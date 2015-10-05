Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 834835836837 Додано: Чет 20 лис, 2025 09:36 Сибарит написав: ... попытаться найти момент, когда желание сменяется нежеланием и понять, сколько на это нужно времени ... попытаться найти момент, когда желание сменяется нежеланием и понять, сколько на это нужно времени это недостижимо для меня. Покупаю например копчёного карпа, очень люблю эту рыбу, в момент покупки я не знаю захочу ли я его кушать, например в тот момент я не голоден. Но проходит несколько часов или даже сутки, рыба лежит в холодильнике, я понимаю что голоден, надо бы перекусить, но рыбу не хочу. Только если заставлять себя. Но если заставлять тогда можно и сухим хлебом давиться. Зачем платить больше?



Пока что заходит то что уместно кушать со сметаной- Блинчики, вареники, супы, грибы, картошка пюре (фри уже не заходит). Некоторые салаты. Сидр из дыни хорош. Могу ведро выпить. это недостижимо для меня. Покупаю например копчёного карпа, очень люблю эту рыбу, в момент покупки я не знаю захочу ли я его кушать, например в тот момент я не голоден. Но проходит несколько часов или даже сутки, рыба лежит в холодильнике, я понимаю что голоден, надо бы перекусить, но рыбу не хочу. Только если заставлять себя. Но если заставлять тогда можно и сухим хлебом давиться. Зачем платить больше?Пока что заходит то что уместно кушать со сметаной- Блинчики, вареники, супы, грибы, картошка пюре (фри уже не заходит). Некоторые салаты. Сидр из дыни хорош. Могу ведро выпить. Wirująświatła

Wirująświatła

Повідомлень: 30920 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз.

Пьют, курят, воруют, с пеленок, свободы - хоть залейся Так ващ идеал - ромы.Пьют, курят, воруют, с пеленок, свободы - хоть залейся нет. Но и обсуждать с вами или идеалы смысла нет, вы их никогда не достигнете. .





Про воровство. лучше пусть ребенок украдёт и осознает глубину и мерзость этого поступка, чем боится всего на свете, в т.ч. воровства. Нейронные связи по книжкам и ютубу не формируются. Домашний ребенок к сожалению, очень ограниченный в плане личного опыта. Негде этот опыт дома получить. Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого. Природа не терпит деградации. нет. Но и обсуждать с вами или идеалы смысла нет, вы их никогда не достигнете. .Про воровство. лучше пусть ребенок украдёт и осознает глубину и мерзость этого поступка, чем боится всего на свете, в т.ч. воровства. Нейронные связи по книжкам и ютубу не формируются. Домашний ребенок к сожалению, очень ограниченный в плане личного опыта. Негде этот опыт дома получить. Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого. Природа не терпит деградации.



Замечательный совет.

Пусть получит опыт воровства.

Какой еще?

Убийства, изнасилования?

Может и в тюрьме пусть посидит?

Так, для опыта.

Что-то я без этого опыта как-то прожил полвека и не парюсь.

Наверное, не правильно жил. Не было в моей жизни такого "значимого взрослого", который-бы всему этому научил. Замечательный совет.Пусть получит опыт воровства.Какой еще?Убийства, изнасилования?Может и в тюрьме пусть посидит?Так, для опыта.Что-то я без этого опыта как-то прожил полвека и не парюсь.Наверное, не правильно жил. Не было в моей жизни такого "значимого взрослого", который-бы всему этому научил. цей "любий значімий взрослий" по факту не любий, батьків він чомусь позбавляє права бути значімими.

Banderlog

Повідомлень: 3977 З нами з: 24.06.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 106 раз.

Повідомлень: 3977 З нами з: 24.06.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 106 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 09:51 Hotab написав: Але закриваючи (незаконним і аморальним шляхом) потребу однієї дитини , вас, старших наставників воровитих дітей не хвилює чи не створюєте ви проблему для інших дітей Але закриваючи (незаконним і аморальним шляхом) потребу однієї дитини , вас, старших наставників воровитих дітей не хвилює чи не створюєте ви проблему для інших дітей я все замечаю и тебе уже ответил, ребенку нужно удовлетворить СВОИ потребности. Здесь и сейчас. Он не задумывается о том где эта булочка берется, чей это труд и кто ещё на нее претендует. Это уже плоскость морали. если переходить в неё, ребёнок не просил его (и других детей) рожать.



Так же он не несёт ответственности за материальное обеспечение себя и других детей. Которую ты хочешь ему косвенно вменить. Типа ты украл булочку у другого ребенка и несёшь ответственность за то что другой теперь голодный.



У него банально нет ресурсов качественно себя обеспечить в т.ч. базовые потребности (если бабушка опекун или многодетная семья с этой задачей не справляется).



