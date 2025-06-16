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Продаж квартири: як
вивезти кошти за кордон

Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:46

Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Продаж квартири з подальшим вивезенням коштів за кордон — складний процес, який потребує правильного підходу. Це не лише про угоду, а й про податки, декларування та дотримання валютного законодавства.

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Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:46

Статья, чтобы посмеяться? Или "щоб було"?

Какие банковские переводы при текущих ограничениях НБУ?

Что значит пункт 3? Каким волшебным образом деньги окажутся на "иностранном банковском счете"?
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