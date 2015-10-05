может это лично вам в силу возраста стало сложно понимать относительно простые тексты?
Может, это вам в силу возраста и высокой квалификации интересно читать диссертации, которые пишутся только для того, чтобы получить степень и дополнительные плюшки?
за часи Кучми в період 1998-2003 заможні і впливові люди (на кшталт начальник порту чи директор великого підприємства раптом стали к.т.н. чи могли ці керівники у віці 55-60р самостійно написати хоч 8-10 сторінок, мабуть могли, але навіщо, коли дисертація коштувала 5к доларів, а такі кошти їм заносили щотижня
prodigy написав:[ за часи Кучми в період 1998-2003 заможні і впливові люди (на кшталт начальник порту чи директор великого підприємства раптом стали к.т.н. чи могли ці керівники у віці 55-60р самостійно написати хоч 8-10 сторінок, мабуть могли, але навіщо, коли дисертація коштувала 5к доларів, а такі кошти їм заносили щотижня
А вч.ступінь там якісь серйозні доплати надавала? Чи просто почесати собі ЧСВ?
Wirująświatła написав:может это лично вам в силу возраста стало сложно понимать относительно простые тексты?
Может, это вам в силу возраста и высокой квалификации интересно читать диссертации, которые пишутся только для того, чтобы получить степень и дополнительные плюшки?
за часи Кучми в період 1998-2003 заможні і впливові люди (на кшталт начальник порту чи директор великого підприємства раптом стали к.т.н. чи могли ці керівники у віці 55-60р самостійно написати хоч 8-10 сторінок, мабуть могли, але навіщо, коли дисертація коштувала 5к доларів, а такі кошти їм заносили щотижня
В цьому плані мало що змінилося, чи ви думаєте ківа чи усік справді займалися науковою роботою?