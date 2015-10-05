Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 839840841842 Додано: П'ят 21 лис, 2025 04:46 Wirująświatła написав: Banderlog угу красиво на бумаге. Вспоминаю свое окружение ни у кого родители не были значимыми взрослыми. Мне рано дали самостоятельность, переезды поиск работы, стройка, крч не до меня им было в мои 13. Но и друзья не отставали делали что хотели и родители им не указ был. ссорились мирились. Кто то из дома убегал. В итоге приходили на какие то общие позиции, так и жили. Мама у меня католик а я ударился в Агни йогу и ее это сильно харило. Но попустило. Да и я далек от фанатизма в любом вопросе. В церковь за компанию с ней начал ходить уже после 40.



Ещё раз я не устанавливаю норм и не говорю как надо правильно. По разному бывает. Очень много от окружения зависит. Наверное 90% . гораздо больше чем от темперамента и воспитания. Окружение быстро испортит/перевоспитает. Ребенку нужна социализация и проходит она не на его условиях. угу красиво на бумаге. Вспоминаю свое окружение ни у кого родители не были значимыми взрослыми. Мне рано дали самостоятельность, переезды поиск работы, стройка, крч не до меня им было в мои 13. Но и друзья не отставали делали что хотели и родители им не указ был. ссорились мирились. Кто то из дома убегал. В итоге приходили на какие то общие позиции, так и жили. Мама у меня католик а я ударился в Агни йогу и ее это сильно харило. Но попустило. Да и я далек от фанатизма в любом вопросе. В церковь за компанию с ней начал ходить уже после 40.Ещё раз я не устанавливаю норм и не говорю как надо правильно. По разному бывает. Очень много от окружения зависит. Наверное 90% . гораздо больше чем от темперамента и воспитания. Окружение быстро испортит/перевоспитает. Ребенку нужна социализация и проходит она не на его условиях.



Ну признайте уже.

Оно ж лезет из всех щелей.

Ваша позиция - резултат того самого негативного ЛИЧНОГО опыта.

Вам просто не повезло в детской жизни.

Сочувствую.

Но это не типично.

По крайней мере в нормальных семьях.

Можно до хрипоты спорить только о %% ненормальных нормальных семей.

Но что-то никому в голову не приходило ранее нормальное и ненормальное менять местами. Ну признайте уже.Оно ж лезет из всех щелей.Ваша позиция - резултат того самого негативного ЛИЧНОГО опыта.Вам просто не повезло в детской жизни.Сочувствую.Но это не типично.По крайней мере в нормальных семьях.Можно до хрипоты спорить только о %% ненормальных нормальных семей.Но что-то никому в голову не приходило ранее нормальное и ненормальное менять местами. rjkz

Повідомлень: 18070 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8804 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 05:01 Сибарит написав: Banderlog написав: Например, папа может говорить о маме, даже когда её нет рядом: вспоминать, как ей было непросто заботиться о ребенке с первых дней его жизни, как она вставала ночами, переживала за каждую мелочь, сколько сил и любви она вложила в малыша.[/i]

[i]Мама, в свою очередь, может рассказывать о папе, формируя образ надежного защитника и человека, на которого всегда можно опереться. Она может показывать, что папина забота, труд и постоянное чувство ответственности — это тоже проявление любви. Например, папа может говорить о маме, даже когда её нет рядом: вспоминать, как ей было непросто заботиться о ребенке с первых дней его жизни, как она вставала ночами, переживала за каждую мелочь, сколько сил и любви она вложила в малыша.[/i][i]Мама, в свою очередь, может рассказывать о папе, формируя образ надежного защитника и человека, на которого всегда можно опереться. Она может показывать, что папина забота, труд и постоянное чувство ответственности — это тоже проявление любви.

Какой дремучий сексизм!

По нынешним временам, за такое и родительских прав лишиться можно.

(Не знаю, какой тут поставить смайлик) Какой дремучий сексизм!По нынешним временам, за такое и родительских прав лишиться можно.(Не знаю, какой тут поставить смайлик)



Не совсем сексизм.

