За два тижні до Великодня молочна продукція, курятина та більшість овочів продовжують дорожчати.
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Індекс великоднього кошика: у скільки обійдуться продукти у 2025 році (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 15:18
Індекс великоднього кошика: у скільки обійдуться...
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Дивися повний текст
Індекс великоднього кошика: у скільки обійдуться продукти у 2025 році (інфографіка)
Додано: Чет 03 кві, 2025 15:18
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Як Ви готуєтесь до Великодня цього року? Плануєте економити чи традиційно купуєте все, що потрібно для свята? Діліться думками у коментарях!
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