Настоящая свобода не зависеть ни от одного ни от другого. Ошибочно таких людей считают маргиналами. Настоящая свобода не зависеть ни от одного ни от другого. Ошибочно таких людей считают маргиналами.

Как интересно!

Получается, что если я не считаю нужным прикладывать усилия для того, чтобы понравиться тем, чье мнение мне не интересно, меня, хоть и ошибочно, считают маргиналом? Как интересно!Получается, что если я не считаю нужным прикладывать усилия для того, чтобы понравиться тем, чье мнение мне не интересно, меня, хоть и ошибочно, считают маргиналом?

сталина хз сколько нет, а культ личности остался. Если в западных компаниях сотрудники ориентированы на идею, то у нас на личность начальника, понравиться ему(ей) любой ценой. Соответственно кто этого не делает - белые вороны. Сибарит написав: За Вами не угонишься. За Вами не угонишься. я редко здесь пишу. сталина хз сколько нет, а культ личности остался. Если в западных компаниях сотрудники ориентированы на идею, то у нас на личность начальника, понравиться ему(ей) любой ценой. Соответственно кто этого не делает - белые вороны.я редко здесь пишу. Wirująświatła

Повідомлень: 30869 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2526 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 22:44 rjkz написав: Кстати, мне говорили, что именно нейтивы обычно сдают айлтс на невысокий балл. Не знаю или это правда. Кстати, мне говорили, что именно нейтивы обычно сдают айлтс на невысокий балл. Не знаю или это правда. слышал такую историю что еще до 2014 на олимпиадах по мове первые места получали русскоязычные Донецк/Луганск. Типа носители думают что они всё знают и правила учить не обязательно. rjkz написав: Возможно, повторюсь, ВОЗМОЖНО, причина находится в среде обитания.

Но можно уехать из локации, можно уехать из Бруклина.

МОжно уехать из НЙ. Возможно, повторюсь, ВОЗМОЖНО, причина находится в среде обитания.Но можно уехать из локации, можно уехать из Бруклина.МОжно уехать из НЙ. я не разбираюсь что там в американском обществе не так. Могу предположить что в соседнем офисе атмосфера может быть более дружелюбная и менее токсичная. Мое мнение нельзя никакие качества вешать на народ/нацию. Есть некие персоналии имеющие влияние на других людей, чаще всего это политики, руководители компаний, топовые журналисты. В последнее время лица из интернет медиа. Вот какую волну партии они запустят так все и будут колебаться.



Люди - существа социальные, но кроме видимых плюсов у этого явления есть огромные подводные камни . Я бы искал где лучше бесконечно. И ищу. Не меняя страну, но меняю окружение. Просто перестаю общаться с людьми которые мне не подходят. Без обвинения их в чём либо. Возможно для кого то это самые близкие и любимые люди, зачем мне вешать на них ярлык не отражающий сути?



По любому человеку можно написать толстую книгу наблюдений и то она будет неполная. Слишком плоско сказать что кто то завистливый или жадный. Человек устроен сложнее, и упрощение ведёт к глубокому непониманию. Я не понимаю многих людей. И честно об этом говорю. Чтобы понять мотивы поступков нужно знать, что человек думает и чувствует в той или иной ситуации. А это темный лес.



слышал такую историю что еще до 2014 на олимпиадах по мове первые места получали русскоязычные Донецк/Луганск. Типа носители думают что они всё знают и правила учить не обязательно.я не разбираюсь что там в американском обществе не так. Могу предположить что в соседнем офисе атмосфера может быть более дружелюбная и менее токсичная. Мое мнение нельзя никакие качества вешать на народ/нацию. Есть некие персоналии имеющие влияние на других людей, чаще всего это политики, руководители компаний, топовые журналисты. В последнее время лица из интернет медиа. Вот какую волну партии они запустят так все и будут колебаться.Люди - существа социальные, но кроме видимых плюсов у этого явления есть огромные подводные камни . Я бы искал где лучше бесконечно. И ищу. Не меняя страну, но меняю окружение. Просто перестаю общаться с людьми которые мне не подходят. Без обвинения их в чём либо. Возможно для кого то это самые близкие и любимые люди, зачем мне вешать на них ярлык не отражающий сути?По любому человеку можно написать толстую книгу наблюдений и то она будет неполная. Слишком плоско сказать что кто то завистливый или жадный. Человек устроен сложнее, и упрощение ведёт к глубокому непониманию. Я не понимаю многих людей. И честно об этом говорю. Чтобы понять мотивы поступков нужно знать, что человек думает и чувствует в той или иной ситуации. А это темный лес.. Поймать девиацию за хвост много ума не надо. А научить человека искать более приемлимые формы поведения целая наука.

заздрість та саморозвиток Faceless написав: З моєї точки зору заздрість це і захоплення досягненнями інших. З моєї точки зору заздрість це і захоплення досягненнями інших.



первое же в гугле

Дев’ять ознак, які вказують, що вам хтось заздрить



Знецінення ваших досягнень та зусиль. Однією з найяскравіших ознак заздрості є схильність людини применшувати ваші успіхи або повністю ігнорувати ваші старання. Замість щирих привітань ви можете почути зневажливі коментарі, натяки на випадковість вашого успіху або повне ігнорування ваших досягнень. Заздрісники навмисно скупі на компліменти, намагаючись переконати себе та оточення, що ви нічого особливого не зробили і вам просто «пощастило». Похвала від таких людей — рідкість, а їхні слова часто позбавлені щирості.