Общество сняло с себя ответственность за обеспечение подобных кейсов. Государство конечно кидает им подачку, несоизмеримо малую учитывая цены.



Wirująświatła

Повідомлень: 30920 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз.

Повідомлень: 30920 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 09:53 Wirująświatła написав: Но если заставлять тогда можно и сухим хлебом давиться. Зачем платить больше?

Но если заставлять тогда можно и сухим хлебом давиться. Зачем платить больше?

Хлеб не даст весь необходимый набор веществ.

Происходящее похоже на смену вкусов. Такое с нами иногда происходит. Ну или организм требует сметаны.



Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9118 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6504 раз. Подякували: 21694 раз.

вареного? Копчёное со сметаной не сочетается.

Wirująświatła

Повідомлень: 30920 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз.

Вообще-то карася в сметане обычно жарят.

Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9118 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6504 раз. Подякували: 21694 раз.



Современный родитель, при том что должен материально обеспечивать своих детей, при этом конкурирует со всеми остальными взрослыми за "ум и сердце" своего ребенка. Не думайте что вас будут любить априори. Выбор кого любить большой.



Wirująświatła

Повідомлень: 30920 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз.

Повідомлень: 30920 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 10:08 Wirująświatła написав: Hotab написав: Але закриваючи (незаконним і аморальним шляхом) потребу однієї дитини , вас, старших наставників воровитих дітей не хвилює чи не створюєте ви проблему для інших дітей Але закриваючи (незаконним і аморальним шляхом) потребу однієї дитини , вас, старших наставників воровитих дітей не хвилює чи не створюєте ви проблему для інших дітей я все замечаю и тебе уже ответил, ребенку нужно удовлетворить СВОИ потребности. Здесь и сейчас. Он не задумывается о том где эта булочка берется, чей это труд и кто ещё на нее претендует. Это уже плоскость морали. если переходить в неё, ребёнок не просил его (и других детей) рожать.



Так же он не несёт ответственности за материальное обеспечение себя и других детей. Которую ты хочешь ему косвенно вменить. Типа ты украл булочку у другого ребенка и несёшь ответственность за то что другой теперь голодный.



У него банально нет ресурсов качественно себя обеспечить в т.ч. базовые потребности (если бабушка опекун или многодетная семья с этой задачей не справляется).



Общество сняло с себя ответственность за обеспечение подобных кейсов. Государство конечно кидает им подачку, несоизмеримо малую учитывая цены.



В итоге приходим к задаче с вагонетками что лучше покушать самому при этом что бы голодал другой или отдать (не взять) последнее и остаться голодным. Дети всегда выберут накормить себя. Умереть ради того , чтобы сосед купил своему ребенку айфон это уже другой уровень ответственности. Я так понимаю ты к этому призываешь? я все замечаю и тебе уже ответил, ребенку нужно удовлетворить СВОИ потребности. Здесь и сейчас. Он не задумывается о том где эта булочка берется, чей это труд и кто ещё на нее претендует. Это уже плоскость морали. если переходить в неё, ребёнок не просил его (и других детей) рожать.Так же он не несёт ответственности за материальное обеспечение себя и других детей. Которую ты хочешь ему косвенно вменить. Типа ты украл булочку у другого ребенка и несёшь ответственность за то что другой теперь голодный.У него банально нет ресурсов качественно себя обеспечить в т.ч. базовые потребности (если бабушка опекун или многодетная семья с этой задачей не справляется).Общество сняло с себя ответственность за обеспечение подобных кейсов. Государство конечно кидает им подачку, несоизмеримо малую учитывая цены.В итоге приходим к задаче с вагонетками что лучше покушать самому при этом что бы голодал другой или отдать (не взять) последнее и остаться голодным. Дети всегда выберут накормить себя. Умереть ради того , чтобы сосед купил своему ребенку айфон это уже другой уровень ответственности. Я так понимаю ты к этому призываешь?



Ти упорно прибираєш з цієї схеми старших (себе ) які навчають «не знати» , що звідки береться і які наслідки для тих, у кого вкрали. Не кажучи про те, що ніде діти діти вдома , звідки ви їх висмикували аобродяжнічать, не голодали. Не мали «айфонів» як і інших - вірю. Але точно не голодали. Проте такий підход і принцип не має межі: у мене Ксяомі , у тебе айфон і авто, нічого страшного якщо я у тебе йобну айфон, у тебе буде ще авто і елітний алкоголь.,

Hotab Повідомлень: 17200 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2539 раз.



