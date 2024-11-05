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У Німеччині спостерігається
тенденція до збільшення...

У Німеччині спостерігається тенденція до збільшення...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 13:55

У Німеччині спостерігається тенденція до збільшення...

Пропонуємо до обговорення:
«Німці працюють мало і неохоче», — заявляли представники партії ХДС, яка була в опозиції. Критика виявилася небезпідставною, що підтвердило недавнє дослідження Німецького Інституту Економіки (IW).

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У Німеччині спостерігається тенденція до збільшення робочих годин
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 13:55

40 робочих годин на місяць по12€ година це виходить 480 € а не 2100 €.Не вводьте людей в оману
shafarukvasyl
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:49

  shafarukvasyl написав:40 робочих годин на місяць по12€ година це виходить 480 € а не 2100 €.Не вводьте людей в оману


40 годин на тиждень. В місяці 21-23 робочіх дні 2016 - 2208 євро. Так що все правильно написано.
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