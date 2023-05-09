Одна з ключових тем цьогорічного Invest Talk Summit — інвестування в ETFs-фонди.
📈 Цей перспективний інструмент може приносити інвестору до 15% річних у валюті.
На саміті ви почуєте експертний розбір ETFs-фондів: які вони є, як обирати, за якими критеріями оцінювати.
А якщо хочете глибше зануритися в тему ETFs —
📌 Про марафон «Інвестування в ETFs»
Програму розробили професійні інвестори Пилип Олійник та Михайло Серюга. За 6 онлайн-занять спікери допоможуть детально розібратись у таких темах:
▶️ Різновиди ETFs та їх можливості
▶️ Шість переваг, обмеження та стратегії інвестування в ETFs
▶️ Створення інвестиційного портфеля з ETFs
▶️ Реєстрація у брокера та купівля ETFs: налаштування терміналу, приклад купівлі
❗️ СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ від Академії Мінфін ⤵️
З 12 по 20 травня купуйте марафон «Інвестування в ETFs» та автоматично
Розіграш відбудеться 21 травня в Академії Мінфін.