Если там не ржачный смайлик подразумевался.

Это уже перегибы либерального общества.

Реально, папа не может ни рожать (присутствие при родах не счет, особенно если было в состоянии беспамятства тихонько на коврике в углу) ни кормить грудью ни вынашивать.

Да, много чего на самом деле папа может делать, чего большинство мужчин старается избегать. А маме, чтобы делать то, чего не может папа нужны силы. И немалые. И папа должен взять на себя то, что он может делать.

Так что на самом деле все логично и закономерно.

В современном обществе женщины водят машины (порой даже ого-го как), некоторые из них могут раскидать с пяток крепких мужиков, мужчины могут красить волосы и даже ногти, а некоторые ходить на каблуках. Но это небольшие %% крайних проявлений. Если говорить об среднестатистических, то распределение ролей все еще сохраняется. Не совсем сексизм.Если там не ржачный смайлик подразумевался.Это уже перегибы либерального общества.Реально, папа не может ни рожать (присутствие при родах не счет, особенно если было в состоянии беспамятства тихонько на коврике в углу) ни кормить грудью ни вынашивать.Да, много чего на самом деле папа может делать, чего большинство мужчин старается избегать. А маме, чтобы делать то, чего не может папа нужны силы. И немалые. И папа должен взять на себя то, что он может делать.Так что на самом деле все логично и закономерно.В современном обществе женщины водят машины (порой даже ого-го как), некоторые из них могут раскидать с пяток крепких мужиков, мужчины могут красить волосы и даже ногти, а некоторые ходить на каблуках. Но это небольшие %% крайних проявлений. Если говорить об среднестатистических, то распределение ролей все еще сохраняется. rjkz

Повідомлень: 18070 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8804 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 05:05 Banderlog написав: Сибарит написав: Banderlog написав: Давайте тоді- чи можно кедрові горіхи в соусі песто замінити арахісовими а якщо ні, то якими? Давайте тоді- чи можно кедрові горіхи в соусі песто замінити арахісовими а якщо ні, то якими?

Если опираться на то, что ни те, ни другие не являются орехами, замена выглядит равноценной 😁 Если опираться на то, что ни те, ни другие не являются орехами, замена выглядит равноценной 😁 нема, кедрових тут зара нема. Є іще фісташки я маю склонність загризати ними подобіє коняки.

Но для експерименту їх шкода

Коняку тож, шкода. Пю здебільшого на ничку.

Офіцери пють аджарі стаканами запах... хз не то він пальоний, не то фірма його одразу пальоним випускає, ужас. Я вже краще шпірту випю. нема, кедрових тут зара нема. Є іще фісташки я маю склонність загризати ними подобіє коняки.Но для експерименту їх шкодаКоняку тож, шкода. Пю здебільшого на ничку.Офіцери пють аджарі стаканамизапах... хз не то він пальоний, не то фірма його одразу пальоним випускає, ужас. Я вже краще шпірту випю.



Я хотел спросить, а что Вы имеете против кофе? Я хотел спросить, а что Вы имеете против кофе? rjkz

Повідомлень: 18070 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8804 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 09:03 rjkz написав: У детей есть родители, которых вы нигиллируете как класс.

Они детей и накормят и оденут и крышу над головой дадут У детей есть родители, которых вы нигиллируете как класс.Они детей и накормят и оденут и крышу над головой дадут то что все родители в состоянии полностью обеспечить потребности ребёнка - это инфантильная точка зрения есть много малоимущих, неполных семей, детей которые растут с бабушками и другими родственниками. У которых родители злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Или просто забивают на потребности ребёнка



Вы этого не видите и думаете что у всех всё так же само хорошо, как у вас и ваших друзей. Крч инфантильная точка зрения



Так же ребёнку мало для развития крыши над головой и питания. для развития нужно что-то ещё. Общение, приобретение навыков которые ценятся в окружении. Много чего. Место в группе. Родители не могут такое обеспечить. Вы же не придёте в школу не скажете это мой сын пожалуйста дружите с ним. Он как то сам должен заводить знакомства, связи, разрулировать конфликтые ситуации.





