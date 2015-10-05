Сравнил xyi с пальцем. Тебя кормили и одевали. Обеспечивали жильем и медициной. Конечно это не все потребности, но основные.
Настільки тупо, що і додати нема що. Скажи це зеку на зоні. Що він нагодований, з дахом, роба є. Канєш звідки депресії взятись. А от підліток який йопнув з дому і його Віталія підтримує морально, він же в депресії.
Hotab написав:Зараз думаю, а як я без їжі обходився?
На рахунок їди теж помітив, що десь після 30 перейшов на регулярне 3х разове харчування. Бо якщо слабо снідав і без обіду то до вечері вже зявлялась вялість. З іншого боку, затяжні обжираловки теж були в кайф. В нас по селах 3 дня весілля робили, щитай 3 дня за північ пянки- гулянки, православні славята теж. з Миколая до йордана українське рамадана. А зара я вже і на новий рік бурчу, що порушення режиму і жрать після півночі дикарство скупість появилась щодо здоровя і часу. А головне пропало бажання всім доказувати, хто сама більша обізяна)
Я, наоборот, перешёл на 2-разовое (без обеда) уже где-то после 45. Имею ввиду систематически, а не отдельные случаи. А вот затяжные (да и просто сильные) обжираловки уже не тяну (где-то после 60-65). "пропало бажання всім доказувати, хто сама більша обізяна" это да. Давно уже. Хотя честно говоря, слишком сильно не старался никогда.
Wirująświatła написав:.......... Я сейчас работаю с подростком 18л который находится в Дубае. У него нет денег ни на еду ни на жилье ни на обратный билет (чат скинулся на билет туда с с целью выживания). Варианты выживания в Мск. там не канает попрошайничество и азартные игры в ОАО запрещены. Остаются только уличные продажи и случайные заработки типа уборки помещений, стрижки газонов.
Вчера на цуефа он проиграл арабам куртку в которой прилетел. Типа говоришь давай на цуефа (камень ножницы бумага, но у них эта игра называется 1-2-3) если я проигрываю, то дарю тебе куртку, если выигрываю ты её покупаешь за 20 долларов. Вместо куртки в этой схеме может быть что угодно. Главное уметь за 5 секунд вызвать у себе интерес и доверие. Азарт получить что то бесплатно подогревает прохожих к участию. Но бывают и проигрыши. ....
Понимаю,что можно и так жить. Только потом не надо обижаться, что "мир меня не понимает". И не удивляться,что "мне ничего не удаётся добиться, денег нет". Интересно, на что он рассчитывал, когда полетел туда? Что на обратную дорогу ему тоже скинутся? Или что из ОАО его выставят принудительно и бесплатно отправят домой?
У подростка есть свое мнение. И если он принял решение сьебнуть из дома значит на то были причины.
Поддерживаю потому что им нужна поддержка, а не потому что он съебнул из дома. Некоторые процессы происходят без меня. Прикинь? Он что со мной бы съебнул что без меня. А поддержки без меня он может и не получить.
Откуда в нашем обществе столько жестокости? Жесть просто.
ЛАД написав:Интересно, на что он рассчитывал, когда полетел туда?
на новый опыт. Иногда опыт стоит дороже денег. Чат конечно скинется в случае критичной ситуации, но цель другая, чтобы он сам заработал в чужой стране на отель, питание и обратный билет. Как вы понимаете никто его не заставлял и обманом туда не посылал. Все было оговорено заранее, что можно, чего нельзя. По правилам картациона. В благодарность во всех местах куда мы его посылаем, он пишет мелом наши никнеймы на асфальте.
Кстати на видео новый подопечный. Чат его пока ещё никуда не посылал но он очень этого хочет. Надо сначала предыдущего из Дубая вернуть, тогда этим займёмся)
В 21м веке у подростков другие увлечения) когда то на бам сбегали сейчас в Дубай. И эта история настолько жёстко байтит их умы, стоит только рассказать как кто то улетел выживать, все тут же тоже этого хотят, по крайней мере мой круг общения. Кстати они меня сами находят если шо. Мы никого не ищем.
бо життя жорстоке От ви там щось казали про розчарування як етапи взросління. Це от один з них)))
Faceless написав:От ви там щось казали про розчарування як етапи взросління. от один з них
не тот случай. Богатые родители. Квартира в дорогом же мск на Ходынке. Мальчик бежит от гиперопеки. Поскольку банды не в тренде, бежит туда где чат ставит недетские задачи, которые должны быть выполнены и не в записи а строго в прямом эфире (обязательное условие иначе картацион закрывается досрочно). Бывает если задание выпадает на ночь, по 40-50 человек из чата не спит, наблюдает. После выполнения задания все нарезки выкладываются в тик ток и авторитет мальчика среди сверстников улетает в космос.
Faceless написав:бо життя жорстоке
где то жестокое. Где то доброе. Выживать не сложно. Не нужно бояться людей. Общаясь обращаясь за помощью каждый 20й с удовольствием поможет. Но до этого 20го нужно дойти...
