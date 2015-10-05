Форуми / Все про гроші: інші

TUR написав: Wirująświatła написав: Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого. Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого.

Мда уж... С такой логикой или таким психологом можно далеко зайти... Мда уж... С такой логикой или таким психологом можно далеко зайти...

Мда уж... С такой логикой или таким психологом можно далеко зайти... Мда уж... С такой логикой или таким психологом можно далеко зайти... То есть просто как человек (если я психолог) я тут писать уже не могу? Инфантильность 150 уровня. Как будто вы только о своем туризме а хотаб о вертолётах пишете.



У детского и взрослого воровства принципиально разные корни. Ребенок ворует чтобы удовлетворить свои потребности, поскольку он не самодостаточный, пойти заработать на еду или велосипед не в состоянии.



Общество обязано содержать детей, в нашем случае эти обязанности переложили на родителей/опекунов.



А если родителей нет, ну там ребенка воспитывает бабушка с мизерной пенсией или семья многодетная/малоимущая? Правильно, пускай носит лохмотья, жрёт на мусорке, растёт без велика и смартфона. Главное чтобы не воровал. Потому что в вашем кармане на одну булочку станет меньше, а это катастрофа.





С какими циничными людьми я здесь общаюсь. Интересно это уже моральное дно или ещё есть куда падать? Я даже подросткам не объясняю элементарные вещи, какие объясняю здесь взрослым людям.



Воровство зло, потому что оно искажает представление о том как можно приемлимо добывать материальные ценности.



То есть просто как человек (если я психолог) я тут писать уже не могу? Инфантильность 150 уровня. Как будто вы только о своем туризме а хотаб о вертолётах пишете.

У детского и взрослого воровства принципиально разные корни. Ребенок ворует чтобы удовлетворить свои потребности, поскольку он не самодостаточный, пойти заработать на еду или велосипед не в состоянии.

Общество обязано содержать детей, в нашем случае эти обязанности переложили на родителей/опекунов.

А если родителей нет, ну там ребенка воспитывает бабушка с мизерной пенсией или семья многодетная/малоимущая? Правильно, пускай носит лохмотья, жрёт на мусорке, растёт без велика и смартфона. Главное чтобы не воровал. Потому что в вашем кармане на одну булочку станет меньше, а это катастрофа.

С какими циничными людьми я здесь общаюсь. Интересно это уже моральное дно или ещё есть куда падать? Я даже подросткам не объясняю элементарные вещи, какие объясняю здесь взрослым людям.

Воровство зло, потому что оно искажает представление о том как можно приемлимо добывать материальные ценности.

Но и вы тоже зло, потому что думаете только о себе. Я таким людям говорю зачем вы живёте в обществе? Идите жить в лес. А лучше на необитаемый остров. Там у вас ничего не украдут и никого не придется содержать.

Wirująświatła

Повідомлень: 30915 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 07:36 Не так давно мы устроили социальный эксперимент - подростки на улице продавали упакованную сладость - чокопай. Недорого за 0,6$ объясняли что очень нужны деньги. Взрослые отказывались, а другие подростки охотно покупали. Это фейслесу живой пример в каком возрасте начинаются психологические проблемы. Подростки вам намного быстрее и охотнее помогут, если вы к ним обратитесь за помощью, чем взрослые.







При этом находились малые которые платили в 60 раз больше той цены, которую просили стримеры





Кстати за неделю стримеры со 2го видео продали чокопая на 1куе. При этом ни один взрослый не купил.

Wirująświatła

Повідомлень: 30915 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 07:46 Wirująświatła



если родителей нет, ну там ребенка воспитывает бабушка с мизерной пенсией или семья многодетная/малоимущая?





1.Але ж в твою бутність підлітком ви витягували дітей у батьків щоб приворовувати. Хіба вони були голодні?

2. А коли дитина (підліток) приворовує (з твого ж схвалення і навчання), перед цим йде перевірка, а чи не останню булочку ти витягуєш у того, у кого береш? А що якщо у лоточника дитина з інвалідністю і він сам ледве зводить кінці з кінцями, торгуючи тими булочками, які ви крали?

1.Але ж в твою бутність підлітком ви витягували дітей у батьків щоб приворовувати. Хіба вони були голодні?

