яйца? мясо? Брокколи? Свежие огурцы, помидоры, зелень?). Молоко в кофе -вынужденный ход, без молока бывает изжога.

Финики? Ну можно убрать. Только это уж совсем печально будет.

Я лет 20 на завтрак ел творог.

Уже и его убрал.

Меня не столько проблема с весом волнует, сколько один показатель крови. Если не снизить вес, он еще выростет и будет плохо. Спасибо.С врачем все нормально, по всем вопросам что были кроме этого, она справилась на отлично.С весом, да, согласен, у меня и мышечная масса большая и кости плотные.Но немного жира есть тоже, есть что сбрасывать.Другое дело, что я таким был всегда и мне никогда не удавалось избавиться от этого небольшого количества, в детстве был даже более "круглый". Такой тип телосложения.Огромными усилиями иногда удается снизить вес, но он мгновенно нарастает до определенной цифры и больше не растет.Насчет еды, то что я ем - белок и растительную пищу, я не вижу как может сказываться на массе (яйца? мясо? Брокколи? Свежие огурцы, помидоры, зелень?). Молоко в кофе -вынужденный ход, без молока бывает изжога.Финики? Ну можно убрать. Только это уж совсем печально будет.Я лет 20 на завтрак ел творог.Уже и его убрал.Меня не столько проблема с весом волнует, сколько один показатель крови. Если не снизить вес, он еще выростет и будет плохо. rjkz

Повідомлень: 17811 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8715 раз. Подякували: 5505 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 жов, 2025 20:06 UA написав: rjkz написав: И вопрос к Хотабу, может Бетону (если он тут появляется) и может кто еще что подскажет.

В общем, мне надо сбросить паундов 10.

Врач сказала. На самом деле надо.

Я не говорю что надо похудеть, там лишнего веса может те самые 5 кг и есть.

Может чуть больше.

С детства я был мезоморфом, благодаря спорту стал эндомезоморфом.

Никогда не был эндоморфом.

И вот, во мне было тогда 228 паундов, мне врач сказала, что если не сброшу минимум 10 паундов - будут серьезные проблемы.

И вот, к своей физической активности, была добавлена диета.

Исключены сладости, быстрые углеводы и некоторые фрукты (апельсины, бананы и тп), соки.

Практически удалена из рациона поваренная соль.

Практически убраны переработанные продукты (пельмени (ем такие, что вместо мясной начинки - шпинат).

В общем, совсем все закрутили и где-то этой весной я вышел на 205-207 паундов.

Но летом у меня уже ехала крыша и дал слабину на мороженное, фрукты и сыр (я его обожаю, но сильно набираю вес). И начал опять набирать вес.

Причем, от мороженного я буквально чувствовал что пухну.

Но там такое дело, что через 2 недели после остановки употребления мороженного все нормализуется. Как-бы то ни было, но мороженное не ем уже с месяц.

При этом рацион никак нельзя назвать располагающим к набору веса.

Утром большой свежий салат без соли с на оливковом масле и омлет из 2-х яиц с стручковой фасолью. 2 чашки (кофейные) кофе с молоком. Обед - окрошка на йогурте из овощей. С цельнозерновой питой (такая лепешка). 2 чашки кофе с молоком. Ужин - мясо или рыба со свежими овощами и слегка отваренной броколли.

Никакого гарнира. Чай. Иногда с финиками. Иногда с орехами.

В день в среднем прохожу 14 тысяч шагов, включая бег 2-3 раза в неделю.

Дома отжимаюсь от пола(подходы по 20 раз с ногами на кровати), гантели (вес небольшой, но большое количество раз (до 150). упражнение на бицепс, плечи, спину). Упражнения для пресса - ролик для пресса, халахуп с кулачками (корейский, если кто знает) и планка.

На площадке время от времени играю в волейбол и баскетбол. Не очень интенсивно, в юношестве была спортивная травма, сейчас берегу колено.

И ...мой вес сейчас вернулся к 227 паундам.

Что я делаю не так?

