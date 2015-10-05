RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:07

для всіх, хто цікавиться як "психологи" розводять (в 99% жінок) на гроші



психолог:
-має розмовляти коректно
-не давати обіцянок
-не перебільшувати свою компетентність
  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  Сибарит написав:

Бедное животное, на две недели осталось в гордом одиночестве, прям как орел на вершине Кавказа…
Две недели
ви помітили що в сучасної молоді анекдот як культурний феномен вмер?

анекдоти це тема людей 40+, у молоді меми, shorts, reals, ШІ відео
всього не порахуєш

то застиглі форми а анекдот якось більше від розказщика залежить
Re: Психологія та саморозвиток

  Banderlog написав:то застиглі форми а анекдот якось більше від розказщика залежить


у мене був приятель (з 1995 мешкає в США), коли ми були студентами він в компанії любив розказувати анектоти
спочатку він казав післе -1ї рюмки, всі сміялись
а через 2 години, коли всі трохи на підпитку, він розказував той самий анекдот,
а коли він тільки починав, то всі вже реготали...
а він питає, а так ви знаєте цей?
так, ти вже сьогодні його розказав

ми навіть не п'яні були, всі додому на своїх ногах доходили
чому він таке робив? за це і отримав псевдо "Семен Семенич"(Горбунков)
каже, на Хєллоуин його краща роль "Семен Семенич"
  Banderlog написав:випускники дитбудинків мають проблеми з соціальною адаптацією і багато з них спутується з криміналом. А ті ваші дослідження заказні.
при чём тут травмы к расстройствам поведения? Типа семейные дети не становятся наркоманами, бандитами и не имеют проблем с социализацией. Это неспецифические проблемы выпускников детдомов.

Специфические неумение обустроить быт, низкая самооценка, низкая мотивация достижений, неумение рационально распоряжаться деньгами и другими активами. Нереалистичные ожидания от семьи и отношений.


Но это не следствие травм, а специфичность детдомовского опыта. Если до подросткового возраста такой ребенок попадает в семью, таких проблем обычно не возникает. В подростковом уже 50/50 потому что основные зоны мозга сформированы. Но это тоже не приговор. Им нужна помощь в адаптации. Расстройства поведения не диагноз. Как вы вам этого не хотелось.
Re: Психологія та саморозвиток

  Wirująświatła написав:ранее я давал инфу в каком возрасте какие нарушения имеют место.

То по вашому всі комплекси дорослі набувають коли? Хіба не дітьми й підлітками? Коли набирають основні патерни поведінки, розуміння що таке довіра, патерни відношення до інших людей, до протилежної статі, схильніть до тоскичних відносин, абьюзерства, комплексу жертви, хворобливої потреби визнання і ще купи всього, що потім заважає їм в житті будувати стосунки, як робочі так і особисті, руйнує сім'ї, і переноситься вже їх нащадкам.
Тут на форумі можна спостерігати доречі
Але так, якщо психіатр каже "не клінічний випадок" - нічого не сталося, і діти з приютів, гідність яких пригноблювалася все дитинство, не виносять ніякх наслідків, головне не тепличні, і раптом що психологи штатні всьо порішають
  Wirująświatła написав:тьма исследований что усыновленные дети не отличаются от биологических.

При розтині - навіть не буду сперечатися
  Banderlog написав:
  Сибарит написав:Бедное животное, на две недели осталось в гордом одиночестве, прям как орел на вершине Кавказа…
Две недели
ви помітили що в сучасної молоді анекдот як культурний феномен вмер?

Бо їх замінили меми
  Banderlog написав:У вас ж пацан котрий вбив дєдушку лопатою у нормальний
каждый день одна сторона убивает другую на войне, все ненормальные? Каждый день люди гибнут в дтп по вине водителей, все виновные ненормальные? Или это касается только одного подростка, а остальным типа можно. У любого действия есть мотивы. По ним определяется нормальность. Любой подросток не до конца осознает последствия вы в курсе? Это по сути ребенок в более взрослом теле. Иногда со щетиной. Природа так шутит что тело взрослеет рано а психика отстаёт . Я в свои 13 по заграничным базарам ездил. А сейчас в 13 чё делают, в игры играют и в Макдональдс сидят.
  Faceless написав:То по вашому всі комплекси дорослі набувають коли? Хіба не дітьми й підлітками
как много убийц/наркоманов/насильников/воров среди детей/подростков и среди взрослых? Слишком просто всё скинуть на детские травмы. Покопавшись в детстве любого ребенка я там найду десятки травмирующих событий, но преступниками становятся почему то не только лишь все, а точнее несколько %

Может причина не в детских травмах?
  Faceless написав:діти з приютів, гідність яких пригноблювалася все дитинство
а здесь стоп. Буллинг не специфическая проблема детских домов. Он отлично процветает и в обычных школах. Причем способа борьбы с ним нет. Например плюнет в прямом смысле весь класс на какого то ребёнка, что родители, учителя и директор им сделают? Нет такой статьи в законе запрещающей плеваться. Всегда можно сказать мы случайно плевали в сторону и промахнулись. А унижение есть.

Я тут хз сколько распинался что основной буллинг идёт без физического насилия. Сплетни, бойкоты и т.д. в детдомах такое тоже возможно, но в целом там дружеская семейная атмосфера, потому что все в одной лодке. Иза заниженной самооценки борьбы за статусы нет. Любого могут заложить, поэтому дети стараются не ссорится, скорее прикрывают друг друга. Но и дружбы нет. Присутствует определенное недоверие. Этот барьер сложно сломать. Скорее каждый сам по себе. Хотя все сильно зависит от педагогов и психологов. Если детьми занимаются, атмосфера улучшается до вполне домашней. Психика ребенка просит безопасности и значимого взрослого. Некоторых воспитателей любят как родных мам.

С 14й минуты куда деваются травмы. К сожалению воспитатель не знает такого слова как нейропластичность. Интуитивно она описала все верно. Ребенок не живёт ни прошлым ни будущим. Если в настоящий момент безопасно, он не голоден, не одинок, его не булят он будет счастлив без каких либо доп.условий. не хватает родителей? Ребенок придумает игру в которой родители есть и уснет счастливый.

Так работает нейропластичность. но против буллинга и других видов насилия нейропластичность бессильна.