2. А коли дитина (підліток) приворовує (з твого ж схвалення і навчання), перед цим йде перевірка, а чи не останню булочку ти витягуєш у того, у кого береш? А що якщо у лоточника дитина з інвалідністю і він сам ледве зводить кінці з кінцями, торгуючи тими булочками, які ви крали?

Ви ж не робінгудили, ви просто брали що могли взяти. Без розбору.

Hotab



Что значит вытягивали детей у родителей? Они (дети) сами этого хотели. Насильно в Одессу никого не тащили и заранее всех предупреждали какие могут быть трудности. Hotab написав: 2. А коли дитина (підліток) приворовує (з твого ж схвалення і навчання), перед цим йде перевірка, а чи не останню булочку ти витягуєш у того, у кого береш? А що якщо у лоточника дитина з інвалідністю і він сам ледве зводить кінці з кінцями, торгуючи тими булочками, які ви крали 2. А коли дитина (підліток) приворовує (з твого ж схвалення і навчання), перед цим йде перевірка, а чи не останню булочку ти витягуєш у того, у кого береш? А що якщо у лоточника дитина з інвалідністю і він сам ледве зводить кінці з кінцями, торгуючи тими булочками, які ви крали 2. конечно именно малоимущие открывают в Одессе магазины булочек.



1. Я где то говорил что это правильно и так должно быть? Все же сначала они выпрашивали еду. Воровали то уже когда никто не давал. Так что всё по канону. Общество отказывалось кормить своих детей.

Что значит вытягивали детей у родителей? Они (дети) сами этого хотели. Насильно в Одессу никого не тащили и заранее всех предупреждали какие могут быть трудности.

2. конечно именно малоимущие открывают в Одессе магазины булочек.

3. продолжение темы форумного цинизма - требовать от детей как от взрослых. Ага сначала мы давали заполнить декларацию о доходах и когда видели неоплаченные налоги воровали булочку.

Wirująświatła

Повідомлень: 30915 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 08:04 Wirująświatła



Ага сначала мы давали заполнить декларацию о доходах и когда видели неоплаченные налоги воровали булочку.





Так може не потрібно розказувати про відновлення справедливості «спільнота не хоче годувати своїх дітей, то вони беруть у дорослих як вміють», бо можливо вони (з твоїм наачанням та заохоченням) ) беруть теж у дітей. Просто інших.





Что значит вытягивали детей у родителей?





Так може не потрібно розказувати про відновлення справедливості «спільнота не хоче годувати своїх дітей, то вони беруть у дорослих як вміють», бо можливо вони (з твоїм наачанням та заохоченням) ) беруть теж у дітей. Просто інших.

«приходили толпой к родителям члена «банды» и …»

Hotab



що це меняет? У нас официально одни дети 1й сорт другие 2й? Или от твоего "може не потрібно" куда то деваются детские потребности? Конечно неприятно осознавать что кто то хочет от тебя булочку на халяву. А потом тебе на элитный алкоголь не хватит.

В итоге получается такая куета, чужих детей мы содержать не хотим, но когда приходит война, вчерашние дети почему то должны нас защищать.

ты бы может искал мои цитаты. Если уже хочешь меня чем то пнуть. Об этом было иначе написано. В основном родители сами всех отпускали. Конечно приходилось врать что в Одессе есть где жить (у родственников) и т.д.

Wirująświatła

Повідомлень: 30915 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 08:27 rjkz написав: Замечательный совет.

Пусть получит опыт воровства.

Какой еще?

Убийства, изнасилования?

Может и в тюрьме пусть посидит?

Так, для опыта.

Что-то я без этого опыта как-то прожил полвека и не парюсь.

Замечательный совет.
Пусть получит опыт воровства.
Какой еще?
Убийства, изнасилования?
Может и в тюрьме пусть посидит?
Так, для опыта.
Что-то я без этого опыта как-то прожил полвека и не парюсь.
Наверное, не правильно жил. Не было в моей жизни такого "значимого взрослого", который-бы всему этому научил.



Один молодий чоловік в середині 70х дуже хотів мати джинси, можна було купити у спекулянтів, або у моряків під рестораном (бо инстранним морякам долари на рублі міняли в інтерклубі, тому вони продавали щось щоб вистачило на дівчат і ресторан),

коли моряк(негр) приніс джинси цей хлорець вирішив не платити гроші, а "дати в морду і тікати", за це отримав 5 років. Відсидів, отружився, двоє дітей (син, дочка).

