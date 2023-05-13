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Microsoft рекомендує позбутися ПК, які не оновлюються до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 кві, 2025 23:55
Пропонуємо до обговорення:
Вже за кілька місяців Microsoft припинить підтримку Windows 10, яка досі залишається доволі популярною. Від ПК (навіть справних), які не підтримують оновлення до Windows 11, корпорація радить відмовитися.
Дивися повний текст Microsoft рекомендує позбутися ПК, які не оновлюються до Windows 11
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