Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 841842843844 Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:23 Психологія та саморозвиток Wirująświatła написав: Banderlog написав: це як доказано? Досліджуючи сучасні "дикі" племена? І чомусь вважаючи, що вони залишились такими як були тисячі років тому? А також, що наші предки жили подібно? це як доказано? Досліджуючи сучасні "дикі" племена? І чомусь вважаючи, що вони залишились такими як були тисячі років тому? А також, що наші предки жили подібно?

Ответ нейронки

Это утверждение основано на исследованиях в социальной нейронауке, которые показывают нейронный оверлеп (пересечение) между обработкой физической боли и социальной боли (отвержение, исключение, потеря связей). Мозг действительно реагирует на социальное отвержение частично через те же системы, что и на физическую угрозу — это эволюционный механизм, потому что в древности изгнание из группы часто означало смерть.

Ключевое исследование (2003)

Наоми Айзенбергер (Naomi Eisenberger), Мэтью Либерман (Matthew Lieberman) и коллеги из UCLA опубликовали в журнале Science работу "Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion".

Что сделали?

Участников помещали в сканер фМРТ и заставляли играть в виртуальную игру Cyberball (перебрасывание мяча). Сначала все нормально, потом других двух «игроков» (на самом деле компьютер) переставали кидать мяч участнику — он оказывался полностью исключённым.

Что нашли?

При исключении сильно активировались две зоны мозга:

dorsal anterior cingulate cortex (dACC) — передняя поясная кора, отвечает за аффективный компонент боли (неприятные эмоции от боли, «как это больно»).

anterior insula — передняя островковая доля, тоже связана с эмоциональной стороной боли.

Это те же области, которые загораются при физической боли (например, когда вас обжигают горячим). Чем сильнее человек субъективно чувствовал себя отвергнутым, тем сильнее была активация dACC.

Дальнейшие подтверждения

2011 год, Kross et al. (PNAS)

Людям, недавно пережившим болезненный разрыв отношений, показывали фото бывшего партнёра и просили вспомнить момент отвержения. Параллельно наносили физическую боль (горячий стимул на руку).

→ При сильном воспоминании о отвержении активировались не только эмоциональные зоны, но и сенсорные (вторичная соматосенсорная кора и задняя островковая доля) — те, что отвечают за ощущение «где и как именно болит» физически.

Корреляция чувствительности

Люди, которые более чувствительны к физической боли (по тестам), сильнее страдают и от социального отвержения (Eisenberger et al., 2006).

Фармакология

Обычный парацетамол (ацетаминофен, Tylenol) снижает не только физическую боль, но и социальную — люди после 3 недель приёма меньше чувствовали себя отвергнутыми в повседневной жизни (DeWall et al., 2010).

Мета-анализы и обзоры (например, Eisenberger, 2012; Rotge et al., 2015) подтверждают надёжный оверлеп именно в «болевой матрице» мозга при социальном исключении.

Почему это эволюционно логично?

У млекопитающих (особенно у социальных видов) разлука с группой активирует те же крики тревоги и стресс-реакции, что и физическая рана. У детёнышей разлука с матерью вызывает опиоидный «ломочный» синдром, похожий на боль. У людей этот механизм «переехал» на взрослые социальные связи: отвержение = угроза выживанию.

Есть и критика (например, Woo et al., 2014 говорят, что на уровне тонких паттернов активации боли разные), но общий консенсус в науке — эмоциональная составляющая боли действительно общая, и мозг буквально «чувствует» социальное отвержение как физическую угрозу.

Если коротко: да, это доказано экспериментами с фМРТ, корреляциями чувствительности и даже лекарствами. Поэтому фразы вроде «разбитое сердце болит» — не просто метафора.





1. Eisenberger, N. I., Lieberman, M. D., & Williams, K. D. (2003).

**Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion**

Science, 302(5643), 290–292.

Самое известное исследование: во время игры в виртуальный мяч (Cyberball) испытуемых «исключали», и у них активировалась та же зона мозга, что и при физической боли.

Ссылка: https://www.science.org/doi/10.1126/science.1089134

(или PDF: https://liebermanlab.psych.ucla.edu/wp- ... e_2003.pdf )



2. Eisenberger, N. I., & Lieberman, M. D. (2004).

**Why rejection hurts: a common neural alarm system for physical and social pain**

Trends in Cognitive Sciences, 8(7), 294–300.