Знаю что большие веса могут помочь, но есть некоторая проблема с позвоночником в районе лопаток, поэтому не рискую. И вопрос к Хотабу, может Бетону (если он тут появляется) и может кто еще что подскажет.В общем, мне надо сбросить паундов 10.Врач сказала. На самом деле надо.Я не говорю что надо похудеть, там лишнего веса может те самые 5 кг и есть.Может чуть больше.С детства я был мезоморфом, благодаря спорту стал эндомезоморфом.Никогда не был эндоморфом.И вот, во мне было тогда 228 паундов, мне врач сказала, что если не сброшу минимум 10 паундов - будут серьезные проблемы.И вот, к своей физической активности, была добавлена диета.Исключены сладости, быстрые углеводы и некоторые фрукты (апельсины, бананы и тп), соки.Практически удалена из рациона поваренная соль.Практически убраны переработанные продукты (пельмени (ем такие, что вместо мясной начинки - шпинат).В общем, совсем все закрутили и где-то этой весной я вышел на 205-207 паундов.Но летом у меня уже ехала крыша и дал слабину на мороженное, фрукты и сыр (я его обожаю, но сильно набираю вес). И начал опять набирать вес.Причем, от мороженного я буквально чувствовал что пухну.Но там такое дело, что через 2 недели после остановки употребления мороженного все нормализуется. Как-бы то ни было, но мороженное не ем уже с месяц.При этом рацион никак нельзя назвать располагающим к набору веса.Утром большой свежий салат без соли с на оливковом масле и омлет из 2-х яиц с стручковой фасолью. 2 чашки (кофейные) кофе с молоком. Обед - окрошка на йогурте из овощей. С цельнозерновой питой (такая лепешка). 2 чашки кофе с молоком. Ужин - мясо или рыба со свежими овощами и слегка отваренной броколли.Никакого гарнира. Чай. Иногда с финиками. Иногда с орехами.В день в среднем прохожу 14 тысяч шагов, включая бег 2-3 раза в неделю.Дома отжимаюсь от пола(подходы по 20 раз с ногами на кровати), гантели (вес небольшой, но большое количество раз (до 150). упражнение на бицепс, плечи, спину). Упражнения для пресса - ролик для пресса, халахуп с кулачками (корейский, если кто знает) и планка.На площадке время от времени играю в волейбол и баскетбол. Не очень интенсивно, в юношестве была спортивная травма, сейчас берегу колено.И ...мой вес сейчас вернулся к 227 паундам.Что я делаю не так?Знаю что большие веса могут помочь, но есть некоторая проблема с позвоночником в районе лопаток, поэтому не рискую.

Большие веса помогут набрать вес.

1. Мышечная ткань имеет больший объемный вес чем жировая.

2. Организм реагирует на большие веса созданием запасов.



Плаваю по 1 км в день. Результат положительный.

Но у меня свои показания - суставам ног торба. Присел, встать уже проблема.

Позвоночник как и всех 50+ с букетом диагнозов. Большие веса помогут набрать вес.1. Мышечная ткань имеет больший объемный вес чем жировая.2. Организм реагирует на большие веса созданием запасов.Плаваю по 1 км в день. Результат положительный.Но у меня свои показания - суставам ног торба. Присел, встать уже проблема.Позвоночник как и всех 50+ с букетом диагнозов.



К сожалению на бассейн совсем нет времени.

Тем более каждый день.

Летом всего 2 раза был на пляже, хотя мне до него совсем близко.

Да, плаванье хорошо. 1 км я уже фиг проплыву, мало плавал в последние годы. К сожалению на бассейн совсем нет времени.Тем более каждый день.Летом всего 2 раза был на пляже, хотя мне до него совсем близко.Да, плаванье хорошо. 1 км я уже фиг проплыву, мало плавал в последние годы. rjkz

Повідомлень: 17811 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8715 раз. Подякували: 5505 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 жов, 2025 20:09 барабашов написав: Пузо согнать пресс на швед.стенке помогает

Особенно когда голова внизу, а ноги вверху

Общий жир только подсчёт калорий и тот же бег(коленям ж...) и велик.

Плаваете в море или 50метровом басике? Пузо согнать пресс на швед.стенке помогаетОсобенно когда голова внизу, а ноги вверхуОбщий жир только подсчёт калорий и тот же бег(коленям ж...) и велик.Плаваете в море или 50метровом басике?



Именно пуза у меня нет, есть распределенный жир в районе талии, его немного, но есть.

Существует абдоминальный жир (вокруг внутренних органов), от него очень тяжело избавиться. Именно пуза у меня нет, есть распределенный жир в районе талии, его немного, но есть.Существует абдоминальный жир (вокруг внутренних органов), от него очень тяжело избавиться. rjkz

Повідомлень: 17811 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8715 раз. Подякували: 5505 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 749750751752 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 7198

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34