по крайней мере вы уже не обвиняете детство. В причинах взрослой жестокости. По подростку уже можно делать прогнозы, но не по всем. По 2м последним персонажам я затрудняюсь в прогнозах. Очень большой потенциал у обоих. В какой момент им надоест или опустятся руки хз. В принципе чат их моральная поддержка. Отношения стримера и сама очень теплые. Часто теплее чем родителями.
Подростковый мозг — это буквально «дофаминовая машина», заточенная под поиск новизны. Именно в 12–18 лет система вознаграждения работает на максимуме, и новые впечатления дают особенно мощные всплески дофамина. Вот почему это происходит и как это устроено:
### 1. Подростковый мозг перестраивается В пубертате происходит второй (после раннего детства) пик ремоделирования мозга. Особенно активно развивается и перестраивается **нуклеус аккумбенс** — главный «центр удовольствия», который отвечает за ощущение «круто, хочу ещё!». При этом префронтальная кора (отвечающая за контроль импульсов и оценку рисков) ещё не дозрела. Получается дисбаланс: система «газ» (дофамин от новизны) работает на полную, а система «тормоз» — в процессе строительства.
### 2. Новизна = супер-стимул для дофамина Когда подросток сталкивается с чем-то новым (новое место, новый человек, новый трюк на скейте, первый поцелуй, первая вечеринка, новый трек, новый фильтр в тиктоке и т.д.), мозг воспринимает это как потенциально важное событие для выживания вида (в эволюционном смысле: исследуй территорию, находи партнёров, учись новому). В ответ вентральная тегментальная область (VTA) и нуклеус аккумбенс выстреливают огромным количеством дофамина — намного сильнее, чем у взрослых при тех же стимулах.
### 3. Почему именно новизна так сильно «вставляет» - У подростков выше плотность дофаминовых рецепторов D1 и D2 в стриатуме. - Реакция на неожиданное вознаграждение (dopamine surprise signal) в 2–3 раза сильнее, чем у взрослых. - Даже предвкушение чего-то нового уже даёт мощный дофаминовый всплеск (это объясняет, почему подростки могут часами листать тикток или сидеть в ожидании ответа в чате).
### 4. Реальные примеры, где это видно - Первый раз за рулём → эйфория, хотя объективно ничего сверхъестественного. - Первый прыжок с парашютом / первый тату / первая сигарета / первый секс — всё это даёт гигантский дофаминовый пик именно потому, что впервые. - Переезд в другой город, новая школа, новая компания — подросток буквально «светится» от гормонов удовольствия. - Новые уровни в игре, новый шмот в роблоксе, новый фильтр, который делает красиво — мелкие, но частые дофаминовые «уколы».
### 5. Почему это важно понимать Эта сверхчувствительность к новизне — эволюционная фича: подросток должен выходить из зоны комфорта, исследовать мир, отделяться от родителей, искать пару. Но в современном мире эта система легко «взламывается»: соцсети, энергетики, вейпы, азартные игры, — всё даёт сверхбыстрые и сверхсильные дофаминовые всплески без реальных усилий и рисков. Мозг быстро привыкает, и обычные радости (прогулка, чтение, спорт) начинают казаться скучными.
### Коротко: почему подростку так кайфово от нового Новый опыт → мозг кричит: «Это может быть важно для выживания и размножения!» → мощнейший выброс дофамина → ощущение эйфории, прилив энергии, желание повторить. У взрослого тот же опыт даст +10% дофамина, у подростка — +100–300%.
Поэтому подростковый возраст — это период, когда мир кажется ярче, музыка громче, а каждое «в первый раз» ощущается как взрыв сверхновой в голове. Природа специально сделала так, чтобы они не сидели дома
барабашов написав:двух франклинов обеспечила пятичасовую содомию нашей партячейке на высшем уровне и даж с шампанским с ананасом!
То обійшлось без дівок?
Спорно. Я вот спросил ИИ по этому поводу и получил такой ответ: " Содомия — это исторический термин, который изначально относился к различным формам сексуального поведения, осуждаемого как греховное или девиантное, и происходил от библейской истории о городах Содом и Гоморра . В настоящее время его значение варьируется в разных языках и контекстах, но чаще всего оно относится к анальным сексуальным контактам между людьми или к скотоложеству (сексуальным контактам с животными).
В современном знании: В разных культурах под содомией могут понимать разные вещи: В некоторых странах анальный или оральный секс как с партнером своего, так и противоположного пола. В современном немецком языке в первую очередь — сексуальные контакты с животными. В англоязычных странах могут использоваться два термина: "sodomy" (содомия) и "buggery" (скотоложество). Исторический и религиозный контекст: Изначально термин использовался в религиозном контексте для обозначения «содомского греха», который в церковной традиции толкуется как гомосексуальное насилие над гостями Лота. Правовой аспект: С XIII века содомия была включена в европейское законодательство и считалась преступлением, часто наказываемым смертной казнью. "