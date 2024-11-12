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Kia вирішила повернутися
на російський ринок

Kia вирішила повернутися на російський ринок
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 13:51

Kia вирішила повернутися на російський ринок

Пропонуємо до обговорення:
Південнокорейська автокомпанія Kia переглянула стратегію продажів на цей рік і включила в неї російський ринок.

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Kia вирішила повернутися на російський ринок
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