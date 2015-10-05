RSS
  #<1 ... 902903904905
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:09

  Сибарит написав:Никто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем
поэтому все финансовые книги и советы - плутовство. вечная ценность только золото. его покупайте.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31549
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:29

  rjkz написав:Тут когда-то музыку выкладывали, которая нравится.
Я вообще-то не особый поклонник украинского фолька, но 2 песни очень нравятся.
И тут ютуб подкинул в очень интересном для меня исполнении.
3 дня уже хожу слушаю по кругу.
Что скажете?

вибачаюсь але не можу дивитися ШІ видео , противно как то ,

нравиться такое , и смотреть и слушать
Vadim_
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4681
З нами з: 23.05.14
Подякував: 647 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:33

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Никто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем
поэтому все финансовые книги и советы - плутовство. вечная ценность только золото. его покупайте.

В мире нет ничего вечного.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9288
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21724 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:39

Re: Психологія та саморозвиток

Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Никто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем
поэтому все финансовые книги и советы - плутовство. вечная ценность только золото. его покупайте.

В мире нет ничего вечного.
Крім безцінних порад
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37340
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8296 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:03

  Faceless написав:
Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:В мире нет ничего вечного.
Крім безцінних порад

прислушивайся , но имей мозги
Vadim_
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4681
З нами з: 23.05.14
Подякував: 647 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:09

Re: Психологія та саморозвиток

Цитати великих людей.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17804
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 902903904905
