Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:07

для всіх, хто цікавиться як "психологи" розводять (в 99% жінок) на гроші



психолог:
-має розмовляти коректно
-не давати обіцянок
-не перебільшувати свою компетентність
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:34

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  Сибарит написав:

Бедное животное, на две недели осталось в гордом одиночестве, прям как орел на вершине Кавказа…
Две недели
ви помітили що в сучасної молоді анекдот як культурний феномен вмер?

анекдоти це тема людей 40+, у молоді меми, shorts, reals, ШІ відео
всього не порахуєш

то застиглі форми а анекдот якось більше від розказщика залежить
