Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:09
Сибарит написав:
Никто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем
поэтому все финансовые книги и советы - плутовство. вечная ценность только золото. его покупайте.
Додано: Чет 12 лют, 2026 12:29
rjkz написав:
Тут когда-то музыку выкладывали, которая нравится.
Я вообще-то не особый поклонник украинского фолька, но 2 песни очень нравятся.
И тут ютуб подкинул в очень интересном для меня исполнении.
3 дня уже хожу слушаю по кругу.
Что скажете?
вибачаюсь але не можу дивитися ШІ видео , противно как то ,
нравиться такое , и смотреть и слушать
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:33
В мире нет ничего вечного.
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:39
Крім безцінних порад
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:03
прислушивайся , но имей мозги
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:09
Цитати великих людей.