Самонадеянно верить что этот опыт падает с неба. На вас этот опыт почему то не упал. Вы же создаёте конфликты, там где они не нужны. Из за проблем с коммуникациями, которые у вас обострились после переезда в США. По вашим рассказам этим проблемам 100 лет и раньше вы как то их преодолевали, а тепер6увы



считаете что если привели ребёнка в школу теперь она обеспечит его развитие и выдаст сертификат на свой продукт. Остальное сделает Ютуб.



Если бы так было все дети были бы очень хорошо развиты интеллектуально и эмоционально.



rjkz написав: меня все больше складывается впечатление, что вам нужен или психолог или психиатр. меня все больше складывается впечатление, что вам нужен или психолог или психиатр.

Я бы с таким отцом наверное сбежал из дома, от вашего великолепного обеспечения в т.ч. лучше бы жил победнее, но чтобы мне не капали на мозги какую то дичь.



Быть чьей-то собачкой, удовольствие на любителя, хорошо помню как вы диктовали детям что им смотреть на ЮТ. Ребенок не смотря на возраст личность, и должен учиться самостоятельности, а не рассчитывать что родители его будут кормить и обеспечивать вечно, как домашнюю собачку.



Чтобы не размазывать далее эти сопли идите в чс. Большая просьба мне не писать и меня не цитировать. Имейте уважение хотя бы к себе, если не в состоянии уважать другую личность и точку зрения. Ваше уважением мне ниже спины, своими постами вы травите ветку, вызывая негативные эмоции. Подтасовывая не связанные факты, типа если я 30 лет назад учил детей воровать (будучи сам ребенком) то делаю это всё время до сих пор. то что все родители в состоянии полностью обеспечить потребности ребёнка - это инфантильная точка зрения есть много малоимущих, неполных семей, детей которые растут с бабушками и другими родственниками. У которых родители злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Или просто забивают на потребности ребёнкаВы этого не видите и думаете что у всех всё так же само хорошо, как у вас и ваших друзей. Крч инфантильная точка зренияТак же ребёнку мало для развития крыши над головой и питания. для развития нужно что-то ещё. Общение, приобретение навыков которые ценятся в окружении. Много чего. Место в группе. Родители не могут такое обеспечить. Вы же не придёте в школу не скажете это мой сын пожалуйста дружите с ним. Он как то сам должен заводить знакомства, связи, разрулировать конфликтые ситуации.Самонадеянно верить что этот опыт падает с неба. На вас этот опыт почему то не упал. Вы же создаёте конфликты, там где они не нужны. Из за проблем с коммуникациями, которые у вас обострились после переезда в США. По вашим рассказам этим проблемам 100 лет и раньше вы как то их преодолевали, а тепер6увысчитаете что если привели ребёнка в школу теперь она обеспечит его развитие и выдаст сертификат на свой продукт. Остальное сделает Ютуб.Если бы так было все дети были бы очень хорошо развиты интеллектуально и эмоционально.Я бы с таким отцом наверное сбежал из дома, от вашего великолепного обеспечения в т.ч. лучше бы жил победнее, но чтобы мне не капали на мозги какую то дичь.Быть чьей-то собачкой, удовольствие на любителя, хорошо помню как вы диктовали детям что им смотреть на ЮТ. Ребенок не смотря на возраст личность, и должен учиться самостоятельности, а не рассчитывать что родители его будут кормить и обеспечивать вечно, как домашнюю собачку.Чтобы не размазывать далее эти сопли идите в чс. Большая просьба мне не писать и меня не цитировать. Имейте уважение хотя бы к себе, если не в состоянии уважать другую личность и точку зрения. Ваше уважением мне ниже спины, своими постами вы травите ветку, вызывая негативные эмоции. Подтасовывая не связанные факты, типа если я 30 лет назад учил детей воровать (будучи сам ребенком) то делаю это всё время до сих пор. Wirująświatła

Повідомлень: 30930 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:25 rjkz написав: Набор еды в холодильнике - подтверждение отсутствия у интернатовских детей элементарных навыков самостоятельно вести домашнее хозяйство.

