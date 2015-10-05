|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 14 жов, 2025 08:34
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Интересно добавить элемент игры, для устных ответов ученик сам себя оценивает, а класс голосует кто согласен/не согласен с его оценкой. Это будет удерживать от чрезмерного их завышения, а лёгкое завышение - нормально, так и должно быть.
Коллектив посредственностей будет давить выдающихся.
посредственность это низкая мотивация. Про работу с мотивацией я написал выше. Школа с мотивацией не работает. Во первых это тонкая материя, не каждый психолог умеет мотивировать ребенка, во вторых отдельные человекочасы и помещения, т.е. бюджеты.
то или иное давление всегда будет, отличников и успешных не любят, но принимается только самооценка ученика, оценка коллектива здесь только как фидбэк его отношений с тем или иным учеником.
В целом вы плохого мнения о детях, дети как никто хотят и требуют справедливости, потому что это их безопасность. В условиях формирования самооценки справедливое отношение взрослых и коллектива критично важно. Это уже потом приходит понимание, что ресурсы распределяются неравномерно и справедливости нет.
Сибарит написав:
Борьба за красивый табель - это репетиция борьбы за место на рынке труда.
борьба никуда не девается, она переносится из плоскости "как учитель захочет так и будет" в плоскость "как я захочу, так и будет".
по итогу любая борьба от конкуренции до открытого конфликта это отражение внутренних процессов в психике. Одним нужно быть лучшими и признание, другим норм как есть. Здесь тоже нет стандартов, объективно все не могут быть президентами, депутатами, олигархами. Равно как и все не могут быть успешными, поэтому не нужно это требовать.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30750
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 3508 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 09:13
Wirująświatła написав:Сибарит
хороший комментарий.
Сибарит написав:
Да, школа учит подхалимству и очковтирательству, но в жизни это может оказаться полезнее глубоких знаний. Что поделать, коль жизнь не справедлива..
именно тому что учит школа мы получаем на выходе в обществе. Я предлагаю сломать систему подхалимства и влияния личности начальника на все процессы.
Но как?
Вы достучались до подростка, сумели его замотивировать, он вырос идеальным человеком. Потом он попадет в коллектив людей постарше, которые сформировались до внедрения идеальной системы. Там процветает то самое самодурство, которое его сломает. Будет только больнее.
Ну и любая система управления требует определенной степени самодурства. У начальника банально больше информации, а в идеале ещё и значительно выше квалификация. Люди с низкой квалификацией могут его банально не понимать, и не всегда есть возможность объяснить.
Оценка реального труда обычно значительно сложнее подсчёта ошибок в диктант. Эта проблема пока никем адекватно не решена.
По аналогии с ошибкой выжившего стоит ввести термин "ошибка реформатора". Заключается она в игнорировании переходного процесса. Цель благородная, желаемая цель идеально, но по дороге к коммунизму кормить никто не обещал.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8975
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6487 раз.
- Подякували: 21661 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Вів 14 жов, 2025 09:19
Wirująświatła написав:
то или иное давление всегда будет, отличников и успешных не любят
Звідки така мисль? Не люблять невдах. Конунг має бути удачлівим і щедрим.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3657
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 09:34
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
то или иное давление всегда будет, отличников и успешных не любят
Звідки така мисль? Не люблять невдах. Конунг має бути удачлівим і щедрим.
неудачников само собой.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30750
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 3508 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 09:44
Сибарит написав:
Оценка реального труда обычно значительно сложнее подсчёта ошибок в диктант. Эта проблема пока никем адекватно не решена.
По аналогии с ошибкой выжившего стоит ввести термин "ошибка реформатора". Заключается она в игнорировании переходного процесса. Цель благородная, желаемая цель идеально, но по дороге к коммунизму кормить никто не обещал.
Ще додайте
а - різні бажання в різних часових періодах кожної людини..
Адже мета для 20-літнього трошки відрізняється від мети 60-літнього
б - різну мету для реформатора який повинен враховувати інтереси групи, і кожного окремого учасника цієї групи
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27197
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 09:47
Сибарит написав:
Вы достучались до подростка, сумели его замотивировать, он вырос идеальным человеком. Потом он попадет в коллектив людей постарше, которые сформировались до внедрения идеальной системы. Там процветает то самое самодурство, которое его сломает. Будет только больнее.
противоречий не видите? идеального человека сломать невозможно (И.Христос одобрительно кивает с креста). Подросток к 18 начинает понимать что не всё так просто, помимо честной конкуренции есть нечестная, лизоблюдство, коррупция, подлые подставы. К этому времени он должен сделать выбор, играть по общим правилам, требовать от общества справедливости (долярчику привет), ограничиться малым (тянуть лямку каким нибудь сторожем или курьером), искать единомышленников, искать другое общество, ломать это общество через колено и т.д. В этом суть человека, от такого выбора пока еще никто не ушёл. Но к его моменту подросток должен понимать, что вариантов больше чем один и прогнуться/подчиниться не лучший из них.
Сибарит написав:
Ну и любая система управления требует определенной степени самодурства. У начальника банально больше информации, а в идеале ещё и значительно выше квалификация. Люди с низкой квалификацией могут его банально не понимать, и не всегда есть возможность объяснить.
общий смысл снизить влияние личности на других. Это не сделает всех счастливыми и богатыми, но перевернёт мышление с "жираф большой, ему видней" на "я сам себе жираф, как решу так и будет".
У психологов нет задачи сделать кого то успешным, богатым, самодостаточным. Есть задача сделать выбор кем и каким быть осознанным. Хочешь быть вором коррупционером и прочее? будь. Но только осознано в соответствии со своим внутренним Я. А не потому что это престижно, социально одобряемо, а молодая жена вдобавок удовольствие затратное.
У меня есть пример одной семьи, у мужа работа в 2км от дома у жены чуть дальше где-то 3. Оба ездят на внедорожниках. Спрашиваю зачем? Чтобы в коллективе уважали. Тратить их стоимость + обслуживание ради уважения? других способов получить уважения нет? а оно точно надо? по сути ими управляют социальные стереотипы.
Эти люди не принадлежат сами себе, отдых обязательно заграницей, телефон обязательно последний айфон, одежда тоже из дорогих бутиков. Чтобы не дай Бог не подумали что лохи. Вы думаете они счастливы и всем довольны? Из за высокой зависимости от начальника и мнения коллег у этих людей чемодан психологических проблем. Рабы вещей и чужих мнений. А внешне очень успешные.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30750
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 3508 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|8153
|
|