Обзорная статья, объясняющая эволюционные причины пересечения физической и социальной боли.

Ссылка: https://www.cell.com/trends/cognitive-s ... 64-6613(04 )00147-9.pdf



3. Kross, E., Berman, M. G., Mischel, W., Smith, E. E., & Wager, T. D. (2011).

**Social rejection shares somatosensory representations with physical pain**

PNAS, 108(15), 6270–6275.

Показали, что при воспоминаниях о недавнем разрыве отношений активируются те же соматосенсорные зоны, которые отвечают за физическую боль.

Ссылка: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1102693108



4. Eisenberger, N. I. (2012).

**The pain of social disconnection: examining the shared neural underpinnings of physical and social pain**

Nature Reviews Neuroscience, 13(6), 421–434.

Большой обзор 2012 года, суммирующий десятки исследований.

Ссылка: https://www.nature.com/articles/nrn3231



5. MacDonald, G., & Leary, M. R. (2005).

**Why does social exclusion hurt? The relationship between social and physical pain**

Psychological Bulletin, 131(2), 202–223.

Классическая теоретическая работа, объясняющая эволюционную основу (у млекопитающих выживание зависело от принадлежности к группе).

Ссылка: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi= ... .131.2.202



6. Мета-анализ 2020 года:

Rotge, J.-Y. et al. (2020).

**A meta-analysis of functional neuroimaging studies of social rejection**

Scientific Reports.

Подтверждает надёжную активацию дорсальной передней поясной коры и передней инсулы при социальном отвержении.

Ссылка: https://www.nature.com/articles/s41598-020-60123-5



Все эти работы надёжно показывают, что социальная боль — это не метафора, а реальное нейрофизиологическое явление. Мозг действительно «путает» отвержение с физической угрозой, потому что в эволюционном прошлом изгнание из группы означало почти верную смерть. Вот несколько ключевых научных исследований, которые доказывают существование «социальной боли» (social pain) и показывают, что мозг обрабатывает социальное отвержение практически так же, как физическую боль (активируются те же области: передняя поясная кора (ACC), вентральная префронтальная кора и т.д.).1. Eisenberger, N. I., Lieberman, M. D., & Williams, K. D. (2003).**Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion**Science, 302(5643), 290–292.Самое известное исследование: во время игры в виртуальный мяч (Cyberball) испытуемых «исключали», и у них активировалась та же зона мозга, что и при физической боли.Ссылка:(или PDF:2. Eisenberger, N. I., & Lieberman, M. D. (2004).**Why rejection hurts: a common neural alarm system for physical and social pain**Trends in Cognitive Sciences, 8(7), 294–300.Обзорная статья, объясняющая эволюционные причины пересечения физической и социальной боли.Ссылка:)00147-9.pdf3. Kross, E., Berman, M. G., Mischel, W., Smith, E. E., & Wager, T. D. (2011).**Social rejection shares somatosensory representations with physical pain**PNAS, 108(15), 6270–6275.Показали, что при воспоминаниях о недавнем разрыве отношений активируются те же соматосенсорные зоны, которые отвечают за физическую боль.Ссылка:4. Eisenberger, N. I. (2012).**The pain of social disconnection: examining the shared neural underpinnings of physical and social pain**Nature Reviews Neuroscience, 13(6), 421–434.Большой обзор 2012 года, суммирующий десятки исследований.Ссылка:5. MacDonald, G., & Leary, M. R. (2005).**Why does social exclusion hurt? The relationship between social and physical pain**Psychological Bulletin, 131(2), 202–223.Классическая теоретическая работа, объясняющая эволюционную основу (у млекопитающих выживание зависело от принадлежности к группе).Ссылка:6. Мета-анализ 2020 года:Rotge, J.-Y. et al. (2020).**A meta-analysis of functional neuroimaging studies of social rejection**Scientific Reports.Подтверждает надёжную активацию дорсальной передней поясной коры и передней инсулы при социальном отвержении.Ссылка:Все эти работы надёжно показывают, что социальная боль — это не метафора, а реальное нейрофизиологическое явление. Мозг действительно «путает» отвержение с физической угрозой, потому что в эволюционном прошлом изгнание из группы означало почти верную смерть. Ответ нейронки Ви перевіряйте, він оті дослідження може нагалюцинувати на раз, навіть посилання, тож кожне треба перевіряти на валідність Ви перевіряйте, він оті дослідження може нагалюцинувати на раз, навіть посилання, тож кожне треба перевіряти на валідність Faceless

