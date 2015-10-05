Banderlog написав:Но це не міняє, того, що оцінка це мотивація)
а кто говорил что оценка не мотивация? наоборот в том что оценка = мотивация как раз проблема. Если бы учителя тихо ставили их в блокнотик и никому не показывали, можно было бы предложить более действенную, эмоционально насыщенную мотивацию. А так все гоняются за оценками, а не за развитием. Отсюда и соблазны завышать их детям завуча, любимчикам, еще кому то. Уже вроде на пальцах показал источник коррупции когда всё зависит от решения одного человека, хочу влеплю трояк, хочу поставлю пять. В итоге культ личности, лизоблюдство, подкуп и прочая нездоровая хрень.
Явно несправедливу оцінку (занижену) можна оскаржити.
Faceless написав:Явно несправедливу оцінку (занижену) можна оскаржити.
а если это не разовая акция? будете весь учебный год воевать за справедливую оценку? в принципе хороший опыт, только не припомню чтобы кто то это делал. Всё же у подростка нет столько мозгов что то оспаривать и с кем то воевать не впадая в делинквентность. А на учёбу из-за низких оценок забивал много кто, где то половина моего круга общения.
Banderlog написав:В тих що погано вчаться жизнь превращається в гнилий помідор)
у большинства учителей такая жизнь, им сразу же напомнят их зарплаты. Умный учитель таких аналогий приводить не станет. Чтобы потом не краснеть в качестве живого образца.
Faceless написав:Явно несправедливу оцінку (занижену) можна оскаржити.
а если это не разовая акция? будете весь учебный год воевать за справедливую оценку? в принципе хороший опыт, только не припомню чтобы кто то это делал. Всё ж
може і роботу не оцінюіати розміром зарплати? Прийшов ? Молодець!
как вы любите все перекручивать. За школьные оценки можно купить самокат или айфон? если да я "за" 2мя руками. Хотя это тоже не лучшая мотивация в плане развития, но действенная. Жаль что личностный фактор (учитель) никуда не девается. Например он может просто не вызывать какого то ученика, не давая ему возможность "заработать". В этом случае что оспаривать?
Wirująświatła написав: За школьные оценки можно купить самокат или айфон? если да я "за" 2мя руками. Хотя это тоже не лучшая мотивация в плане развития, но действенная. .
якщо Ви за те щоб привязати видачу карманних грошей батьками до оцінок в школі то я теж за))) є пятірки є айфон) є двійки нема хамбургера і компютерних ігор. Щодо усунення лічностного фактору вчителя то я проти. Якось у вас цікаво виходить. Усуним моральний авторитет батьків, потом вчителів, і лишим несформовану людину сам на сам з проблемами? Головне хай буде собою?
Faceless написав:---------------------------- flyman Це що за школа квадратних відмінників? В мене в школі до третього класу було 4 круглі відмінники. Потім здулися. Тільки одна тягнула, але в неї була ціль поступити на іняз (в СРСР це було модно). В Бандеролога, думаю був один альфа, решта сігми. ---------------------------- То був фізмат ліцей. Більшіть теж вже давно пороз'їхалася, багато хто закордоном
Иняз был моден у тех, кто не ладил с математикой. После иняза в Союзе в основном работали учителями.
Бо всі інязи і були по суті педами, практику в школі треба було проходити. Он КНЛУ один з топових інязів по країні, там так і було. Але серед однокласників не знаю, щоб хтось на такий поступав
Banderlog написав:Но це не міняє, того, що оцінка це мотивація)
а кто говорил что оценка не мотивация? наоборот в том что оценка = мотивация как раз проблема. Если бы учителя тихо ставили их в блокнотик и никому не показывали, можно было бы предложить более действенную, эмоционально насыщенную мотивацию. А так все гоняются за оценками, а не за развитием. Отсюда и соблазны завышать их детям завуча, любимчикам, еще кому то. Уже вроде на пальцах показал источник коррупции когда всё зависит от решения одного человека, хочу влеплю трояк, хочу поставлю пять. В итоге культ личности, лизоблюдство, подкуп и прочая нездоровая хрень.
ПредложИте. Интересно, какую? Действительно интересно, без приколов.