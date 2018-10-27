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Східниця, Славсько, Яремче, Буковель: де відпочити в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 чер, 2025 19:00
Пропонуємо до обговорення:
Літній відпочинок у Карпатах — чудова альтернатива морю, особливо для тих, хто цінує спокій, природу та гірське повітря. Незважаючи на складну ситуацію в країні, популярні курортні локації залишаються затребуваними — туристи активно бронюють житло в Яремче, Поляниці (Буковелі), Славському та Східниці. Розповідаємо, скільки коштує відпочинок на найпопулярніших гірських напрямках цього літа.
Дивися повний текст Східниця, Славсько, Яремче, Буковель: де відпочити в Карпатах і скільки це коштує влітку
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