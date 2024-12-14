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Чого очікувати від курсу
цього тижня — думка банкірки

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:48

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Пропонуємо до обговорення:
У другому тижні травня ситуація на валютному ринку поступово вирівнювалась і відзначалась лише разовими сплесками попиту, пов’язаного передусім із подіями в міжнародному сегменті. Офіційний курс Національного банку відбивав поточні настрої.

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Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
R2
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