Про дедушку вообще смешно. Это в медицине человек либо жив либо мёртв. В психологии понятие норма дискретна каждому отдельному поступку. Какие то ваши поступки норма, другие доставляют неудобства. А может и вред. В психологии нет святых. Но есть нарушения когда большинство поступков доставляет неудобства окружающим и они не подлежат коррекции. Тогда есть смысл говорить о девиациях.

ти ж виступав проти удобних дітей? А потім виявляється вони мають бути загалом удобними оточуючим? "Общєству" -так а батькам- ні.

Задача батька зводиться до задачі банкомата і батьківські права батька зводяться до прав банкомата. Навязування своїх поведінкових моделей це зло тому що діти мають самі освоїти поведінкові моделі від случайного значімого взрослого, зараз цей взрослий іще й менш контрольований бо це якесь середньоарифметичне від значімих дорослих в інтернеті.

Віталіан поправ мене якщо я десь щось забув чи переплутав.

ти ж виступав проти удобних дітей? А потім виявляється вони мають бути загалом удобними оточуючим? "Общєству" -так а батькам- ні.

Задача батька зводиться до задачі банкомата і батьківські права батька зводяться до прав банкомата. Навязування своїх поведінкових моделей це зло тому що діти мають самі освоїти поведінкові моделі від случайного значімого взрослого, зараз цей взрослий іще й менш контрольований бо це якесь середньоарифметичне від значімих дорослих в інтернеті.

Тепер далі от "цивілізоване суспільство" живе по заповітам психологів чому ж тоді там високий відсоток підліткового суіциду та випадків озброєної агресії підлітків в школах?

1. Я не за и не против удобных детей. Я здесь не занимаюсь дискриминацией кого либо, даже русских которых много кто ненавидит. У удобных детей в будущем могут возникнуть трудно решаемые (если вообще решаемые) проблемы. Когда родители говорят "ок нас это устраивает лишь бы ребёнок сидел дома" это эгоистичная позиция. Я тут приводил исследования как формируется мозг. Социализация не всегда проходит гладко. Ребёнка могут ждать неприятности, моральные и психологические травмы. Родители здесь не помощники. Вы не будете бегать со своим ребенком, учить его знакомиться, защищать себя и достойно отвечать обидчикам. Но и дома он этому не научится. Выше я писал родители не могут конкурировать с влиянием соц.сетей, СМИ и коллектива. Те кто это осознает принимают более адекватные решения.на этом месте чуть не упал с дивана. Если бы за фантазии платили деньги ты был бы богаче Илона Маска. Мнение психолога интересуют когда уже поздно пить боржоми. У психологов нет мест в парламенте, раскрученных СМИ, нефтяных вышек или it гигантов. Так же у них нет ядерного оружия или золотодобычи. Их влияние на общество ничтожно даже в США. Про Украину/ РФ вообще промолчу. У любого священника влияние на свой приход больше.а типа раньше агрессии не было? Новеньких "прописывали" в коллективы, разного рода кулачьи бои или просто буллинга. Агрессия появилась только вчера? Школьная агрессия стала экзотикой поэтому когда что то случается тут же все СМИ обсасывают это событие. И да причем тут психологи? Общество развивается по своим законам. Экономически детей скинули на родителей (теперь у родителя должна болеть голова как одеть/обуть ребенка, купить ему айфон и дать денег на Макдональдс) зато воспитывает того же самого ребенка...общество. Причем анонимное. Из тик токов и прочих ютубов. То как я могу влиять на детей за тысячи км я тут много примеров приводил. Такое дикое противоречие. У меня нет ответа что с этим делать. Человечество должно проглотить и выработать иммунитет.