Модератор Повідомлень: 36995 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8272 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:26 Практика отдавать мальчика в другую семью (или в мужское сообщество) по достижении полового созревания или около него была распространена в многих традиционных обществах. Это часто связано с ритуалами инициации, обучением взрослым навыкам, предотвращением инцеста и укреплением социальных связей. Вот основные примеры из разных культур:



### 1. **Народы Новой Гвинеи (например, самбия, иллахита, арапеш и племена региона Сепик)**

- В возрасте 7–10 лет (примерно с началом пубертата) мальчиков забирали из семьи и селили в мужском доме (Haus Tambaran или аналогичном). Они жили отдельно от женщин и девочек, проходили жёсткие ритуалы инициации, включая обучение воинским навыкам, ритуалы с семенем (у самбия — для "приобретения мужественности") и отучения от "материнского влияния".

- Это считалось обязательным для превращения в мужчину; мальчики могли возвращаться в семью только после завершения инициации (иногда годы спустя).



### 2. **Кельтские общества (средневековая Ирландия, Шотландия, Уэльс) — fosterage (воспитание в приёмной семье)**

- С 7–14 лет (часто около пубертата) мальчиков из знатных семей отдавали на воспитание в другую семью или к вождю/воину. Там они обучались военному делу, охоте, управлению, создавая связи лояльности.

- В Ирландии это регулировалось законами Брегона; после 14 лет мальчики могли присоединяться к fian (воинским отрядам). Fosterage укрепляло альянсы между кланами и было нормой для элиты.



### 3. **Викинги и скандинавские общества**

- Аналогично кельтам, мальчиков (особенно из знати) отдавали на воспитание к воинам или союзникам. Они учились бою, стратегии, политике. Это создавало "приёмное родство" и обеспечивало передачу навыков в эпоху без школ.



### 4. **Древняя Спарта (Греция) — агогэ**

- С 7 лет (ещё до полного пубертата, но система продолжалась через него) мальчиков забирали из семьи и селили в казармах под надзором старших. С 12–14 лет (пубертат) — интенсивная военная подготовка, испытания выживанием, криптии (охота на илотов). В 18–20 лет они становились полноправными воинами.

- Жизнь в мужских сообществах, часто с педерастией как частью менторства.



### 5. **Народы Восточной Африки с системой age-set (масай, кикуйю, нуэр и др.)**

- При пубертате (12–16 лет) мальчиков забирали в отдельные лагеря или группы (age-set), где они жили отдельно от семьи, проходили обрезание, обучение воинским навыкам и ритуалы. Это могло длиться годы; они становились воинами (моранами у масаев) и жили в мужских общинах.



### 6. **Другие примеры**

- **Полинезия (Самоа, Тонга)**: Мальчиков-подростков часто отправляли жить к дядям по материнской линии или вождям для обучения.

- **Некоторые индейские племена Северной Америки** (например, у лакота или кри): Подростков отправляли в изоляцию для "поиска видения", а затем — обучение у старших мужчин вне семьи.

- **Средневековая Европа (паж и оруженосец)**: У рыцарей с 7–14 лет мальчиков отдавали в другой замок на службу — сначала пажами, потом оруженосцами. Это совпадало с пубертатом и было обязательным для дворянства.



Во многих случаях это не просто "отдача в семью", а переход в мужское сообщество или к ментору, чтобы избежать чрезмерной привязанности к матери/семье и подготовить к взрослой роли. Практика была особенно распространена в воинских, пасторальных и родовых обществах, где важны были альянсы и передача навыков вне биологической семьи.



В современных обществах такие обычаи почти исчезли, но следы остались в интернатах, военных академиях или религиозных семинариях.



