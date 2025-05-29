Після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк України повинен буде змінити курсоутворювальну валюту — з долара на євро.
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НБУ готується перейти з долара на євро після вступу до ЄС
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:09
НБУ готується перейти з долара на євро після вступу до ЄС
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НБУ готується перейти з долара на євро після вступу до ЄС
Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:09
30 років думали чи треба нам вступати до НАТО, зараз результат. Знов, коли найбільший торговий партнер ЄС, збираємося вступати до ЄС, але нічого не робимо для підготовки переходу на Євро. Так і "перемогаємо"
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