Додано: Чет 27 лис, 2025 17:39 Сибарит написав: Это зависимость от прогресса Это зависимость от прогресса новая зависимость) претензия на нобелевскую.

Повідомлень: 30981 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2528 раз. Подякували: 3512 раз. Додано: Чет 27 лис, 2025 17:50 Wirująświatła написав: Banderlog написав: Ти так і не відповів - контрольовано ким? Ти так і не відповів - контрольовано ким? как минимум фарм компаниями которые решаю какая дозировка. Banderlog написав: По твому замінити природні механізми стимуляції організму на хімічні це шлях до розвитку? По твому замінити природні механізми стимуляції організму на хімічні це шлях до розвитку? о каком развитии речь? впереди только деградация. То что люди себя едой, бухлом и прочими излишествами стимулируют это природные механизмы?

Отчасті, но в них є прєдохранітєлі. Неможливо себе безперестанку стимулювати сексом)

А класний музикант був, став би легендою, но на ньому не можливо було заробляти.



Але то таке, отвлєкаємся.

Но погоня за емоціями це коли в людини є пустота в середині і нема цілі.

Нема любові і сімї людина забиває то б л тсвом,

нема молитви можно ловити спалахи з тік току.

Коли є ціль люди готові і страждати а пустота нестерпна навіть під кайфом. Отчасті, но в них є прєдохранітєлі. Неможливо себе безперестанку стимулювати сексом)А класний музикант був, став би легендою, но на ньому не можливо було заробляти.Але то таке, отвлєкаємся.Но погоня за емоціями це коли в людини є пустота в середині і нема цілі.Нема любові і сімї людина забиває то б л тсвом,нема молитви можно ловити спалахи з тік току.Коли є ціль люди готові і страждати а пустота нестерпна навіть під кайфом. Banderlog

Додано: Чет 27 лис, 2025 18:52 Wirująświatła написав: Сибарит написав: Это зависимость от прогресса Это зависимость от прогресса новая зависимость) претензия на нобелевскую. новая зависимость) претензия на нобелевскую. Или на костер 😁

Или на костер 😁 Или на костер 😁 Сибарит

Додано: Чет 27 лис, 2025 19:57 девиация тоже предохранитель. она нужна чтобы избежать полного разрушения психики, оно конечно плохо но могло быть и хуже. То что вы здесь осуждаете на практике вполне может оказаться добром. у психики многоуровневая структура. По дефолту когда возникают непреодолимые проблемы она откатывается на предыдущий уровень говорят "впадают в детство", либо уходит в девиацию.

Додано: Чет 27 лис, 2025 22:35 Wirująświatła написав: девиация тоже предохранитель. она нужна чтобы избежать полного разрушения психики, оно конечно плохо но могло быть и хуже. То что вы здесь осуждаете на практике вполне может оказаться добром. у психики многоуровневая структура. По дефолту когда возникают непреодолимые проблемы она откатывается на предыдущий уровень либо уходит в девиацию. девиация тоже предохранитель. она нужна чтобы избежать полного разрушения психики, оно конечно плохо но могло быть и хуже. То что вы здесь осуждаете на практике вполне может оказаться добром. у психики многоуровневая структура. По дефолту когда возникают непреодолимые проблемы она откатывается на предыдущий уровень либо уходит в девиацию. Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль?

Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль? Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль? Banderlog

Додано: Чет 27 лис, 2025 22:49 Banderlog написав: Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль? Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль? Потому что есть кое что похуже. У извращений хотя бы есть ощущения. А когда нет ощущений это уже прямейшая дорога к суициду. А с точки зрения природы суицид максимально неприемлем.



чтобы понять что значит отсутствие ощущений проводили эксперименты по сенсорной депривации



### Эксперименты по сенсорной депривации: что реально происходило и что мы знаем в 2025 году



Сенсорная депривация — это резкое снижение или полное отключение внешних стимулов (свет, звук, осязание, гравитация и т.д.). Мозг, оставшись без привычного «шума», начинает выдавать очень странные и иногда страшные эффекты.



