Південнокорейська автокомпанія Kia переглянула стратегію продажів на цей рік і включила в неї російський ринок.
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Kia вирішила повернутися на російський ринок
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Додано: Сер 16 кві, 2025 13:51
Kia вирішила повернутися на російський ринок
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Дивися повний текст
Kia вирішила повернутися на російський ринок
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