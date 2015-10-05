|
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:55
Banderlog та от мій аспірант робить технологію яка підбирає запитання у варіанти тестів. І щоб просто проекспериментувати на живих студентах треба купу дозволів, а це дослідження з ІТ, а не психології. А якщо б захотіли провести такий тест на близнюках із урахуванням впливу зовнішніх факторів, наприклад повітряних тривог чи нивисипання то хтось думаєте, що хтось би нам дав це зробити?...
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:02
Перед китайскими психологами ставит задачи китайское общество. Как я уже говорил ранее, кто платит за ужин тот девушку и танцует. Иди думаете кремлевские психологи против войны? Или их мнение надо тоже учитывать чтобы ты не ругался, почему они не входят в большинство.
Про дедушку вообще смешно. Это в медицине человек либо жив либо мёртв. В психологии понятие норма дискретна каждому отдельному поступку. Какие то ваши поступки норма, другие доставляют неудобства. А может и вред. В психологии нет святых. Но есть нарушения когда большинство поступков доставляет неудобства окружающим и они не подлежат коррекции. Тогда есть смысл говорить о девиациях.
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:05
С детьми ещё хуже. Нужно разрешение родителей. В США этот вопрос решается финансово. Кто хочет заработать участвует в исследованиях. Кто не хочет в выборку не попадает. Психология без финансирования не существует. это миф
При совке могли заставить целый класс или отдельных людей стать подопытными кроликами. Сейчас даже на прививку нужно разрешение родителей.
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:51
Віталіан поправ мене якщо я десь щось забув чи переплутав.
ти ж виступав проти удобних дітей? А потім виявляється вони мають бути загалом удобними оточуючим? "Общєству" -так а батькам- ні.
Задача батька зводиться до задачі банкомата і батьківські права батька зводяться до прав банкомата. Навязування своїх поведінкових моделей це зло тому що діти мають самі освоїти поведінкові моделі від случайного значімого взрослого, зараз цей взрослий іще й менш контрольований бо це якесь середньоарифметичне від значімих дорослих в інтернеті.
Тепер далі от "цивілізоване суспільство" живе по заповітам психологів чому ж тоді там високий відсоток підліткового суіциду та випадків озброєної агресії підлітків в школах?
Додано: Вів 13 січ, 2026 14:20
Але доктори економічних наук таки існують
Додано: Вів 13 січ, 2026 14:51
Додано: Вів 13 січ, 2026 15:58
Ніби вони просто кандидати. Доктором стають пізніше
А тут у вас просто проблема термінології, лікарі кандидати медичних наук
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:19
1. Я не за и не против удобных детей. Я здесь не занимаюсь дискриминацией кого либо, даже русских которых много кто ненавидит. У удобных детей в будущем могут возникнуть трудно решаемые (если вообще решаемые) проблемы. Когда родители говорят "ок нас это устраивает лишь бы ребёнок сидел дома" это эгоистичная позиция. Я тут приводил исследования как формируется мозг. Социализация не всегда проходит гладко. Ребёнка могут ждать неприятности, моральные и психологические травмы. Родители здесь не помощники. Вы не будете бегать со своим ребенком, учить его знакомиться, защищать себя и достойно отвечать обидчикам. Но и дома он этому не научится. Выше я писал родители не могут конкурировать с влиянием соц.сетей, СМИ и коллектива. Те кто это осознает принимают более адекватные решения.
на этом месте чуть не упал с дивана. Если бы за фантазии платили деньги ты был бы богаче Илона Маска. Мнение психолога интересуют когда уже поздно пить боржоми. У психологов нет мест в парламенте, раскрученных СМИ, нефтяных вышек или it гигантов. Так же у них нет ядерного оружия или золотодобычи. Их влияние на общество ничтожно даже в США. Про Украину/ РФ вообще промолчу. У любого священника влияние на свой приход больше.
а типа раньше агрессии не было? Новеньких "прописывали" в коллективы, разного рода кулачьи бои или просто буллинга. Агрессия появилась только вчера? Школьная агрессия стала экзотикой поэтому когда что то случается тут же все СМИ обсасывают это событие. И да причем тут психологи? Общество развивается по своим законам. Экономически детей скинули на родителей (теперь у родителя должна болеть голова как одеть/обуть ребенка, купить ему айфон и дать денег на Макдональдс) зато воспитывает того же самого ребенка...общество. Причем анонимное. Из тик токов и прочих ютубов. То как я могу влиять на детей за тысячи км я тут много примеров приводил. Такое дикое противоречие. У меня нет ответа что с этим делать. Человечество должно проглотить и выработать иммунитет.
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:34
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:54
интересный фильм. США 70е . 8ми классники распускают слух что их учитель гомосек. Кстати комедия. Много смешных моментов.