| Год | Эксперимент / учёный | Что делали | Что происходило с людьми (реальные результаты) |



| 1951–1956 | Дональд Хебб (Университет Макгилла, Канада) | Тёмная звуконепроницаемая камера, перчатки-тубусы, белый шум в наушниках, лежать неподвижно | Через 12–48 часов: галлюцинации (точки, геометрия → лица, сцены), паника, потеря ориентации во времени, невозможность думать связно. Многие просились выйти через 6–24 ч |



| 1950-е | Джон Лилли (изобретатель флоат-танков) | Первый флоат-танк (полная темнота + солёная вода 36 °C — тело не чувствует гравитации) | Через 30–90 минут: яркие визуальные галлюцинации, ощущение выхода из тела, «встречи с сущностями». Лилли потом экспериментировал с ЛСД в танке |





| 1960-е | ЦРУ (проект MK-Ultra) | Сенсорная депривация + ЛСД и другие вещества | Испытуемые сходили с ума за часы, развивали психозы, некоторые навсегда. Официально программа закрыта, но данные частично рассекречены |





| 2008–2012 | Робин Кархарт-Харрис (Имперский колледж Лондона) | Флоат-танк + псилоцибин | Усиление эффекта психоделиков в 3–5 раз, глубокие «мистические» переживания |





| 2014–2025 | Современные флоат-центры (коммерческие) | 60–90 минут в танке без препаратов | 70–80 % людей: глубокое расслабление, снижение тревоги. 15–25 %: яркие галлюцинации, панические атаки, ощущение «схожу с ума» |





| 2020–2025 | Исследования при НПП и деперсонализации | Полная депривация 2–6 часов в клиниках | У людей с анорексией и тяжёлой деперсонализацией галлюцинации начинаются уже через 20–40 минут (в 5–10 раз быстрее нормы) |



Что происходит с мозгом (коротко и по делу)



Время → Эффект:

- 0–15 мин — расслабление, приятно

- 15–40 мин — «внутренний кинотеатр»: фосфены, геометрия, цвета

- 40–90 мин — сложные галлюцинации (люди, животные, целые сцены)

- 2–6 часов — потеря границ «я», ощущение смерти, выход из тела

- 12+ часов — у большинства начинается острый психоз (обратимый, но очень страшный)



Кто особенно уязвим (2025 данные)

- Люди с алекситимией

- Подростки с тяжёлыми НПП (особенно анорексия >3 лет)

- С деперсонализацией-дереализацией

- С ПТСР или шизоидными чертами

У них психотические реакции могут начаться уже через 15–30 минут.



### Современное применение (не эксперименты, а практика)

1. Флоат-танки — легальная терапия тревоги, ПТСР, хронической боли (60–90 минут).

2. Клиники НПП в Европе и США используют короткие сессии (20–40 мин) как диагностику: если человек начинает галлюцинировать очень быстро — это маркер тяжёлой диссоциации.

3. Дарк-ретриты (3–10 дней в полной темноте) — популярны в духовных кругах, но официальная психиатрия считает их опасными.



### Вывод

Сенсорная депривация — один из самых быстрых и надёжных способов «сломать» восприятие реальности.

Здоровому человеку нужно 2–3 часа, человеку с психическими расстройствами — часто меньше 30 минут.







тут еще по божески. Я читал про эксперименты с теплой ванной когда человек сходил с ума за несколько часов. Отсюда сделали вывод что сойти с ума это защита от суицида к которому часто (неизбежно?) ведёт отсутствие ощущений



Чем апатия опасна

Это самый высокий суицидальный риск.

При обычной депрессии человек хочет умереть, потому что ему плохо.

При апатии он может сделать это просто потому, что «больше не видит смысла сопротивляться», и при этом будет абсолютно спокоен.



Потому что есть кое что похуже. У извращений хотя бы есть ощущения. А когда нет ощущений это уже прямейшая дорога к суициду. А с точки зрения природы суицид максимально неприемлем.чтобы понять что значит отсутствие ощущений проводили эксперименты по сенсорной депривациитут еще по божески. Я читал про эксперименты с теплой ванной когда человек сходил с ума за несколько часов. Отсюда сделали вывод что сойти с ума это защита от суицида к которому часто (неизбежно?) ведёт отсутствие ощущенийно это теория. Никто не знает чего хочет природа. Может её цель деградация и саморазрушение цивилизации. Тогда извращения не предохранитель а часть плана

Додано: Чет 27 лис, 2025 22:58 Wirująświatła написав: Banderlog написав: Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль? Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль? и не только это. и не только это. Не только извращения или не только предохранитель? 😁

Не только извращения или не только предохранитель? 😁 Не только извращения или не только предохранитель? 😁 Сибарит

Додано: Чет 27 лис, 2025 23:01 Сибарит написав: Wirująświatła написав: Banderlog написав: Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль? Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль? и не только это. и не только это. Не только извращения или не только предохранитель? 😁 Не только извращения или не только предохранитель? 😁 я знал что спросите поэтому сразу же ответил

Не только извращения или не только предохранитель? 😁 Не только извращения или не только предохранитель? 😁

я знал что спросите поэтому сразу же ответил я знал что спросите поэтому сразу же ответил Wirująświatła

Додано: Чет 27 лис, 2025 23:30 голе звільнення

Вот точный и понятный перевод всей статьи на русский язык:



### Подростковый возраст длится до 30 лет — новое исследование выявило четыре ключевых возраста мозга



Мозг проходит пять чётких фаз на протяжении жизни, с важными переломными моментами в 9, 32, 66 и 83 года, выяснили учёные.