В традиционных обществах (особенно воинских, пасторальных и родоплеменных) считалось, что чрезмерная привязанность мальчика к матери и семье делает его «женственным», слабым и неспособным стать полноценным мужчиной. Поэтому существовал целый набор практик, направленных на разрыв или минимизацию этой привязанности. Вот наиболее распространённые и радикальные из них:



| Культура / регион | Практика | Цель и возраст |

|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

| **Племена региона Сепик, Новая Гвинея (самбия, иллахита, арапеш и др.)** | Полное изгнание из деревни женщин и детей с 7–10 лет. Мальчики живут в мужском доме годами, контакт с матерью и сёстрами строго табуирован (даже видеть их нельзя). | «Очистить» мальчика от «женского загрязнения», полученного через молоко матери. |





| **Самбия (классический пример)** | Ритуальное кровопускание из носа, избиения, голодание, принудительное питьё семени старших мужчин (считалось, что только так мальчик приобретает «мужскую сущность»). | Уничтожить всё «материнское» в теле и психике.



|

| **Древняя Спарта** | С 7 лет — полное изъятие из семьи в агогэ. Мальчикам запрещали плакать, жаловаться, вспоминать мать. Наказание за упоминание семьи. | Сделать гражданина принадлежностью государства, а не семьи. |





| **Масай (Восточная Африка)** | После обрезания (13–16 лет) юноша-моран не имеет права даже войти в крааль матери 7–10 лет. Если увидит мать — должен отвернуться или уйти. | Разорвать эмоциональную зависимость от материнской защиты. |





| **Народы Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, черкесы до XIX в.)** | С 7–10 лет мальчик спал не дома, а в кунацкой или у родственников. С матерью общался минимально, часто только через старших. | Воспитать мужскую независимость и стыдливость перед женщинами семьи. |





| **Средневековая Япония (самурайское воспитание)** | С 7–10 лет мальчика отдавали в другой клан или в монастырь на воспитание. Запрещалось писать письма родителям, проявлять тоску. | Уничтожить «детскую слабость» и привязанность к родителям. |





| **Монголы и тюркские кочевники** | С 5–7 лет мальчик жил в юрте дяди или деда, часто в другом роду. С матерью виделся только на праздниках. | Сделать воина, а не «маменькиного сынка». |





| **Некоторые группы амазонских индейцев (мундуруку, меhinaku)** | Мальчиков с 8–10 лет забирали в мужской дом в центре деревни; женщины и дети жили по периметру. Контакт только во время ритуалов. | Полное разделение миров мужчин и женщин. |





| **Древний Рим (ранняя Республика)** | Сыновья патрициев часто воспитывались у дядей или друзей отца (tirocinium fori). Считалось позором, если юноша слишком привязан к матери. | Подготовка к общественной, а не семейной жизни. |





| **Бедуины и некоторые арабские племена** | Мальчик с 7 лет спал в шатре мужчин, ел отдельно от женщин. Общение с матерью — только через посредников. | Воспитание мужской автономии. |





| **Австралийские аборигены (арранда, пинтупи)** | При инициации подростка забирали в буш на месяцы/годы с мужчинами. Запрещалось произносить имя матери или даже думать о ней под страхом смерти. | Полное символическое «убийство» детства и материнской связи. |





| **Тибет (до 1950-х, в некоторых районах)** | Мальчиков отдавали в монастырь с 6–8 лет навсегда. Семья больше не считалась «родной» в эмоциональном смысле. | Разрыв мирских привязанностей ради духовного пути (и одновременно воинского обучения в некоторых орденах). |







Общий принцип во всех этих обществах: чем жёстче разрывается связь с матерью и семьёй — тем «лучше» мужчина. В крайних случаях (Новая Гвинея, Спарта) это доходило до полного табу на любой контакт на протяжении многих лет. В более мягких вариантах (Кавказ, Япония, Европа) — просто физическое отдаление и воспитание чужими мужчинами.



Сегодня почти все эти практики исчезли или сильно смягчились, но их отголоски можно увидеть в военных интернатах, кадетских корпусах и некоторых религиозных общинах.

Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 21 лис, 2025 17:31, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 30939 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:28 Faceless написав: Ви перевіряйте, він оті дослідження може нагалюцинувати на раз, навіть посилання, тож кожне треба перевіряти на валідність Ви перевіряйте, він оті дослідження може нагалюцинувати на раз, навіть посилання, тож кожне треба перевіряти на валідність то что мне принципиально я проверяю. Пока осечек не было, бывали битые ссылки. А это так развлекуха. Мне принципиально без разницы что там было у древних то что мне принципиально я проверяю. Пока осечек не было, бывали битые ссылки. А это так развлекуха. Мне принципиально без разницы что там было у древних Wirująświatła

Повідомлень: 30939 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:48 Re: Психологія та саморозвиток Wirująświatła написав: Практика отдавать мальчика в другую семью (или в мужское сообщество) по достижении полового созревания или около него была распространена в многих традиционных обществах. Это часто связано с ритуалами инициации, обучением взрослым навыкам, предотвращением инцеста и укреплением социальных связей. Вот основные примеры из разных культур:



### 1. **Народы Новой Гвинеи (например, самбия, иллахита, арапеш и племена региона Сепик)**

- В возрасте 7–10 лет (примерно с началом пубертата) мальчиков забирали из семьи и селили в мужском доме (Haus Tambaran или аналогичном). Они жили отдельно от женщин и девочек, проходили жёсткие ритуалы инициации, включая обучение воинским навыкам, ритуалы с семенем (у самбия — для "приобретения мужественности") и отучения от "материнского влияния".

- Это считалось обязательным для превращения в мужчину; мальчики могли возвращаться в семью только после завершения инициации (иногда годы спустя).



### 2. **Кельтские общества (средневековая Ирландия, Шотландия, Уэльс) — fosterage (воспитание в приёмной семье)**

- С 7–14 лет (часто около пубертата) мальчиков из знатных семей отдавали на воспитание в другую семью или к вождю/воину. Там они обучались военному делу, охоте, управлению, создавая связи лояльности.

- В Ирландии это регулировалось законами Брегона; после 14 лет мальчики могли присоединяться к fian (воинским отрядам). Fosterage укрепляло альянсы между кланами и было нормой для элиты.



### 3. **Викинги и скандинавские общества**

- Аналогично кельтам, мальчиков (особенно из знати) отдавали на воспитание к воинам или союзникам. Они учились бою, стратегии, политике. Это создавало "приёмное родство" и обеспечивало передачу навыков в эпоху без школ.



### 4. **Древняя Спарта (Греция) — агогэ**

- С 7 лет (ещё до полного пубертата, но система продолжалась через него) мальчиков забирали из семьи и селили в казармах под надзором старших. С 12–14 лет (пубертат) — интенсивная военная подготовка, испытания выживанием, криптии (охота на илотов). В 18–20 лет они становились полноправными воинами.

- Жизнь в мужских сообществах, часто с педерастией как частью менторства.



### 5. **Народы Восточной Африки с системой age-set (масай, кикуйю, нуэр и др.)**

- При пубертате (12–16 лет) мальчиков забирали в отдельные лагеря или группы (age-set), где они жили отдельно от семьи, проходили обрезание, обучение воинским навыкам и ритуалы. Это могло длиться годы; они становились воинами (моранами у масаев) и жили в мужских общинах.



### 6. **Другие примеры**

- **Полинезия (Самоа, Тонга)**: Мальчиков-подростков часто отправляли жить к дядям по материнской линии или вождям для обучения.

- **Некоторые индейские племена Северной Америки** (например, у лакота или кри): Подростков отправляли в изоляцию для "поиска видения", а затем — обучение у старших мужчин вне семьи.

- **Средневековая Европа (паж и оруженосец)**: У рыцарей с 7–14 лет мальчиков отдавали в другой замок на службу — сначала пажами, потом оруженосцами. Это совпадало с пубертатом и было обязательным для дворянства.



Во многих случаях это не просто "отдача в семью", а переход в мужское сообщество или к ментору, чтобы избежать чрезмерной привязанности к матери/семье и подготовить к взрослой роли. Практика была особенно распространена в воинских, пасторальных и родовых обществах, где важны были альянсы и передача навыков вне биологической семьи.



В современных обществах такие обычаи почти исчезли, но следы остались в интернатах, военных академиях или религиозных семинариях.