Ну, банку сгущенки вскрыть умения хватит.

Помниться, несмотря на свой статус "удобного ребенка", я по утрам себе яичницу сам жарил с первого класса.

Мои "удобные дети" себе макароны и пельмени хотя-бы могут сварить. Набор еды в холодильнике - подтверждение отсутствия у интернатовских детей элементарных навыков самостоятельно вести домашнее хозяйство.Ну, банку сгущенки вскрыть умения хватит.Помниться, несмотря на свой статус "удобного ребенка", я по утрам себе яичницу сам жарил с первого класса.Мои "удобные дети" себе макароны и пельмени хотя-бы могут сварить.

К стыду своему должен признаться, что будучи домашним ребенком, я тоже не продвинулся в кулинарии дальше яичницы и полуфабрикатов. К стыду своему должен признаться, что будучи домашним ребенком, я тоже не продвинулся в кулинарии дальше яичницы и полуфабрикатов. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9124 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6504 раз. Подякували: 21694 раз. Профіль 135 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:27 ИИ Основные потребности ребёнка меняются с возрастом в соответствии с этапами физического, эмоционального, когнитивного и социального развития. Ниже я привёл таблицу с ключевыми потребностями по возрастным периодам (по общепринятой классификации детских психологов и педиатров).



| Возраст | Физические потребности | Эмоциональные/психологические потребности | Когнитивные/игровые потребности | Социальные потребности

| 0–3 месяца | Сон 16–18 ч/сутки, грудное вскармливание/смесь по требованию, гигиена, тепло, тактильный контакт (ношение на руках) | Постоянное ощущение безопасности, быстрые реакции на плач, зрительный и голосовой контакт с мамой/папой | Сенсорная стимуляция (свет, звуки, контрастные игрушки) | Привязанность к основному взрослому (теория Боулби) |





| 3–6 месяцев | Сон 14–16 ч, введение прикорма с 5–6 мес (по рекомендациям ВОЗ), активное движение (перевороты) | Улыбки, «разговоры», эмоциональное зеркалирование, ритуалы (песенки перед сном) | Яркие игрушки, погремушки, игры в «ку-ку» | Расширение круга близких людей



|

| 6–12 месяцев | Сон 13–15 ч, полноценный прикорм, развитие мелкой моторики (хватание) | Поддержка исследования мира, защита от опасности без запретов «нельзя всё подряд» | Игрушки разных текстур, сортеры, пирамидки, первые слова | Страх чужих (8–9 мес.) → нужен надёжный взрослый |





| 1–3 года | Сон 12–14 ч, 3-разовое питание + перекусы, активные прогулки | Автономия (Эриксон: «я сам!»), чёткие границы, похвала за достижения | Сенсорные игры, сюжетно-ролевые игры, книжки с картинками, развитие речи | Первые друзья, параллельная игра |





| 3–6 лет (дошкольный) | Сон 10–12 ч, полноценное питание, спорт/танцы | Инициатива vs чувство вины (Эриксон), эмоциональная регуляция, сказкотерапия | Сюжетно-ролевые игры, рисование, конструкторы, вопросы «почему?», подготовка к школе | Игры в группе, правила, умение делиться, дружба |





| 6–11 лет (младший школьный) | Сон 9–11 ч, спорт минимум 1 ч в день, правильное питание | Успех и компетентность (Эриксон: трудолюбие vs неполноценность), поддержка в учёбе | Учебная деятельность, хобби, логические игры, чтение | Принадлежность к группе сверстников, лучшие друзья, командные игры |





| 12–18 лет (подростковый) | Сон 8–10 ч, здоровое питание, спорт, гигиена полового созревания | Идентичность vs ролевое смешение (Эриксон), принятие без условий, доверительные разговоры | Самообразование, выбор профессии, критическое мышление | Отделение от родителей, близкие романтические отношения, принадлежность к референтной группе |



