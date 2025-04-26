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Яким буде курс долара у червні
2025 року — прогноз експерта

Яким буде курс долара у червні 2025 року — прогноз експерта
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 12:58

Яким буде курс долара у червні 2025 року — прогноз експерта

Пропонуємо до обговорення:
З початку весни офіційний курс гривні демонструє помітну стабільність, не перевищуючи стартового рівня 2025 року — 42,02 грн за долар. Натомість він залишався нижчим від цієї позначки, коливаючись у межах від 2,5% у квітні до 1% у травні. На тлі середньорічного прогнозу у 45 грн/долар це свідчить про стабільний курсовий тренд навколо 42 грн, який наразі не долається ринком.

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Яким буде курс долара у червні 2025 року — прогноз експерта
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