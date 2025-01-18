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Індекс великоднього кошика:
у скільки обійдуться...

Індекс великоднього кошика: у скільки обійдуться...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:18

Індекс великоднього кошика: у скільки обійдуться...

Пропонуємо до обговорення:
За два тижні до Великодня молочна продукція, курятина та більшість овочів продовжують дорожчати.

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Індекс великоднього кошика: у скільки обійдуться продукти у 2025 році (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:18

Шановні читачі!

Як Ви готуєтесь до Великодня цього року? Плануєте економити чи традиційно купуєте все, що потрібно для свята? Діліться думками у коментарях!
Ірина_
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