Ключевые сквозные потребности на ВСЕХ возрастах (по пирамиде Маслоу, адаптированной для детей):

1. Физиологические (еда, сон, тепло, безопасность)

2. Безопасность и предсказуемость мира

3. Любовь и принадлежность (безусловное принятие)

4. Уважение и признание достижений

5. Самоактуализация (с возрастом всё больше)



Если родители закрывают эти потребности последовательно и вовремя — ребёнок растёт психически здоровым, уверенным и способным строить близкие отношения во взрослом возрасте.







как родители могу закрыть потребность в принадлежности к референтной группе и романтических отношениях?



Главное правило: не замещать собой референтную группу и не пытаться быть «лучшим другом» или выбирать партнёра за ребёнка. то есть никак.



1. Принадлежность к референтной группе (12–18 лет)

Это самая важная потребность подросткового возраста после базовой безопасности. Без неё — депрессия, девиантное поведение, зависимость от токсичных компаний.



Что могут делать родители:



+ Что делать - Что НЕ делать



+ Помогать находить «своих»: кружки, секции, лагеря, волонтёрство, киберспорт, косплей, музыкальные группы — всё, где собираются дети со схожими интересами |



- Запрещать общение «со всеми этими» без альтернативы |





+ Давать возможность проводить время с друзьями вне дома (ночёвки, походы, совместные поездки) |



- Требовать, чтобы друзья приходили только к вам домой под контролем |





+ Финансировать и логистически поддерживать хобби, которое объединяет (походный снаряжение, билеты на конвенты и т.д.)



- Обесценивать интересы подростка («это всё ерунда, лучше учись») |





+ Учить социальных навыков: как знакомиться, как выходить из конфликта, как говорить «нет»



- Решать конфликты с друзьями за ребёнка |





+ Быть «безопасной гаванью»: подросток должен знать, что если в компании что-то пойдёт не так — он может позвонить в 3 ночи и его заберут без нравоучений



- Устраивать допросы за каждую вечеринку |







2. Романтические отношения

Здесь роль родителей — не давать любовь, а снять страхи и дать навыки.



+ Полезные действия родителей - Вредные действия



+ Открыто говорить о сексе, контрацепции, согласии, эмоциональной близости (с 11–12 лет, не дожидаясь первого партнёра) |



- Игнорировать тему или пугать («забеременеешь — выгоню») |





+ Знакомиться с парнем/девушкой подростка спокойно и доброжелательно (без «допроса с пристрастием») |



- Запрещать отношения до 18/вуза/армии |





+ Давать возможность уединяться (закрытая дверь в комнате, совместные прогулки)



- Ordinary searching в телефоне, чтение переписок |





+ Учить распознавать токсичные отношения и манипуляции



- Выбирать «правильного» партнёра за ребёнка |





Ключевой посыл подростку:

«Твои чувства нормальные. Ты имеешь право любить и быть любимым. Если что-то пойдёт не так — я на твоей стороне, помогу разобраться без осуждения».



Когда эти две потребности закрыты вне семьи — подросток легче отделяется от родителей, меньше бунтует «назло» и в целом проходит кризис идентичности мягче.



Если коротко:

- Для референтной группы — помогайте искать «своих» и не мешайте общению.

- Для романтики — давайте знания, безопасность и принятие, но не контроль.





ИИ в одном месте сморозил глупость что родители могут обеспечить ребенку референтную группу и романтические отношения. Правильнее говорить обеспечить достаточную свободу чтобы то и другое у ребенка появилось.