Нагнітання негативу та акцентування на можливих проблемах. Коли у вашому житті з’являється нова перспектива — омріяна робота, нові стосунки, цікава подорож — заздрісна людина замість підтримки почне активно наголошувати на потенційних труднощах та небезпеках. Вона буде всіляко намагатися переконати вас у тому, що все обов’язково закінчиться погано, малюючи у вашій уяві картину невдачі. Таким чином заздрісник несвідомо намагається зменшити вашу радість та вселити невпевненість.



Дії за вашою спиною та нечесна конкуренція. Заздрість може проявлятися у підступних діях, які людина вчиняє за вашою спиною. Вона може лицемірно усміхатися вам в очі, вдавати радість за ваші успіхи, а позаочі робити все можливе, щоб відібрати те, що ви маєте, або ж отримати те саме, що й ви, не гребуючи нечесними методами, плітками чи навіть зрадою. Така поведінка є прямим наслідком заздрості та бажання зрівнятися з вами за будь-яку ціну.



Постійне змагання та бажання перевершити. Заздрісна людина відчуває постійну потребу змагатися з вами у всьому, навіть у дрібницях. Це може проявлятися у розмові, коли вона всіляко намагається перетягнути увагу на себе, ігноруючи вашу думку або перебиваючи. Вона може нав’язливо порівнювати свої досягнення з вашими, намагаючись довести свою перевагу — у кого кращі стосунки, хто смачніше готує, хто досяг більшого успіху в певній сфері. Це нав’язливе бажання бути кращим за вас є яскравою ознакою заздрості.



Сприйняття вашого професійного успіху як випадкової удачі. Заздрісники рідко визнають ваші зусилля та наполегливість у досягненні кар’єрних висот. Вони схильні пояснювати ваш успіх виключно випадковою удачею, щасливим збігом обставин або протекцією. Вони можуть зневажливо заявляти, що «кожен так може» і у вашому кар’єрному зростанні немає нічого особливого — просто «пощастило» вам, а не їм. Таке знецінення вашої праці є способом применшити ваші заслуги у власних очах та очах оточення.



Спроби принизити вашу гідність та підірвати впевненість. Заздрість часто проявляється у бажанні принизити вас, щоб на вашому тлі здаватися кращим. Заздрісна людина буде всіляко намагатися підірвати вашу впевненість у собі, сіяти сумніви у ваших здібностях та досягненнях. Вона може робити образливі зауваження, критикувати ваші рішення або висміювати ваші невдачі, намагаючись таким чином підвищити власну самооцінку вашим коштом.



Насолода від ваших невдач та акцентування на поганих новинах. Коли у вашому житті все складається добре, заздрісна людина може відчувати дискомфорт. Вона може шукати будь-яку можливість повідомити вам погані новини, навіть незначні, або ж акцентувати увагу на ваших дрібних проблемах. Їй подобається бачити, що у вас не все ідеально, адже це підсвідомо вирівнює її власне сприйняття дійсності.



Активне обговорення вас за спиною та поширення пліток. Заздрість часто виливається у плітки та обговорення вас за вашою спиною з друзями, знайомими чи колегами. Люди, які заздрять, можуть поширювати неправдиву інформацію, перекручувати факти або ж просто висловлювати негативні судження про вас у вашій відсутності. Пліткування є проявом безсилля, заздрості та образи, способом зіпсувати вашу репутацію в очах інших.



Неприємні «жарти», сарказм та двозначні компліменти. Якщо людина часто відпускає на вашу адресу неприємні коментарі, прикриваючись жартами, або ж робить двозначні компліменти, в яких відчувається сарказм, це з великою ймовірністю свідчить про її заздрість. Такі «жарти» та «компліменти» є завуальованим способом висловити негативні емоції та принизити вас, не беручи на себе прямої відповідальності за свої слова.







как то не очень похоже на "захоплення досягненнями інших" скорее "Знецінення досягнень інших" первое же в гуглекак то не очень похоже на "захоплення досягненнями інших" скорее "Знецінення досягнень інших" Wirująświatła

Wirująświatła

Так заздрість може бути як конструктивна («я теж так хочу.. піду вчитись, міняти роботу і тд) , ну і легший шлях, деструктивний. Знецінити успішного в своїх очах, намагатись опустити назад туди де був.

Так заздрість може бути як конструктивна («я теж так хочу.. піду вчитись, міняти роботу і тд) , ну і легший шлях, деструктивний. Знецінити успішного в своїх очах, намагатись опустити назад туди де був.



Може терміни трохи будуть по іншому звучати, хз. Але заздрість таки теж стимулює виходити з зони комфорту і чогось досягати. Ну принаймні я виходив з теплої ванни задоволених мінімальних потреб і міняв місце роботи кілька разів саме через заздрість «о, він так зміг, у нього є тепер отакі можливості купувати/тратити , а я ..(тут можна підставити і медаліст школи, і олімпіади) не зможу? Та зможу!»

Wirująświatła написав: сталина хз сколько нет, а культ личности остался. Если в западных компаниях сотрудники ориентированы на идею, то у нас на личность начальника, понравиться ему(ей) любой ценой. Соответственно кто этого не делает - белые вороны.

Аж цікаво стало, де це ви такого надивилися. За все життя в цілій купі компаній не бачив подібного. Може то в якихось бюджетних установах?

Аж цікаво стало, де це ви такого надивилися. За все життя в цілій купі компаній не бачив подібного. Може то в якихось бюджетних установах?

