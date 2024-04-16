2025 рік не передбачає "легкого сценарію" у сфері фінансів. Падіння ринків, інфляція, тарифні війни — питання, що болять кожному інвестору.
Саме тому варто відвідати Invest Talk Summit 2025, де ви знайдете відповіді на питання:
— як хеджувати ризики ф'ючерсами та опціонами?
— що з курсом гривні?
— чи є шанс у фондового ринку України?
— де інвестувати, щоб не втратити?
Саміт відбудеться 24 травня у Києві. Як і минулого року зберуться понад 20 експертів з різних сфер інвестування, а саме інвестування в землю та нерухомість, у фондовий та криптовалютний ринок, та поділяться своїм досвідом і стратегіями як вижити під час “ведмежого” ринку.
➡️ Участь онлайн або офлайн.
🎖 Ветерани — вхід безкоштовний вхід за попередньою реєстрацією.
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