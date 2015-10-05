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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 925926927928
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 18:58

Re: Психологія та саморозвиток

https://youtu.be/v6ZOUpIGDD8?si=HmiYFcjxVFEXe57M
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 13:00

Re: Психологія та саморозвиток

Послушал курс истории 12 века
Яффский мирный договор 1189 между отморозками крестоносцем Балдуином и Салладином. Грамотно разрулили юрисдикцию Иерусалима и Ливана. Никакого "ни капитуляции". Точно человечество движется по пути гумманизма ?

https://youtu.be/G7bHBBd88MM?si=afKnqbaiJhhg36cC
И главное все такие незламные на своих диванах.
Вот Балдуин, Барбаросса и Ганнибал были капитулянты
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 22:34

Точно человечество движется по пути ?

  fox767676 написав:Послушал курс истории 12 века
Яффский мирный договор 1189 между отморозками крестоносцем Балдуином и Салладином. Грамотно разрулили юрисдикцию Иерусалима и Ливана. Никакого "ни капитуляции". Точно человечество движется по пути гумманизма ?

https://youtu.be/G7bHBBd88MM?si=afKnqbaiJhhg36cC
И главное все такие незламные на своих диванах.
Вот Балдуин, Барбаросса и Ганнибал были капитулянты

куда кому
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 07:52

flyman

Похоже на гностическую концепцию про демиургов, архонтов и сотворенные миры
Я сам, грешен, балуюсь ворлдибилдингом - выдумываю новые континенты с государствами с их собственными конфликтами, ересями, революциями, кровопролитными войнами. Ну чисто разминка для ума )) А может Украина такая многострадальная из-за таких вот мамкиных демиургов, притягивающих несчастья из параллельных миров ? :D
Шутки шутками, теории посмертного опыта могут быть списаны на глюки коллапсирующего мозга.
А вот реинкарнация штука действительно верифицированная - достаточно много подтвержденных и по-другому необьясненных случаев. Укладываются они в общую канву - воспоминания у детей 3-8 лет , предыдущая жизнь насильственно прервана, переселение в течении 6 месяцев - 3 лет. Был видос у любарского, но и ИИ может разложить по полочкам

fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 08:05

Вот такая штука бывает у многих 1-2 раза в жизни
вещества, алкоголь или истощение тут ни причем

Ощущение или зрительный образ «черта» рядом со спящим человеком чаще всего объясняется сонным параличом или гипнагогическими галлюцинациями. Это безвредные, но пугающие сбои в работе мозга, когда фаза сна накладывается на бодрствование.Ключевые факты о таком явлении:Сонный паралич: Состояние, при котором вы просыпаетесь, но не можете пошевелиться. В этот момент мозг продолжает видеть сны, из-за чего в комнате могут мерещиться пугающие силуэты, «черти» или чувствуется тяжесть на груди.Гипнагогические галлюцинации: Яркие, пугающие образы (зрительные, слуховые или тактильные), которые возникают прямо на грани засыпания или пробуждения.
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:38

музична пауза з елементами ремонту

1:52 бригада мігрантів укладає Хомякоиду бетон в неділю за мінімальну погодину оплату готівкою
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 20:06

продовження теми Любарського як філософа

  fox767676 написав:flyman

Похоже на гностическую концепцию про демиургов, архонтов и сотворенные миры
Я сам, грешен, балуюсь ворлдибилдингом - выдумываю новые континенты с государствами с их собственными конфликтами, ересями, революциями, кровопролитными войнами. Ну чисто разминка для ума )) А может Украина такая многострадальная из-за таких вот мамкиных демиургов, притягивающих несчастья из параллельных миров ? :D
Шутки шутками, теории посмертного опыта могут быть списаны на глюки коллапсирующего мозга.
А вот реинкарнация штука действительно верифицированная - достаточно много подтвержденных и по-другому необьясненных случаев. Укладываются они в общую канву - воспоминания у детей 3-8 лет , предыдущая жизнь насильственно прервана, переселение в течении 6 месяцев - 3 лет. Был видос у любарского, но и ИИ может разложить по полочкам



продовження теми Любарського як філософа
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 17:36

наратор ніби ледь стримується від сміху

  fox767676 написав:Вот такая штука бывает у многих 1-2 раза в жизни
вещества, алкоголь или истощение тут ни причем

Ощущение или зрительный образ «черта» рядом со спящим человеком чаще всего объясняется сонным параличом или гипнагогическими галлюцинациями. Это безвредные, но пугающие сбои в работе мозга, когда фаза сна накладывается на бодрствование.Ключевые факты о таком явлении:Сонный паралич: Состояние, при котором вы просыпаетесь, но не можете пошевелиться. В этот момент мозг продолжает видеть сны, из-за чего в комнате могут мерещиться пугающие силуэты, «черти» или чувствуется тяжесть на груди.Гипнагогические галлюцинации: Яркие, пугающие образы (зрительные, слуховые или тактильные), которые возникают прямо на грани засыпания или пробуждения.

наратор ніби ледь стримується від сміху
flyman
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