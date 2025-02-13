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Податок на нерухомість:
як перевірити нарахування

Податок на нерухомість: як перевірити нарахування
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:07

Податок на нерухомість: як перевірити нарахування

Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб розрахувати суму податку на нерухоме майно, ДПС розробила сервіс «Калькулятор обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб».

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Податок на нерухомість: як перевірити нарахування
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