Даже если это будет уличная банда или девочка с розовыми волосами в свитере до колен и в армейских ботинках не вонять и не возражать против такого выбора. Потому что делать выборы вопреки ожиданиям родителей - элемент сепарации. Прежде всего в одежде. Как бы подчёркивая что у ребенка на этот счёт своё мнение. как родители могу закрыть потребность в принадлежности к референтной группе и романтических отношениях?то есть никак.ИИ в одном месте сморозил глупость что родители могут обеспечить ребенку референтную группу и романтические отношения. Правильнее говорить обеспечить достаточную свободу чтобы то и другое у ребенка появилось.Даже если это будет уличная банда или девочка с розовыми волосами в свитере до колен и в армейских ботинках не вонять и не возражать против такого выбора. Потому что делать выборы вопреки ожиданиям родителей - элемент сепарации. Прежде всего в одежде. Как бы подчёркивая что у ребенка на этот счёт своё мнение. Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 21 лис, 2025 12:01, всього редагувалось 4 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 30930 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:29 rjkz написав: Не совсем сексизм.

Если там не ржачный смайлик подразумевался. Не совсем сексизм.Если там не ржачный смайлик подразумевался.

Это был сарказм. Это был сарказм. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9124 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6504 раз. Подякували: 21694 раз. Профіль 135 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:46 Banderlog написав: Або шо пить коняк на ничку западло... Або шо пить коняк на ничку западло...

Это ещё почему?

Коньяк - напиток, предполагающий вдумчивое, философское потребление. Лишние разговоры этому мешают. 😁



У меня у самого приныкана бутылочка Одессы в качестве лекарства от головной боли и от переедания. Это ещё почему?Коньяк - напиток, предполагающий вдумчивое, философское потребление. Лишние разговоры этому мешают. 😁У меня у самого приныкана бутылочка Одессы в качестве лекарства от головной боли и от переедания. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9124 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6504 раз. Подякували: 21694 раз. Профіль 135 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:07 Психологія та саморозвиток Hotab написав: Banderlog

Ти сьогодні як написав «офіцери азнаурі», так я чув не зблєвнув. По-перше кілька місяців навіть пиво не вживав, по-друге таке не пʼю давно. Проте, дійсно, у воєнну битність саме такі шмурдячки з шоколадкою і ковтали. Аджарі він написав

Азнаурі ніби непоганий, хоча я пробував на дегустації на київвайнфесті, в магазині не брав Аджарі він написавАзнаурі ніби непоганий, хоча я пробував на дегустації на київвайнфесті, в магазині не брав Faceless

Модератор Повідомлень: 36989 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8272 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:16 Re: Психологія та саморозвиток Сибарит написав: rjkz написав: Набор еды в холодильнике - подтверждение отсутствия у интернатовских детей элементарных навыков самостоятельно вести домашнее хозяйство.

Ну, банку сгущенки вскрыть умения хватит.

Помниться, несмотря на свой статус "удобного ребенка", я по утрам себе яичницу сам жарил с первого класса.

Мои "удобные дети" себе макароны и пельмени хотя-бы могут сварить. Набор еды в холодильнике - подтверждение отсутствия у интернатовских детей элементарных навыков самостоятельно вести домашнее хозяйство.Ну, банку сгущенки вскрыть умения хватит.Помниться, несмотря на свой статус "удобного ребенка", я по утрам себе яичницу сам жарил с первого класса.Мои "удобные дети" себе макароны и пельмени хотя-бы могут сварить.

К стыду своему должен признаться, что будучи домашним ребенком, я тоже не продвинулся в кулинарии дальше яичницы и полуфабрикатов. К стыду своему должен признаться, что будучи домашним ребенком, я тоже не продвинулся в кулинарии дальше яичницы и полуфабрикатов. Ну я вдома готував максимум якесь печиво, торти робив інколи, а готувати почав вже в общазі. Ну бо не було потреби:) Ну я вдома готував максимум якесь печиво, торти робив інколи, а готувати почав вже в общазі. Ну бо не було потреби:) Faceless

Модератор Повідомлень: 36989 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8272 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 839840841842 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 11548

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34