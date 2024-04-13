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Вартість зарядки електрокара vs вартість пального для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 тра, 2025 02:21
Пропонуємо до обговорення:
Протистояння між електромобілями та автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) вже давно перестало бути виключно технічним питанням. Сьогодні вибір транспорту стає дедалі більше фінансовим викликом.
Дивися повний текст Вартість зарядки електрокара vs вартість пального для авто з ДВЗ: що вигідніше в Україні
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R2
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Додано: П'ят 23 тра, 2025 02:21
Цікаво, а автор пробував проїхати 1000 км без зупинки. Ви в памперсі їздите? Ну і я хотів би подивитися як Ви заправитесь і на скільки за 2 хвилини 🤡🤡🤡
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dr_dmytriv
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Додано: П'ят 23 тра, 2025 07:49
Якщо додати туди різницю в стартовій ціні автомобіля (для аналогічних авто до 50 кує) то вийде що перший власник взагалі не відібʼє різницю в ціні за період експлуатації автомобіля. Можливо цю різницю відчує другий власник.
Електрокар саме для власного використання (не комерція) поки що не про економію. Скоріше про статусність, відповідальне споживання природних ресурсів (питання не однозначне).
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Додано: П'ят 23 тра, 2025 08:19
Якщо багато їздити (хоча б 100 км/день) і заряджати вдома по нічному тарифу то електрокар супер вигідно.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 23 тра, 2025 15:12
Дюрі-бачі
А якщо порівняти ціни аналогичних за типом кузову та комфорту авто, які відрізняються лише типом живлення (електо та ДВЗ). Та порахувати скільки тисяч км ви зможете проїхати на ДВЗ на ту різницю у вартості, то якось та ваша "економія" дуже блідо виглядає. Нє?
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CounterUrbanizer
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Додано: П'ят 23 тра, 2025 15:39
Дюрі-бачі написав:
Якщо багато їздити (хоча б 100 км/день) і заряджати вдома по нічному тарифу то електрокар супер вигідно.
За ночь успеет ли зарядиться от обычных 220/230 в. в сети?
А вопрос блэкаутов уже решен окончательно в пользу наличия электричества?
На ДВС проехал чуть больше 700 км. с одной остановкой мин на 20 перекусить и дозалить топлива. А на "электричке"?
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Миша-клиент
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Додано: П'ят 23 тра, 2025 16:45
Миша-клиент написав: Дюрі-бачі написав:
Якщо багато їздити (хоча б 100 км/день) і заряджати вдома по нічному тарифу то електрокар супер вигідно.
За ночь успеет ли зарядиться от обычных 220/230 в. в сети?
А вопрос блэкаутов уже решен окончательно в пользу наличия электричества?
На ДВС проехал чуть больше 700 км. с одной остановкой мин на 20 перекусить и дозалить топлива. А на "электричке"?
Для себе розглядаю електро виключно як міське авто, другим. Брав би б/у 2-3 річним, бо нове втрачає в ціні ппц як. Побутова розетка за 8-10 годин (за ніч) трьома кіловатами зарядить дні на два-три для руху по місту. Варіант годиться для приватного будинку. Для траси не альо поки що. Хоч і є вже дуже потужні швидкісні зарядки, але оце вигадування доїду-не доїду до станції, відключу кондєй щоб доїхати, не буду швидити і т.д - не комфортно.
По блекаутам: існують електро автівки, здатні виконувати функцію УПС. У колеги новий будинок з окремим вводом для підключеня електроавто в якості джерела живлення. 80 квт "електробензобаку" вистачає на... на довго, якщо заощадливо користуватися)
п.с. є можливість заряджати автівку і в блекаут.
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whois2010
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Додано: П'ят 23 тра, 2025 17:12
whois2010
Для себе розглядаю електро виключно як міське авто, другим.
Чому тоді не гібрид? 4-5 л в міжсезоння (з кліматом або опаленням до 6) по місту типу Київ
По трассі 6-8 в залежності від тиску на тапку.
І дешевшає (знецінюється) лише одне авто.
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Hotab
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