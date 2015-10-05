Дев’ять ознак, які вказують, що вам хтось заздрить



Знецінення ваших досягнень та зусиль. Однією з найяскравіших ознак заздрості є схильність людини применшувати ваші успіхи або повністю ігнорувати ваші старання. Замість щирих привітань ви можете почути зневажливі коментарі, натяки на випадковість вашого успіху або повне ігнорування ваших досягнень. Заздрісники навмисно скупі на компліменти, намагаючись переконати себе та оточення, що ви нічого особливого не зробили і вам просто «пощастило». Похвала від таких людей — рідкість, а їхні слова часто позбавлені щирості.



Нагнітання негативу та акцентування на можливих проблемах. Коли у вашому житті з’являється нова перспектива — омріяна робота, нові стосунки, цікава подорож — заздрісна людина замість підтримки почне активно наголошувати на потенційних труднощах та небезпеках. Вона буде всіляко намагатися переконати вас у тому, що все обов’язково закінчиться погано, малюючи у вашій уяві картину невдачі. Таким чином заздрісник несвідомо намагається зменшити вашу радість та вселити невпевненість.



Дії за вашою спиною та нечесна конкуренція. Заздрість може проявлятися у підступних діях, які людина вчиняє за вашою спиною. Вона може лицемірно усміхатися вам в очі, вдавати радість за ваші успіхи, а позаочі робити все можливе, щоб відібрати те, що ви маєте, або ж отримати те саме, що й ви, не гребуючи нечесними методами, плітками чи навіть зрадою. Така поведінка є прямим наслідком заздрості та бажання зрівнятися з вами за будь-яку ціну.



Постійне змагання та бажання перевершити. Заздрісна людина відчуває постійну потребу змагатися з вами у всьому, навіть у дрібницях. Це може проявлятися у розмові, коли вона всіляко намагається перетягнути увагу на себе, ігноруючи вашу думку або перебиваючи. Вона може нав’язливо порівнювати свої досягнення з вашими, намагаючись довести свою перевагу — у кого кращі стосунки, хто смачніше готує, хто досяг більшого успіху в певній сфері. Це нав’язливе бажання бути кращим за вас є яскравою ознакою заздрості.



Сприйняття вашого професійного успіху як випадкової удачі. Заздрісники рідко визнають ваші зусилля та наполегливість у досягненні кар’єрних висот. Вони схильні пояснювати ваш успіх виключно випадковою удачею, щасливим збігом обставин або протекцією. Вони можуть зневажливо заявляти, що «кожен так може» і у вашому кар’єрному зростанні немає нічого особливого — просто «пощастило» вам, а не їм. Таке знецінення вашої праці є способом применшити ваші заслуги у власних очах та очах оточення.



Спроби принизити вашу гідність та підірвати впевненість. Заздрість часто проявляється у бажанні принизити вас, щоб на вашому тлі здаватися кращим. Заздрісна людина буде всіляко намагатися підірвати вашу впевненість у собі, сіяти сумніви у ваших здібностях та досягненнях. Вона може робити образливі зауваження, критикувати ваші рішення або висміювати ваші невдачі, намагаючись таким чином підвищити власну самооцінку вашим коштом.



Насолода від ваших невдач та акцентування на поганих новинах. Коли у вашому житті все складається добре, заздрісна людина може відчувати дискомфорт. Вона може шукати будь-яку можливість повідомити вам погані новини, навіть незначні, або ж акцентувати увагу на ваших дрібних проблемах. Їй подобається бачити, що у вас не все ідеально, адже це підсвідомо вирівнює її власне сприйняття дійсності.



Активне обговорення вас за спиною та поширення пліток. Заздрість часто виливається у плітки та обговорення вас за вашою спиною з друзями, знайомими чи колегами. Люди, які заздрять, можуть поширювати неправдиву інформацію, перекручувати факти або ж просто висловлювати негативні судження про вас у вашій відсутності. Пліткування є проявом безсилля, заздрості та образи, способом зіпсувати вашу репутацію в очах інших.



Неприємні «жарти», сарказм та двозначні компліменти. Якщо людина часто відпускає на вашу адресу неприємні коментарі, прикриваючись жартами, або ж робить двозначні компліменти, в яких відчувається сарказм, це з великою ймовірністю свідчить про її заздрість. Такі «жарти» та «компліменти» є завуальованим способом висловити негативні емоції та принизити вас, не беручи на себе прямої відповідальності за свої слова.



