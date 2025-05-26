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Grok Маска заблокували в
Європі через порушення...

Grok Маска заблокували в Європі через порушення...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:11

Grok Маска заблокували в Європі через порушення...

Пропонуємо до обговорення:
Чат-бот Grok, створений компанією xAI, яку очолює Ілон Маск, потрапив під блокування у 25% компаній по всій Європі. За даними аналітичної компанії Netskope, основні причини такого рішення — ризики порушення конфіденційності даних та потенційне поширення фейкової інформації.

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Grok Маска заблокували в Європі через порушення конфіденційності
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:11

І правильно зробили
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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