В традиционных обществах (особенно воинских, пасторальных и родоплеменных) считалось, что чрезмерная привязанность мальчика к матери и семье делает его «женственным», слабым и неспособным стать полноценным мужчиной. Поэтому существовал целый набор практик, направленных на разрыв или минимизацию этой привязанности. Вот наиболее распространённые и радикальные из них:



| Культура / регион | Практика | Цель и возраст |

|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

| **Племена региона Сепик, Новая Гвинея (самбия, иллахита, арапеш и др.)** | Полное изгнание из деревни женщин и детей с 7–10 лет. Мальчики живут в мужском доме годами, контакт с матерью и сёстрами строго табуирован (даже видеть их нельзя). | «Очистить» мальчика от «женского загрязнения», полученного через молоко матери. |





| **Самбия (классический пример)** | Ритуальное кровопускание из носа, избиения, голодание, принудительное питьё семени старших мужчин (считалось, что только так мальчик приобретает «мужскую сущность»). | Уничтожить всё «материнское» в теле и психике.



|

| **Древняя Спарта** | С 7 лет — полное изъятие из семьи в агогэ. Мальчикам запрещали плакать, жаловаться, вспоминать мать. Наказание за упоминание семьи. | Сделать гражданина принадлежностью государства, а не семьи. |





| **Масай (Восточная Африка)** | После обрезания (13–16 лет) юноша-моран не имеет права даже войти в крааль матери 7–10 лет. Если увидит мать — должен отвернуться или уйти. | Разорвать эмоциональную зависимость от материнской защиты. |





| **Народы Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, черкесы до XIX в.)** | С 7–10 лет мальчик спал не дома, а в кунацкой или у родственников. С матерью общался минимально, часто только через старших. | Воспитать мужскую независимость и стыдливость перед женщинами семьи. |





| **Средневековая Япония (самурайское воспитание)** | С 7–10 лет мальчика отдавали в другой клан или в монастырь на воспитание. Запрещалось писать письма родителям, проявлять тоску. | Уничтожить «детскую слабость» и привязанность к родителям. |





| **Монголы и тюркские кочевники** | С 5–7 лет мальчик жил в юрте дяди или деда, часто в другом роду. С матерью виделся только на праздниках. | Сделать воина, а не «маменькиного сынка». |





| **Некоторые группы амазонских индейцев (мундуруку, меhinaku)** | Мальчиков с 8–10 лет забирали в мужской дом в центре деревни; женщины и дети жили по периметру. Контакт только во время ритуалов. | Полное разделение миров мужчин и женщин. |





| **Древний Рим (ранняя Республика)** | Сыновья патрициев часто воспитывались у дядей или друзей отца (tirocinium fori). Считалось позором, если юноша слишком привязан к матери. | Подготовка к общественной, а не семейной жизни. |





| **Бедуины и некоторые арабские племена** | Мальчик с 7 лет спал в шатре мужчин, ел отдельно от женщин. Общение с матерью — только через посредников. | Воспитание мужской автономии. |





| **Австралийские аборигены (арранда, пинтупи)** | При инициации подростка забирали в буш на месяцы/годы с мужчинами. Запрещалось произносить имя матери или даже думать о ней под страхом смерти. | Полное символическое «убийство» детства и материнской связи. |





| **Тибет (до 1950-х, в некоторых районах)** | Мальчиков отдавали в монастырь с 6–8 лет навсегда. Семья больше не считалась «родной» в эмоциональном смысле. | Разрыв мирских привязанностей ради духовного пути (и одновременно воинского обучения в некоторых орденах). |







Общий принцип во всех этих обществах: чем жёстче разрывается связь с матерью и семьёй — тем «лучше» мужчина. В крайних случаях (Новая Гвинея, Спарта) это доходило до полного табу на любой контакт на протяжении многих лет. В более мягких вариантах (Кавказ, Япония, Европа) — просто физическое отдаление и воспитание чужими мужчинами.



Сегодня почти все эти практики исчезли или сильно смягчились, но их отголоски можно увидеть в военных интернатах, кадетских корпусах и некоторых религиозных общинах.

Ерік рудий, типу відкривач Америки, виховувався при дворі Володимира Великого Ерік рудий, типу відкривач Америки, виховувався при дворі Володимира Великого Faceless

Модератор Повідомлень: 36995 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8272 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 841842843844 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 11584

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34