Если про современного меня, никого воровать я не учу и не мотивирую. Но если для какого то ребенка это станет вопросом выживания - научу на раз два. Для меня жизнь человека дороже моральных норм. Написанных чтобы ты защитил свои капиталы. Я так понял для форучан предпочтительнее чтобы ребенок сдох с голоду, чем что то своровал. Называется свою булочку/айфон оцениваю дороже чужой жизни. Hotab написав: Проте такий підход і принцип не має межі: у мене Ксяомі , у тебе айфон і авто, нічого страшного якщо я у тебе йобну айфон, у тебе буде ще авто і елітний алкоголь., Проте такий підход і принцип не має межі: у мене Ксяомі , у тебе айфон і авто, нічого страшного якщо я у тебе йобну айфон, у тебе буде ще авто і елітний алкоголь., граница есть, но да она размыта. Начнем с того что (кроме базовых) потребности ребенка задаёт общество.





Если у всех в классе есть смартфон а у одного Серёжи нет, совершенно нормально что Сережа его тоже хочет. Стандарты жизни задаёт общество. Можно конечно сказать Серёже что наши предки жили без смартфона и ты проживёшь, но это скорее всего его травмирует. Как минимум ударит по самооценке и по вере в свои силы. Возможно по желанию социализироваться. Или сформирует виктимную позицию. (Не путать с РАС)



Когда я делаю соц.эксперименты с участием подростков в случае их успешности это дико поднимает их веру в себя , они становятся мотивированы на какие то достижения. Ребенок/подросток много чего не понимает или понимает криво. Их понимание меняется буквально на глазах с получением каждого нового опыта. Этим процессом можно управлять подкидывая им те или другие кейсы.



ты про какого меня сейчас говоришь? Про того который в 15 ездил в Одессу? Так 15 лет это тоже ребёнок, который не в состоянии себя обеспечить. И которому ты хочешь вменить какую то ответственность. Или у нас в 15 лет детям дают квартиру и работу? А потребности в жилье, одежде и питании есть. Вот такая куета выходит. Если родители не в состоянии всё обеспечить, проблема падает на голову ребенка.

Если про современного меня, никого воровать я не учу и не мотивирую. Но если для какого то ребенка это станет вопросом выживания - научу на раз два. Для меня жизнь человека дороже моральных норм. Написанных чтобы ты защитил свои капиталы. Я так понял для форучан предпочтительнее чтобы ребенок сдох с голоду, чем что то своровал. Называется свою булочку/айфон оцениваю дороже чужой жизни.

граница есть, но да она размыта. Начнем с того что (кроме базовых) потребности ребенка задаёт общество.

Если у всех в классе есть смартфон а у одного Серёжи нет, совершенно нормально что Сережа его тоже хочет. Стандарты жизни задаёт общество. Можно конечно сказать Серёже что наши предки жили без смартфона и ты проживёшь, но это скорее всего его травмирует. Как минимум ударит по самооценке и по вере в свои силы. Возможно по желанию социализироваться. Или сформирует виктимную позицию. (Не путать с РАС)

Когда я делаю соц.эксперименты с участием подростков в случае их успешности это дико поднимает их веру в себя , они становятся мотивированы на какие то достижения. Ребенок/подросток много чего не понимает или понимает криво. Их понимание меняется буквально на глазах с получением каждого нового опыта. Этим процессом можно управлять подкидывая им те или другие кейсы.

Не стоит требовать от них слишком много. Лучше требуй от политиков и чиновников. Не дети главные воры в обществе.

Wirująświatła

Повідомлень: 30920 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз.

Повідомлень: 30920 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 10:34 Wirująświatła написав: Hotab написав: Але закриваючи (незаконним і аморальним шляхом) потребу однієї дитини , вас, старших наставників воровитих дітей не хвилює чи не створюєте ви проблему для інших дітей Але закриваючи (незаконним і аморальним шляхом) потребу однієї дитини , вас, старших наставників воровитих дітей не хвилює чи не створюєте ви проблему для інших дітей я все замечаю и тебе уже ответил, ребенку нужно удовлетворить СВОИ потребности. Здесь и сейчас. Он не задумывается о том где эта булочка берется, чей это труд и кто ещё на нее претендует. Это уже плоскость морали. если переходить в неё, ребёнок не просил его (и других детей) рожать.



я все замечаю и тебе уже ответил, ребенку нужно удовлетворить СВОИ потребности. Здесь и сейчас. Он не задумывается о том где эта булочка берется, чей это труд и кто ещё на нее претендует. Это уже плоскость морали. если переходить в неё, ребёнок не просил его (и других детей) рожать. при чому то шо він просив?

Його іще мали в яйцях питати ?

Ти чомусь коли йдеться про його обовязки вважаєш його не зрілим, а коли про бажання тоді зрілим. Так не буває.

при чому то шо він просив?
Його іще мали в яйцях питати ?
Ти чомусь коли йдеться про його обовязки вважаєш його не зрілим, а коли про бажання тоді зрілим. Так не буває.
Права і відповідальність ідуть рядом. А нема ручок нема мультиків.

Banderlog

Повідомлень: 3977 З нами з: 24.06.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 106 раз.