І коли сину було 18 чи 19 вони з татком пішли на діло, в барі випивав чоловік і вони вирішили позбавити його гаманця. Чоловік на підпитку виявився офіцером СБУ, скрутив синочка (татко не втрутився по двоє це банда, і до того він вже був судимий), прийшов додому і каже дружіні -Вадика захомутали.

Адвокат намагався владняти до суда, казав що 3к доларів і справу закриють, офіцер згоден забрати заяву.

А татко вирішив по іншому: він має сісти, там його навчать сенсу життя. Я відсидів і все нормально, працюю, маю дружину і дітей і в нього все буде гарно. Вадику дали 3 роки, в тюрьмі він став норкаманом, його поставили на счетчик, він почав шомісяця вимагати від батьків по 200-250дол, через півроку батькам грошей не було у кого взяти, бо вони не повертали борги.

Вадика дуже сильно за борги побили і він помер через 10 днів, це був 2003р (йому було 23р).

У мене на судні був 3й штурман, який виріс з Вадиком в одному під"їзді, каже таке

повертаюсь вечором після навчань з Маринеско (середня мореходка), сидить Вадик і друзі біля ларька і пьють пиво, кличуть :йди до нас , пивом пригостимо.

Хлопці, а гроши звідки? Так ми тут чатуємо на п"яних біля ларька , потім кодлом їх **** і гроші відбираємо.

Один молодий чоловік в середині 70х дуже хотів мати джинси, можна було купити у спекулянтів, або у моряків під рестораном (бо инстранним морякам долари на рублі міняли в інтерклубі, тому вони продавали щось щоб вистачило на дівчат і ресторан),

коли моряк(негр) приніс джинси цей хлорець вирішив не платити гроші, а "дати в морду і тікати", за це отримав 5 років. Відсидів, отружився, двоє дітей (син, дочка).

І коли сину було 18 чи 19 вони з татком пішли на діло, в барі випивав чоловік і вони вирішили позбавити його гаманця. Чоловік на підпитку виявився офіцером СБУ, скрутив синочка (татко не втрутився по двоє це банда, і до того він вже був судимий), прийшов додому і каже дружіні -Вадика захомутали.

Адвокат намагався владняти до суда, казав що 3к доларів і справу закриють, офіцер згоден забрати заяву.

А татко вирішив по іншому: він має сісти, там його навчать сенсу життя. Я відсидів і все нормально, працюю, маю дружину і дітей і в нього все буде гарно. Вадику дали 3 роки, в тюрьмі він став норкаманом, його поставили на счетчик, він почав шомісяця вимагати від батьків по 200-250дол, через півроку батькам грошей не було у кого взяти, бо вони не повертали борги.

Вадика дуже сильно за борги побили і він помер через 10 днів, це був 2003р (йому було 23р).

У мене на судні був 3й штурман, який виріс з Вадиком в одному під"їзді, каже таке

повертаюсь вечором після навчань з Маринеско (середня мореходка), сидить Вадик і друзі біля ларька і пьють пиво, кличуть :йди до нас , пивом пригостимо.

Хлопці, а гроши звідки? Так ми тут чатуємо на п"яних біля ларька , потім кодлом їх **** і гроші відбираємо.

Тобто, коли він з батьком пійшов у бар грабувати, у нього вже був дворовий досвід, так Віталік? це я не про твою банду випадково дізнався, тому Вадику було б согодні 45

prodigy





У нас официально одни дети 1й сорт другие 2й?





Сорт то однаковий. Але закриваючи (незаконним і аморальним шляхом) потребу однієї дитини , вас, старших наставників воровитих дітей не хвилює чи не створюєте ви проблему для інших дітей. Я це вже втретє кажу, але ти стараєшся не помічати))





Если уже хочешь меня чем то пнуть.





Сорт то однаковий. Але закриваючи (незаконним і аморальним шляхом) потребу однієї дитини , вас, старших наставників воровитих дітей не хвилює чи не створюєте ви проблему для інших дітей. Я це вже втретє кажу, але ти стараєшся не помічати))

Та не хочу я тебе пнуть. Просто ти намагаєшся фігой срам прикрити .

Hotab

Например, в анекдотах про трёх лидеров, летящих в самолёте, фамилии постоянно меняются.



Например, в анекдотах про трёх лидеров, летящих в самолёте, фамилии постоянно меняются.

Но да, жанр умирающий, ибо он устный, а устное общение заметно уменьшилось.

Сибарит

