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На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують...
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Додано: Сер 14 тра, 2025 21:22
Пропонуємо до обговорення:
Оголошено тендер на проведення робіт із капітального ремонту шляхопроводу біля ст. м. «Осокорки» на просп. Миколи Бажана. Про це повідомляє Комунальна корпорація «Київавтодор».
Дивися повний текст На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують витратити майже 665 млн гривень
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Додано: Сер 14 тра, 2025 21:22
Не слабо так Кличко ремонтик замовив але впевнений, що і тут перевитрата буде на кілька сот мільйонів, як завжди.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 18:16
на вулиці ВІЙНА !!!!! да візміться за РОЗУМ !!!!!
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