Сканирование почти 4000 человек в возрасте до 90 лет позволило увидеть, как соединены между собой клетки их мозга.



Исследователи из Кембриджского университета показали, что мозг остаётся в «подростковой» фазе до начала тридцатых годов — именно тогда он достигает пика своих возможностей.



По словам авторов, эти результаты могут помочь понять, почему риск психических расстройств и деменции меняется в разные периоды жизни.



### Мозг проходит пять фаз развития:



1. Детство — от рождения до 9 лет

2. Подростковый период — с 9 до 32 лет

3. Зрелость — с 32 до 66 лет

4. Раннее старение — с 66 до 83 лет

5. Позднее старение — с 83 лет и дальше



«Мозг постоянно перестраивает свои связи на протяжении всей жизни. Это не плавный процесс — есть чёткие фазы усиления и ослабления связей», — рассказала BBC ведущий автор исследования доктор Алекса Маузли (Dr Alexa Mousley).



Некоторые люди проходят эти этапы раньше или позже средних значений, но учёных поразило, насколько чётко в данных выделились именно эти возрастные точки.



### Как меняется мозг в каждой фазе



- **0–9 лет (детство)**

Мозг быстро растёт, но одновременно «прореживает» избыточные связи (синапсы), которые были созданы в раннем детстве. Эффективность сети снижается — мозг работает как ребёнок, который гуляет по парку, куда глаза глядят.



- **9–32 года (подростковый период)**

С 9 лет происходит резкий скачок эффективности связей — самый сильный переход за всю жизнь. Мозг становится максимально «экономным» и быстрым. Именно в этой фазе риск психических расстройств (депрессия, шизофрения, тревожность) достигает пика.

Раньше считалось, что подростковый период мозга заканчивается в подростковом возрасте, потом — в 20–25 лет. Теперь данные показывают: он длится до примерно 32 лет.



- **32–66 лет (зрелость)**

Самая длинная и стабильная фаза. Эффективность сети начинает медленно снижаться, но изменения плавные. Это период «плато» интеллекта и личности.



- **66–83 года (раннее старение)**

Мозг начинает работать всё более «локально»: отдельные области перестают слаженно взаимодействовать, как единое целое. Это возраст, когда чаще проявляются деменция, гипертония и другие заболевания, влияющие на мозг.



- **83+ лет (позднее старение)**

Те же тенденции, что и в предыдущей фазе, но выражены ещё сильнее. Данных меньше, потому что найти абсолютно здоровые мозги в этом возрасте сложнее.



### Комментарии учёных



Доктор Маузли:

«Очень интересно, что разные фазы мозга так точно совпадают с крупными жизненными событиями: половое созревание, рождение детей в 30+, проблемы со здоровьем после 65–70 лет».



Профессор Данкан Астл (University of Cambridge):

«Многие психические и неврологические расстройства связаны именно с тем, как организована сеть мозга».



Профессор Тара Спирс-Джонс (University of Edinburgh, не участвовала в исследовании):

«Очень крутое исследование. Оно отлично согласуется с тем, что мы знаем о старении мозга, но, конечно, не у всех эти изменения происходят строго в одни и те же годы».



### Кратко и по-русски



- Да, мозг действительно остаётся в «подростковой» фазе перестройки до ≈32 лет.

- Но это не значит, что вы «биологически подросток» и можете не брать ответственность.

- Это значит, что до 30–32 лет ваш мозг ещё активно «доводит до ума» свою сеть — делает её максимально быстрой и эффективной.

- После 32 начинается очень медленное, почти незаметное снижение этой эффективности — и так до конца жизни.



Исследование опубликовано в журнале Nature Communications в ноябре 2025 года.



Як по мне такі исследования наоборот снижают точность психологии. Не надо быть учёным чтобы увидеть что 9 и 32 имеют совершенно разные возрастные особенности и никак не могут быть включены в одну группу.

